Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день

6 июня состоится новолуние в знаке Зодиака Близнецы. По мнению астрологов, этот день благоприятен для того, чтобы воплотить свои идеи в жизнь и начать учиться новому. На что еще стоит обратить внимание в Новолуние и на представителях каких знаков Зодиака оно скажется больше всего, читайте в колонке новосибирского астролога Елена Коржаневской.
06 июня 2024 года наступит новолуние в Близнецах. Знак Близнецы отвечает за общение, поездки, обучение, тусовки, бесконечное любопытство и непоседливость. Еще в новолуние сразу два благодетеля в знаке — Венера и Юпитер — удача, достаток и осуществление идей!
В этом месяце захочется социализироваться, расширить контакты и знакомства. Появится желание покорить мир, осуществить давно задуманные планы и проекты, собраться в спонтанные поездки и в целом постоянно быть активными.
Близнецы очень любопытные, большие затейники. Возможно, в новолуние захочется пройти пару обучений или курсов, а может пойти отучиться на вождение машины или навестить давно забытых друзей или родственников. Жизнь будет бить ключом.
Но очень важно в этот период быть осторожным. Поэтому важно учесть несколько рекомендаций:
Не стоит перетруждаться физически и психологически. Думайте о разгрузке и отдыхе.
Отслеживайте новые знакомства, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
Следите за речью, обещаниями и мыслями.
Не обманывайте и не включайтесь в сплетни.
Тревожность, нервозность и невнимательность опасна при принятии решений и заключении сделок. Обращайте внимание на эти чувства у себя, чтобы не совершить ошибок.
Будьте легким и снимите чрезмерную требовательность к себе и окружающим.
Разумеется, новолуние станет благосклонным к воздушным Знакам Зодиака. К ним относятся Близнецы, Весы и Водолей. Они очень общительны, поэтому будет легко приспособиться к новым проектами, идеям и переменам в жизни.
Ранее Новосибирский астролог Марина Шумкина составила гороскоп на лето для всех знаков Зодиака. Кому стоит ждать приятных сюрпризов, а кому — конфликтов, читайте в ее авторской колонке.
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