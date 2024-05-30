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Подростки помешались на квадробике

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Развлечения подробности «Я — рысь, моя подружка пантера»: чем опасно новое помешательство подростков — они надевают маски и прыгают на четвереньках

«Я — рысь, моя подружка пантера»: чем опасно новое помешательство подростков — они надевают маски и прыгают на четвереньках

Выясняем с психологом, что такое квадробика и почему смесь необычного спорта с субкультурой фурри может быть пагубна для детей

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Дети и подростки публикуют в интернете видео, как занимаются квадробикой

В последний месяц среди детей и подростков набирает популярность квадробика. Это вид спорта, кстати, в США вполне официальный, где упражнения имитируют движения животных. Квадробика перекликается с субкультурой фурри — увлечением существами с элементами звериной и человеческой внешности. Фурри-квадроберы встают на четвереньки, надевают маски зверей и издают их звуки — мяукают, гавкают или воют. Детям, которые скачут на видео и выкладывают ролики в соцсети, весело, а вот их родителям не очень: многие боятся, что, изображая пса или волка, их ребенок начнет проявлять агрессию. Прохожие на улицах тоже в восторге: кому понравится, если из-за угла вдруг выпрыгнул ребенок-пес, да еще и облаял их как собака. Как о необычном тренде отзываются новосибирцы и чем он может быть опасен — в материале НГС.

Между спортом и субкультурой

По запросу «квадробика» в TikTok и Instagram* можно найти десятки тематических роликов, которые зачастую выкладывают дети, а иногда их родители. В одних видео девочки и мальчики просто танцуют, не вставая на все четыре конечности и не удивляя публику эпатажными гимнастическими приемами, — о том, что это завирусившийся тренд, дают понять только анималистичные маски на лицах. Участники других видео также надевают на себя атрибутику животных, но при этом ловко передвигаются на четвереньках и подражают голосам зверей.

Антропоморфными существами, то есть смесью человека и зверя, интересуются последователи субкультуры фурри

В целом квадробика представляет собой самостоятельное увлечение, но иногда может быть связана с фурри — субкультурой тех, кто активно интересуется антропоморфными (человекоподобными) животными и идентифицирует себя с этими персонажами.

Субкультура фурри появилась в 80-х годах прошлого века в США. В России впервые набрала популярность в конце 90-хе годов. Представители подражают животным из популярных мультиков или просто любым животным. Шьют на заказ костюмы, устраивают тематические встречи. В последний год тренд переплелся с квадробикой, ушел в соцсети и стал популярен среди детей и подростков.

Кстати, сама по себе квадробика — это настоящий вид спорт, придуманный японцем Кейничи Ито по прозвищу Человек-Обезьяна. В 2019 году в США признан официально. Предполагает ходьбу, бег или прыжки на четырех конечностях. Теперь же всё смешалось: дети, фурри, квадробика и тренды на вирусные видео. И не субкультура, и не спорт. Как относиться, непонятно.

Что думают родители и дети

В теплые дни юных квадроберов в обличии кошек, собак, лис и волков можно заметить на улицах. Недавно мы уже писали, что некоторых новосибирцев они пугают. Но всё-таки и прохожие, и родители самих квадро-фурри, назовем их так, высказывают разные мнения об этом занятии. Кто-то против, чтобы дети в масках и на четвереньках разминались во дворах, да еще под лай и мяуканье. Кто-то, напротив, видит пользу, так как, по сути, это физическая нагрузка, которая позволяет укреплять мышцы юного скакуна, а звериные звуки, мол, просто забава.

Такую компанию заметили на Первомайке в Новосибирске. Согласитесь, выглядит странно

27-летний житель Новосибирска Иван говорит, недавно шел около одного из жилых домов на улице Кавалерийской, и внезапно к нему подбежала толпа громко гавкающих детей с хвостами животных. Парень признается, от неожиданности быстро отскочил в сторону. Зрелище вызвало недоумение. Он знал о тренде, но вживую исполнение увидел впервые.

— Слышал, что сейчас ребятишки бегают на ногах и руках, подражая животным. Но как правильно это называется, не знал. Пару недель назад шел через двор, а они как давай носиться по пешеходной дорожке — нарядились в игрушечные уши и хвосты, залаяли. Не ожидал. Представьте, люди идут, и на них откуда ни возьмись толпа такой детворы! Конечно, все эти хобби можно понять, но что, если какая-нибудь бабуля испугается и ей станет плохо? Даже если они реально не нападают, — рассуждает Иван.

В Новосибирске стали часто замечать таких подростков

Читательница НГС Анна этой весной тоже наткнулась на квадроберов в Заельцовском районе. Говорит, что ничего плохого в них не видит. Но лишь до тех пор, пока они целенаправленно не начинают кого-либо пугать.

— Упражнения на четвереньках — вполне хорошо. Так или иначе укрепляется организм. На мой взгляд, весь этот тренд нормален, только когда дети прыгают для себя, не пытаются даже в шуточной форме напасть на окружающих, не огрызаются и не проявляют жестокость, — сказала нам Анна.

Сибирячка Наталья, чья 8-летняя дочь нашла себя в квадробике и стала переодеваться в кошку, относится к этому с пониманием. Она считает, что это на благо. По состоянию здоровья девочка находится на домашнем обучении, не посещает секции. А здесь хоть какая-то активность.

