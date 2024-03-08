«Больше не издеваюсь над своим телом»: девушки отказываются от «адаптивок» — разбираемся с психологами, что это и чем опасно

В феврале в социальных сетях появился новый и яркий тренд: молодые девушки рассказывали, от каких «адаптивок» отказались. Новая тема развернула споры в социальных сетях, видео набирают тысячи просмотров и сотни комментариев — о том, что можно считать «адаптивным поведением», от чего можно отказываться, и заставляет ли общество женщин вести себя определенным образом. Рассказываем, о чем спорят девушки в «Тиктоке» и что такое эти ваши «адаптивки».
Что за «адаптивки»?
Официального определения «адаптивок» в словарях нет. Само понятие пошло от словосочетания «адаптивное поведение», а усредненное определение в своем видео назвала YouTube-блогер под ником unorethg: «адаптивки» — это то, что женщина вынуждена делать, чтобы подходить под нормы общества, хотя на самом деле в них не нуждается.
— Невозможно делать повседневный макияж, ногти или бриться для себя. Если бы это не было навязано обществом, то вы бы даже не задумались об этом. Если бы, условно, в
Споры возникли в том числе из-за того, что входит в понятие «адаптивок». Например, большинство соглашается, что наращивание ресниц или бритье ног — это, скорее, адаптивное поведение. Мужчины могут всю жизнь не брить ноги и жить нормально.
Но многие зацепились за макияж. Девушки высказали позицию, что «красятся для себя» — то же самое, например, говорят и про неудобную, но красивую одежду. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что одеваются так, потому что хотят.
Тренд с отказом
Суть тренда, повлекшего дальнейшие споры, — рассказать о вещах, от которых вы отказались. Девушки рассказывали про неудобную одежду, ежедневный макияж, выпрямление волос утюжком и многие другие вещи. Пользовательница TikTok Александра Орлова заявила, что отказалась от бюстгальтера, маникюра, многоступенчатого ухода за кожей и макияжа при каждом выходе на улицу.
Как и в любом похожем тренде, не обошлось без споров. Некоторые осудили отказ от «адаптивок» и намекнули, что девушки, которые не хотят краситься или одеваться в «неудобную» женскую одежду, — некрасивые и недостойные. Те в ответ призвали перестать пользоваться таким социальным конструктом вообще.
Из-за того, что точного определения «адаптивок» нет, дискуссии скатывались в утрирование. Например, часть интернет-пользователей предположили, что в это понятие могут входить даже дезодорант и ежедневное принятие душа. Другие этому ужаснулись и настаивают, что это относится к гигиене.
Корреспондент НГС спросила нескольких жительниц Новосибирска о том, как они относятся к «адаптивкам», и получила абсолютно разные ответы.
— Если честно, у меня нет какого-то мнения на этот счет. Каждый волен вести себя так, как ему удобно и комфортно. Главное, не осуждать людей за их выбор. Если кто-то красится — хорошо, если нет — тоже хорошо. Судить людей по внешности как-то глупо. Ну только если они не воняют, — сказала жительница Новосибирска Анна.
Екатерина заметила, что она против отказа от «адаптивок», но хотела бы убрать из них некоторую насильственность.
— Я бы хотела, чтобы все стремились к красоте — и мужчины, и женщины. Конечно, без вреда для здоровья, но уход за собой, спортивные тела, стильная одежда, укладка и макияж — то, что мне было бы приятно видеть на любом человеке. И так общество выглядит более здоровым, — считает девушка.
Еще одна сибирячка Алина в ответ на вопрос корреспондента НГС рассмеялась и сказала, что полностью отказалась от всех «адаптивок» — просто потому, что уже неделю не выходила из дома. Но идти в люди в таком состоянии она отказывается. По ее мнению, все люди подвержены «адаптивному поведению», и это нормально.
— Я не считаю, что женщины сейчас намеренно отказываются от косметики, ноготочков и каблуков. Нет такого, что «нас заставляли это делать, и мы не будем это делать». Молодые девушки меньше красятся, не делают ноготочки и прочее просто потому, что молодое поколение начало сознательнее относиться к своему комфорту: «На фиг я буду тонну штукатурки наносить?», «Каблуки — это ужасно неудобно, зачем мне их надевать?». Это круто, — добавила Алина.
Доведет до невроза
Новосибирский психолог Мария Бочанова объясняет, что любой человек — социальное существо, и чтобы существовать в социуме, нужно подстраиваться. Это может быть как рабочая форма, так и правила поведения.
