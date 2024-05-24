«Думала, бред»: новосибирские подростки скачут на четвереньках, с хвостами и в масках — видео, где они подражают животным

Странную компанию Алена заметила в Первомайском районе Источник: Алёна Гусева











Новосибирские подростки пугают прохожих, прыгая на четвереньках в масках животных и с хвостами. Субкультура подражания животным набирает популярность у юных новосибирцев. Они называют себя фурри и практикуют квадробику.

Фурри — это сообщество людей, которые интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными (существами, обладающими человекоподобными чертами).

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — неофициальный вид спорта, в котором люди передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий квадробикой используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других животных. Тренировки обеспечивают равномерную нагрузку на все части тела.



На днях мальчика-квадробера заметили в городе Обь под Новосибирском. Подросток в маске лисицы босиком и в спортивной одежде скакал как зверь и подпрыгивал высоко в воздухе. Видео странного поведения юного приверженца субкультуры фурри опубликовали в группе «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».



Еще одно видео опубликовали в группе «Новосибирск» в «ВК». Там девочки школьного возраста в масках животных и с хвостами прыгали как животные по футбольному полю, на другой записи группа подростков прыгала на четвереньках на придомовой площадке.

Все чаще таких подростков видят в Новосибирске Источник: vk.com/ob.gorod, vk.com/novosibka, Алёна Гусева

— Новосибирск заполонили фурри и любители квадробики — это современный «вид спорта», заключающийся в подражании движениям животных. Как относитесь к таким увлечениям молодёжи?, — поинтересовались авторы поста.



Фурри заметила и местная жительница Алёна Гусева в Первомайском районе 23 мая.



— Прочитала пост в соцсетях. Подумала, бред, и через пол часа увидела это. Первомайский район, жилмассив «Березовое», за детским садом «Мозаика», — отметила девушка.



На видео подросток в маске резвился с настоящей собакой на лужайке. Рядом спокойно стояла взрослая женщина и держала подростка на поводке. Собака, судя по поведению, не оценила своего двуногого друга, и ретировалась подальше от мальчика.

Новосибирцы неоднозначно реагируют на подобное самопроявление молодежи. Кто-то считает, что это — деградация. Кто-то утверждает, что это просто игра, в которой нет ничего страшного.

— Да пусть занимаются! Движение — жизнь, тут сколько групп мышц задействовано. Только, наверное, в специальных местах, а то везде собаками газона загажены. Тут столько отрицательных комментариев: вам не угодишь. Дома сидят — плохо, в телефонах — плохо! Главное — не наркотики, не пиво, — заступился за современное увлечение подписчик группы «Новосибирск» Игорь Черненок.

Ранее НГС писал о том, как школьница из Архангельска делает страшные костюмы фурри. Вместе с друзьями они так ходят по городу.