— Вообще, в жизни ее сложно чем-то увлечь — в основном занимается рисованием и лепкой, но бывает, что и это надоедает. А квадробика, похоже, понравилась. Тут и аппликация (когда делаешь маски, развивается фантазия), и шитье. Недавно дочка сама старалась создать перчатки и немного этому научилась, но, правда, потом всё равно ей их заказали. Ну и, несомненно, присутствует физическая активность. И ведь не всё там так просто. Существуют же специальные техники: как ставить руки, быть выше в прыжке и подольше держаться в воздухе. Ей особо нельзя посещать людные места, поэтому друзей фактически нет. Зато на теме квадробики у нее вроде в интернете девочки, они обсуждают свое хобби, общаются, — подмечает Наталья.

Еще одна читательница, тоже мама, написала нам, что не воспринимает тренд как положительный:

— В классе дочери пять таких квадроберов. Все двоечники, выражают себя в нашем парке и других людных местах. Лучше бы в это время делали уроки и учились, чем поддерживать такие тренды, — заявила женщина.

Самим школьникам квадробика нравится за возможность творчества, за то, что можно побегать и попрыгать, но сильно не перенапрячься. 10-летняя жительница Новосибирска Арина увлеклась ею вместе с подружками. По словам девочки, учиться необходимым трюкам оказалось не так-то просто. Узнала о тренде она из TikTok. Ариша и ее ровесницы смотрят ролики в соцсети и повторяют показанные там движения.

— Я рысь, одна моя подружка — пантера, вторая — леопард. Чтобы заниматься, нужны хвост и маска. Маску родители не захотели мне покупать, только основу для нее, поэтому смастерила ее почти самостоятельно. Раскрасила, по краям приклеила мех от старого пуховика и усы, разрезав мультифору. Хвост взяла от старой маминой куртки, — рассказала школьница. — Мы с девочками уже научились прыгать как кошки, главное — правильно поджимать пальцы, чтобы аккуратно и бесшумно двигаться. Кажется, что это просто, но вообще-то пришлось много раз попробовать.

Расчеловечивание человека: мнение психолога

Психолог Лилия Лавлинская считает, что становясь все более популярным трендом, квадробика приводит к подмене понятий спорта и социализации, и у нее может быть несколько опасностей.

— Это вид спорта, при котором человек передвигается на четвереньках и изображает движения животных, развивая разные группы мышц. Но для чего при этом надевать маски, цеплять хвосты и издавать звуки зверей? Вот, допустим, в ушу существуют подражательные стили (богомола, журавля, обезьяны, дракона). Выполняя комплекс упражнений, люди имитируют позу, движения животных в течение минуты, но не меняют одежду — остаются в человеческом облике. Те, кто занимается ушу, не собираются в стаи и даже в шутку ни на кого не нападают, — сравнивает специалист.

Лилия Лавлинская говорит, что в игровой форме имитировать повадки животных, надевая маски и хвосты, — норма для психики детей трех-четырех лет. В подростковом возрасте квадробика скорее сконцентрирует особое внимание на развитии животного начала, а ведь происходит переход от детства к взрослости и должны формироваться нравственные качества.

— В этот период закладываются нормы поведения, морали, этики и нравственности, те качества, которые делают человека человеком и отличают его от зверя. В момент возникновения первой влюбленности, самоидентификации себя, как человека определенного пола, у подростков идет акцент на развитие животного начала. И если фокус на него смещается слишком сильно, то у ребенка способны стираться, распадаться границы человечности — акцент на животных инстинктах. А какие они? Еда, сон, размножение и борьба за территорию. Любовь, забота, эмпатия и сострадание могут вытесняться. Так создается почва для эгоцентризма — я, всё для меня, мои потребности должны немедленно удовлетворяться, — рассуждает эксперт.

Психолог считает, активное подражание животным может негативно сказываться на детской и подростковой психике

Некоторых детей, полагает Лилия Лавлинская, такое подражание может привлекать потому, что оно будто исключает необходимость выполнять обязанности — к примеру, чистить зубы, учиться, делать уборку в своей комнате. Отождествляя себя с питомцем, школьник может настаивать на том, чтобы его любили безусловно, даже если он будет вести себя безнравственно.

— Так получается на фоне «Я никому ничего не должен». Мы же любим питомцев просто так. Но по факту это искаженная форма любви и свободы. Нужно понимать, что звери не должны жить по человеческим законам, и наоборот. Не исключен процесс расшатывания психики — расчеловечивание. Со зверями невозможно договориться, у них нет морали, ценностей, и тогда каким образом выстраивать коммуникацию? — объясняет наша собеседница.

Квадробика способна стать шагом к формированию Шариковых, предполагает психолог. Специалист отмечет, расшатывание границ собственной идентичности и стирание границ своего я — это риск того, что у ребенка или подростка притупится способность выполнять те или иные социальные роли.

— Если вдруг столкнется с криминальной структурой, то может легко попасть под ее влияние, потому что вместо нравственных категорий будет ориентироваться на животные инстинкты. Эволюция человека такая: сначала он ползает на четвереньках, потом встает на две ноги. А здесь мы видим инволюцию. Для чего тут навык обратно вставать на четыре конечности? Куда дети с ним пойдут? В лес, на деревья? — задается вопрос эксперт.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

А как вы относитесь к увлечению детей квадробикой?

Не очень. Лучше бы занялись чем-то полезным
Хорошо. Зато не сидят в телефонах и планшетах
У меня нет детей. Мне всё равно
Такой тренд меня пугает

Ранее девушки стали отказываться от «адаптивок» — НГС разбирался с психологами, что это и чем опасно.

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