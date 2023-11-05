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«Им кто-то сказал, что мы плохие»: мама и дочь честно рассказали, почему жуткие маски фурри — это круто

Школьница из Архангельска делает страшные костюмы — вместе с друзьями они так ходят по городу

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Школьница из Архангельска Арина и ее персонаж — Рик

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На улицах городов теперь можно встретить подростков в жутковатых пушистых масках. Они называют себя «фурри» — это субкультура, которая набирает популярность в России. Их вид вызывает у прохожих разные эмоции. Кому-то ребята поднимают настроение, а у других вызывают агрессию — в нашу героиню, например, как-то запустили бутылку... Арина Калинина — как раз представительница фурри-фандома. Она объяснила нашим коллегам из 29.RU, в чём суть необычного хобби. А с ее мамой Ольгой порассуждали, почему она поддерживает детское увлечение, которое уже не раз критиковали даже на уровне власти.

С английского furry переводится как «покрытый мехом». Людей, которые причисляют себя к фурри-фандому, привлекает эстетика антропоморфных животных — когда тело — человека, а голова — зверя.

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«Кто такие фурри и почему дети ходят в масках»

Видео: Кристина Полевая

«Ты должен отыгрывать своего персонажа, как в театре»

Архангелогородке Арине всего 11 лет, но она уже участвует в костюмированных перформансах. Девочка перевоплощается в антропоморфного кота с черепом вместо морды и вместе с друзьями в похожих костюмах гуляет по улицам города.

— Я занимаюсь этим с 8 лет. Фурри — это движение, в котором состоят подростки. Они придумывают своих персонажей, рисуют их, а потом создают маски и костюмы, чтобы отыгрывать собственных героев в реальной жизни. Мне нравится эта субкультура потому, что в ней много добрых людей. Это движение само по себе очень доброе. Его суть в том, чтобы дарить людям эмоции и улыбки.

Ребята часто собираются вместе и гуляют по городу в костюмах. Вот, например, фотка с Чумбаровки

Ребята часто собираются вместе и гуляют по городу в костюмах. Вот, например, фотка с Чумбаровки

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У девочки есть свой персонаж — Рик — и костюм, который она собирала сама. Часть вещей Арина сшила, а часть купила на подаренные в день рождения деньги:

— У меня есть маска, есть тапки и хвост. Сейчас я дошиваю лапы. Самое сложное в костюме — голова, но ее делала не я: череп напечатан на 3D-принтере и раскрашен акрилом, к нему прикреплен искусственный мех. Челюсть соединена болтами и двигается.

Создание костюма, рассказывает Арина, может занять от недели до года. Всё зависит от опыта и от сложности персонажа:

— Мой персонаж Рик — добрый. Не злой. Положительный. Я долго думала над именем, и это подходит ему больше всего. Рика я создала на основе уже готовой маски, а детали додумывала сама. В будущем я очень хочу создать костюм персонажа с нуля. Самостоятельно.

Девочка сама сшила хвост, лапы и ошейник

Девочка сама сшила хвост, лапы и ошейник

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Но создание костюма, как говорит девочка, — не самое главное. Больше всего Арине нравятся костюмированные прогулки с единомышленниками.

— Гулять в костюмах — это очень интересно. В костюме ты должен отыгрывать своего персонажа, как в театре. А еще ты учишься общаться со всеми. Не бояться.

Рик хоть и зубастый, но очень добродушный

Рик хоть и зубастый, но очень добродушный

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«Верят, что мы плохие»

А бояться иногда приходится. Прохожие не всегда воспринимают компанию в странных костюмах дружелюбно и адекватно.

— Помню, как в нас кинули бутылку. Пластиковую. Люди периодически кидаются всякими «безобидными» предметами. Часто обзывают. Обычно это делают подростки или же люди в возрасте.

Арина относится к этому с пониманием:

— Мы не такие, как они, мы отличаемся, выделяемся.

— Каждая субкультура с этим сталкивается. Мне кажется, что они просто не доросли до этого.

Многие персонажи выглядят очень дружелюбно

Многие персонажи выглядят очень дружелюбно

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«Важно понять, принять и дать этому развитие»

Предвзято к фурри относятся не все. Многие прохожие встречают их улыбками. А родители поддерживают детей в их начинаниях. Вот, например, Ольга, мама Арины.

— Мне это действительно показалось очень странным. Но я понимаю, что каждое поколение, оно придумывает свои образы, слушает свою музыку, и важно это принять. Пусть даже это будет что-то непохожее на наше детство. Важно понять, принять и дать этому развитие.

