«Беременна карбонарой»: певица Zivert провоцирует фанатов, намекая на интересное положение — она уже остановила карьеру

Певица Zivert будоражит поклонников намеками на беременность — взявшая паузу от концертов певица сейчас отдыхает в Италии. В соцсетях Юлия Сытник выложила фото, по которому можно предположить, что сейчас она на раннем сроке беременности.
Радостные фанаты начали поздравлять 33-летнюю певицу, но Zivert выложила опровержение, сообщив, что просто хорошо поела. Где правда — непонятно.
— Ребят, молю! На вчерашнем фото в сторис я не беременна ребенком, я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум, с чем можно меня поздравить — это с хорошим аппетитом, — написала певица в своем Instagram*.
В конце февраля Зиверт сообщила о проблемах со здоровьем и взяла паузу на неопределенный срок. Гастрольный тур певицы сдвинулся, начались проблемы с возвратом билетов. В соцсетях артистка сообщает, что активно лечится и восстанавливается.
Еще одна поп-звезда намекнула на беременность — американская певица Леди Гага появилась на свадьбе сестры в облегающем платье, подчеркивающим живот.
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