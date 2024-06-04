Леди Гага вышла в свет с округлившимся животом — правда ли, что незамужняя звезда беременна

Леди Гагу заподозрили в беременности — певица появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты в облегающем платье, подчеркивающем живот.
Для предсвадебного ужина Леди Гага выбрала маленькое черное платье по фигуре: изменения заметны невооруженным глазом. Образ певица дополнила ярким макияжем и туфлями на высоком каблуке. На следующий день состоялась церемония — фотографы поймали в кадр певицу вместе с будущим мужем — бизнесменом Майклом Полански
38-летняя поп-звезда встречается с Полански уже четыре года. Первый год паре удавалось скрывать отношения от общественности, пока папарацци не поймали их вместе. Несколько недель назад Леди Гагу заметили с бриллиантовым кольцом на пальце.
Новость взволновала поклонников поп-исполнительницы — личная жизнь Леди Гаги долго не складывалась. Певица пережила две помолвки и два разрыва до свадьбы.
Пристальное внимание поклонники уделяют другой голливудской паре — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают трудности брака.