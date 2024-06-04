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Развлечения обзор Леди Гага вышла в свет с округлившимся животом — правда ли, что незамужняя звезда беременна

Леди Гага вышла в свет с округлившимся животом — правда ли, что незамужняя звезда беременна

Исполнительница Poker Face появилась в облегающем платье на свадьбе сестры

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Леди Гага — американская певица и актриса

Леди Гагу заподозрили в беременности — певица появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты в облегающем платье, подчеркивающем живот.

Для предсвадебного ужина Леди Гага выбрала маленькое черное платье по фигуре: изменения заметны невооруженным глазом. Образ певица дополнила ярким макияжем и туфлями на высоком каблуке. На следующий день состоялась церемония — фотографы поймали в кадр певицу вместе с будущим мужем — бизнесменом Майклом Полански

Новость о возможной беременности певицы мгновенно разлетелась по новостным пабликам

38-летняя поп-звезда встречается с Полански уже четыре года. Первый год паре удавалось скрывать отношения от общественности, пока папарацци не поймали их вместе. Несколько недель назад Леди Гагу заметили с бриллиантовым кольцом на пальце.

Леди Гага и Майкл Полански встречаются уже 4 года

Новость взволновала поклонников поп-исполнительницы — личная жизнь Леди Гаги долго не складывалась. Певица пережила две помолвки и два разрыва до свадьбы.

Пристальное внимание поклонники уделяют другой голливудской паре — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают трудности брака.

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Леди Гага Личная жизнь звезд Беременность Звезды Голливуда
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