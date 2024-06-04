Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день

6 июня состоится новолуние в знаке Зодиака Близнецы. По мнению астрологов, этот день благоприятен для того, чтобы воплотить свои идеи в жизнь и начать учиться новому. На что еще стоит обратить внимание в Новолуние и на представителях каких знаков Зодиака оно скажется больше всего, читайте в колонке новосибирского астролога Елена Коржаневской.

