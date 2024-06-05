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Развлечения обзор «Беременна карбонарой»: певица Zivert провоцирует фанатов, намекая на интересное положение — она уже остановила карьеру

«Беременна карбонарой»: певица Zivert провоцирует фанатов, намекая на интересное положение — она уже остановила карьеру

Исполнительница хита «Life в кайф» сейчас отдыхает в Италии

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Zivert — российская поп-исполнительница, ее настоящее имя Юлия Сытник

Певица Zivert будоражит поклонников намеками на беременность — взявшая паузу от концертов певица сейчас отдыхает в Италии. В соцсетях Юлия Сытник выложила фото, по которому можно предположить, что сейчас она на раннем сроке беременности.

Радостные фанаты начали поздравлять 33-летнюю певицу, но Zivert выложила опровержение, сообщив, что просто хорошо поела. Где правда — непонятно.

— Ребят, молю! На вчерашнем фото в сторис я не беременна ребенком, я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум, с чем можно меня поздравить — это с хорошим аппетитом, — написала певица в своем Instagram*.

Юлия опубликовала сторис с опровержением

В конце февраля Зиверт сообщила о проблемах со здоровьем и взяла паузу на неопределенный срок. Гастрольный тур певицы сдвинулся, начались проблемы с возвратом билетов. В соцсетях артистка сообщает, что активно лечится и восстанавливается.

Еще одна поп-звезда намекнула на беременность — американская певица Леди Гага появилась на свадьбе сестры в облегающем платье, подчеркивающим живот.

* Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории России.

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