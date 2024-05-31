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Развлечения «Привиты? Проглистогонены?». Новосибирцы раскритиковали новое увлечение подростков — дети скачут на четвереньках, лают и воют

«Привиты? Проглистогонены?». Новосибирцы раскритиковали новое увлечение подростков — дети скачут на четвереньках, лают и воют

Многие уверены, что квадробика может негативно влиять на психику

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1 комментарий
Квадробика — вид спорта, упражнения которого имитируют животных

Новосибирцы отреагировали на материал НГС о том, что подростки стали увлекаться квадробикой. Под публикацией о тренде, захватившем соцсети, читатели оставили почти 250 комментариев, под постом о нем в Telegram — больше 50. Они обсудили, может ли квадробика быть опасна для детей и стоит ли вообще этим заниматься. Как оказалось, многие негативно относятся к такому хобби.

В последние месяцы квадробика стала набирать популярность среди российских детей и подростков. Это вид спорта, кстати, в США вполне официальный, где упражнения имитируют движения животных. Квадроберы встают на четвереньки, надевают маски зверей и имитируют их голоса, снимая на видео. Тех, кто это делает, замечают и в Новосибирске.

Пользователь сайта НГС под ником 28131500 считает, что главное — чтобы, занимаясь квадробикой, дети ни на кого не нападали.

— Если на прохожих на улице не начнут кидаться, мне все равно, что с этим поколением, — отметил комментатор.

Читатель o191ku$ поддерживает это мнение.

— Лишь бы только не курили. А так пусть прыгают! — заявил он.

— Готы, панки и другие субкультуры — были, есть и будут. Пусть самовыражаются, как хотят, если другим не мешает, — присоединяется Жар-птица.

Пользователь 280275581 рад, что его ребенка прыжки в масках и на четвереньках не привлекают.

— Единственная мысль по этому поводу — слава Богу, моего ребенка обошло стороной, — комментирует читатель.

— Привиты? Проглистогонены? Психику пожилых жалко, — иронизирует Гость, опасаясь, что квадроберы могут пугать прохожих.

Под постом в Telegram-канале НГС Александр категорично высказался о квадробике.

— В клетку и еще раз в клетку. И отвезти за 1000 километров, выпустить, — выразил мужчина мнение.

Еще один читатель полагает, к увлечению квадробикой могут быть причастны родители.

— Сами из детей животных делают. Меня всегда раздражает, когда называют козликами да котятами. Посмотрите, одежда у детей какая. Куда ни глянь, ушки торчат. Мордочки звериные, усики да хвостики. Называть надо по имени. Вы портите им психику. Да еще мультики — человеческие отношения в зверином обличии. Вот вам и результат, — убежден он.

Ранее НГС публиковал видео, как новосибирские подростки занимаются квадробикой.

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