Мама относится к хобби дочери с пониманием

Мама относится к хобби дочери с пониманием

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Впрочем, прежде чем поддержать дочь в увлечении, женщина сама изучила суть субкультуры и поняла, что это безопасно:

— У них такое классное сообщество. Я сама была на одном из архангельских фестивалей, где ребята встречаются. Посмотрела, кто там, что это за люди. И я убедилась, что там положительная, приятная обстановка.

По словам женщины, подобные активности помогают детям развивать творческий потенциал.

— Эти образы помогают им самовыражаться. Сейчас дети мыслят образами. У них короткие нейронные связи. И нам нужно их поддержать, чтобы во взрослой жизни они смогли использовать эти особенности себе во благо.

Костюмы у ребят очень разные

Костюмы у ребят очень разные

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Кроме того, необычное хобби послужило толчком к развитию крайне полезных в обычной жизни навыков:

— Арина сама захотела научиться шить. А еще, несмотря на то что ей всего 11 лет, она уже задумывается над монетизацией своего увлечения. И это очень классно.

— Был такой случай: мы поели в кафе, а ей захотелось еще мороженого. У нас в этот день было много затрат, и я говорю: «Арина, вообще, ты уже сама можешь зарабатывать». И пока мы с подругой общались, она нарисовала кому-то в интернете персонажа, продала и пошла себе мороженое купила.

Ольга считает, что это очень полезный для жизни навык, который в ребенке стоит развивать:

— Это классные предпринимательские качества, и в будущем они ей пригодятся. Поэтому я думаю, что любое хобби, оно развивает, мотивирует и взращивает полезные качества. Самостоятельность, которая пригодится и в жизни.

Это один из персонажей, созданных Ариной. Нарисовать такого она может меньше чем за полчаса

Это один из персонажей, созданных Ариной. Нарисовать такого она может меньше чем за полчаса

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Кроме того, увлечение помогает девочке социализироваться и быть самостоятельной. Арина свободно передвигается по городу одна. Когда друзья живут в разных уголках Архангельска — это становится необходимостью:

— Даже когда толпа и они между собой не знакомы, они как-то общаются, обмениваются между собой информацией, фотографируются вместе. Потому что у каждого — неординарный костюм, и они при этом делают их собственными руками. Это вдвойне ценно. Арина становится самостоятельной. Она уже спокойно может добираться до Майского парка, понимать, как транспорт двигается. В этом плане ее увлечение и желание встречаться с другими ребятами, оно движет социальные навыки и позволяет ей быстрее входить во взрослую жизнь.

Умение шить точно не повредит во взрослой жизни

Умение шить точно не повредит во взрослой жизни

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«С негативом можно встретиться и в школе»

К агрессии окружающих, о которой рассказывала Арина, мама Ольга относится спокойно. Про конфликтные ситуации она знает, но не видит в этом трагедии.

— Конечно, опасения существуют, и Арина знает, как в конфликтных ситуациях действовать. У нас теперь, слава богу, есть телефоны. К тому же, она гуляет днем. Всегда вокруг есть народ, и я думаю, что это довольно безопасно.

Непонимание со стороны людей, говорит Ольга, — это обычное дело и с этим просто нужно жить.

— Всегда были люди, которые негативно реагируют на разные ситуации. Но с негативом и в школе можно встретиться. Мне кажется, главное здесь — подготовить ребенка к конфликтным ситуациям, чтобы он мог сориентироваться и знал, как действовать.

По словам Арины, конфликты случаются часто, но она не придает им значения

По словам Арины, конфликты случаются часто, но она не придает им значения

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Ольга проводит с дочерью беседы и рассказывает, как вести себя в разных обстоятельствах:

— Я ей объясняю, что не стоит вступать в коммуникацию с агрессивными людьми, потому что непонятна их реакция. Если что, лучше отойти туда, где много народа, и попросить помощи, если это необходимо. Я ей в этом плане доверяю, потому что она самостоятельная, умная девочка. У нее подвешен язык, и она может на словах объяснить и договориться, без какого-либо физического насилия.

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«Попытки запретить — это нормально»

Интересно, что предвзято к фурри относятся и представители власти. Так, два года назад глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать фурри «хотя бы экстремистами». Костюмы зверей попали в один список с ЛГБТ, феминизмом и чайлдфри. Он объяснил, что фурри, как и всё остальное, — деструктивно. Спросили, как к таким тезисам относится Ольга:

— Это очень странно. Я бы ответила, что людям там нечем заняться, в Роскомнадзоре. Думаю, это связано с обычным непониманием, и важно сначала разобраться, прежде чем принимать какие-то решения. Но ситуация, как по мне, обычная. В любое время и всегда были отрицательные эмоции на любое движение. Это нормальное развитие вещей.

Мама и дочка слушают и понимают друг друга

Мама и дочка слушают и понимают друг друга

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