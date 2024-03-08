«Больше не издеваюсь над своим телом»: девушки отказываются от «адаптивок» — разбираемся с психологами, что это и чем опасно

Что за «адаптивки»?





Официального определения «адаптивок» в словарях нет. Само понятие пошло от словосочетания «адаптивное поведение», а усредненное определение в своем видео назвала YouTube-блогер под ником unorethg: «адаптивки» — это то, что женщина вынуждена делать, чтобы подходить под нормы общества, хотя на самом деле в них не нуждается.