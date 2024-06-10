Посмотреть на Бузову или концерт на пляже: куда бесплатно пойти на День России в Новосибирске — афиша

Во время фестиваля запланирована автограф-сессия с Бузовой Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В Новосибирске на день России пройдет сразу несколько бесплатных мероприятий. Праздник будет во всех парках города, а в парке «Арена» пройдет фестиваль «Блогеры России» с Ольгой Бузовой. НГС собрал бесплатные развлечения на выходной в середине недели.

В парках Новосибирска будет праздничная аудипрограмма «Пою тебе, моя Россия» (0+). Она начнется в 10 утра. Услышать программу можно будет в «Березовой роще», «Заельцовском», апрке имени Кирова, «У моря Обского», «Сосново бору», Центральном», на Михайловской набережной, в «Затулинском», «Первомайском, в «Бугринской роще».

Как написали на сайте мэрии Новосибирска, на Михайловской набережной в 11 утра начнется семейный фестиваль «Новосибирский БегоХод» (0+). На стадионе «Фламинго» пройдет «День спринта» (0+).

В парке «У моря Обского» в 12 часов сводный хор ОбьГЭС исполнит концерт «Наши песни о главном» (0+). Вход бесплатный. Концерт пройдет в Центральном парке (0+). В 12:00 в ДК «Академия» (0+) в Советском районе начнет концерт в честь праздника.

Роллер фест (0+) пройдет на набережной Обского водохранилища на улице Новоморская. Посвященный Дню России праздник начнется в 12 часов и закончится в 17:00. Вход свободный.

Концерты пройдут в разных местах города Источник: Юрий Орлов











Для жителей Академгородка бесплатный праздничный концерт (0+) пройдет в ТРК «Эдем». Участвовать в нем будут творческие коллективы Новосибирска и Бердска. Начало концерта запланировано на 14:00.



В парке Арена в 14:00 начнется фестиваль «Блогеры России» (0+). Вход на него будет бесплатный, а в город приедут Ольга Бузова, Аня Покров, Адель Вейгель, BITTUEV. На мероприятии будут спичи блогеров, активности и концерт со звездами интернета.

Свои мероприятия подготовили разные ТОС города. Их опубликовала мэрия Новосибирска. ТОС «Телецентр» Ленинского района на улице Римского-Корсакова, 12 в 10 утра проведет урок патриотизма «И имя гордое Россия звенит, как знамя на ветру» (0+). А в помещении библиотеки Садко будет квиз «Символы России» (0+).

Также во вторник, 11 июня, в 10 утра ТОСы «7-й микрорайон» и «Гаранинский» Октябрьского района по адресу Бориса Богаткова, 194/2 проведут флешмоб «Я люблю Россию» (0+). К обелиску Памяти возложат цветы, снимут ролик для соцсетей.

В библиотеке имени бунина по адресу Урманова, 11 совет ТОС «Оловозаводской» Кировского района устроит праздник «Наш дом — Россия» (0+) с викториной и флешмобом.

В День России 12 июня в 11 утра ТОС «Восточный» на улице Первомайская, 14а проведет праздник «День России» (0+). Там будут читать стихи и рассказы о России, украшать окна российской символикой. В 12 часов совет ТОС «Плехановский» Калининского района на улице Кропоткина, 132 устроит концерт, посвященный Дню России (0+). Запланированы выступления творческих коллективов и мастер-классы.