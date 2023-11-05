«Им кто-то сказал, что мы плохие»: мама и дочь честно рассказали, почему жуткие маски фурри — это круто

«С негативом можно встретиться и в школе»

К агрессии окружающих, о которой рассказывала Арина, мама Ольга относится спокойно. Про конфликтные ситуации она знает, но не видит в этом трагедии.



— Конечно, опасения существуют, и Арина знает, как в конфликтных ситуациях действовать. У нас теперь, слава богу, есть телефоны. К тому же, она гуляет днем. Всегда вокруг есть народ, и я думаю, что это довольно безопасно.



Непонимание со стороны людей, говорит Ольга, — это обычное дело и с этим просто нужно жить.



— Всегда были люди, которые негативно реагируют на разные ситуации. Но с негативом и в школе можно встретиться. Мне кажется, главное здесь — подготовить ребенка к конфликтным ситуациям, чтобы он мог сориентироваться и знал, как действовать.