— Что касается навязанных «истин» про женственность — каблуки, макияж, платье, брови — да, существует такая тенденция в мире. Чем больше женщина «правильная», тем больше она принимается. Но совсем не из-за ногтей и макияжа, а из-за женской самооценки, которая растет от ощущения соответствия. «Я такая же, я — часть мира», пусть даже ценой собственного неудобства, — объяснила Мария Бочанова.
Мария Бочанова отметила, что тенденция к отказу от «адаптивного поведения» существует — эксперт связывает это с популяризацией психологии в обществе. В новой системе женщины стали рассматривать себя как отдельную личность и ставить свои интересы на первое место.
— Если с детства у человека сформировалась цепочка «когда я удобен — меня любят и принимают, а когда неудобен — я плохой и никому не нужен», то вырваться из нее не так просто. Это тяжелейшая работа — чувствовать себя достойным просто потому, что ты есть. Есть и другая сторона поведения: когда очень резко и агрессивно оппозиционируют «стандартам общества». Причина всё та же — заниженная самооценка, — считает психолог.
У человека есть древние защитные механизмы: бей, замри и беги. Когда женщины начинают активно, «вопреки всему» противостоять общественным нормам, то это может быть проявление механизма «бей». Человек в этой позиции уже не хочет «как всегда», но позиции собственного Я у него еще нет. И тогда люди обороняются.
— Мы уже пришли во взрослую жизнь с неким набором комплексов, установок, сценариев. И, конечно, то, что навязывает порой общество, всё это усугубляет. Но внимание нужно направлять не на общество и его стандарты, а на самих себя, — отметила Мария Бочанова. — Чем скорее мы поймем, кто мы на самом деле, тем скорее нас перестанут так сильно задевать какие-то навязанные стандарты.
Влияние общественного мнения на женщин отмечает и психолог Игорь Лях. По его мнению, часть женщин реагируют на требования общества неосознанно и так же — неосознанно — их выполняют.
— У большинства девушек и женщин социализация в большем приоритете, чем в среднем у мужчин. Мужчинам бывает гораздо сложнее социализироваться, чем девушкам. Хотя исключения бывают и у того, и у другого пола. И социальная нормативность, и социальная активность — это, вообще-то, одна из частей гендерной роли. Именно девушка осуществляет многочисленные социальные связи, — объясняет Игорь Лях.
По словам эксперта, по этой причине в социальных сетях девушек гораздо больше и они активнее. Но порой им для социализации приходится идти на жертвы, и это может разрушить общение с партнером. И это часто становится причиной обращения за помощью к специалисту. Например, цепочка социально подкрепленных значимостей «утром бассейн — днем работа — вечером фитнес — в выходные развлечения с друзьями» может не оставлять ни времени, ни сил на построение личной жизни.
Игорь Лях отмечает, что социальность девушек можно заметить еще в детстве: когда мальчики в шестом классе еще ведут себя как дураки, а у девочек уже есть какая-то внутренняя культура и другой уровень общения. При этом он соглашается, что социальное давление на женщин было высоким всегда, тогда как «безумным профессорам-мужчинам позволяли больше». Хотя, добавляет психотерапевт, и за это есть расплата. В итоге и те и другие часто живут несчастной жизнью.
Но иногда зависимость от социальных норм приводит к болезненным последствиям. Девушка может чувствовать себя «как голая», если выходит из дома без макияжа и маникюра — это феномен «пятна на платье», когда незначительная для большинства деталь (например, испорченный маникюр на мизинчике) становится для вас трагедией.
— Значит уже что-то идет не так, вы уже причиняете себе вред попыткой максимальной социализации. Вред именно психологический. На это надо обращать внимание, на эти темы надо общаться с психологами. И вот это — так называемая нормативная болезнь, когда обязательно надо быть 90−60−90. Не важно, какие это стандарты, они создают достаточно серьезное напряжение и делают женщину зачастую несчастной. Но в целом социализация и социальность женщин — это то, что вывозит цивилизацию всегда, — рассуждает Игорь Лях.
В обществе многие женщины подвержены феномену «пятна на платье», считает психолог. Некоторые уходят в фантазию социального осуждения: с девушкой может быть всё в порядке, но она в это не верит. Она в прекрасной форме, но несчастна, потому что у нее, условно, неправильная форма пальца.
На самоощущение людей в плане общественных норм сильно повлияло появление социальных сетей. Некоторые из них формировали даже некоторую болезнь: пользователи начинали себя сравнивать с «картинкой» и понимали, что не соответствуют ей. Это может привести не только к разочарованию, но и к неврозу.
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