Неоновый шик, ракушки и щупальца: модницы отказываются от скромности и делают крейзи-маникюр — смотрим на сумасшедшие идеи

Кто бы не говорил, что маникюр должен быть минималистичным и аккуратным, любительницы нестандартных форм, ярких цветов и объемных фактур не откажутся от самовыражения. Для таких дизайнов даже придумали термин «крейзи-маникюр», говорящий сам за себя. И в правду, работы могут показаться сумасшедшими, но если мастер так видит, а клиент так чувствует — кто может запретить им воплощать идеи в жизнь? Мы собрали подборку крейзи-дизайнов — смотрите и впечатляйтесь.
Перед 23 февраля блогер и нейл-мастер Алина Андрусь сделала дизайн маникюра, который «оценят все бати на планете». Ноготь сделан в виде кружки пива, но самая главная фишка здесь — настоящее пенное между слоями лака. Выглядит максимально реалистично.
Пока одни стремятся к реализму, другие хотят сделать «дорого-богато». Заостренные ногти украшены стразами и рисунками. Такой маникюр подошел бы Снежной Королеве или очень модной Снегурочке.
От коготков Снежной королевы переходим к маникюру, который больше понравился бы Медузе Горгоне. Мастер сделал ногти максимально острыми, напоминающими кошачьи коготочки или змеиные клыки, а сверху украсил их объемными щупальцами осьминога. Поэтому дизайн подойдет и тем, кто вдруг соберется на тематическую вечеринку по мотивам бондианы в образе героини одного из фильмов — Осьминожки, только в современной интерпретации.
Мастера маникюра могут найти подход к любой девушке. Они делают дизайны не только для роковых женщин, но и для тех, кто не боится показаться немного наивной. Например, следующий вариант — для любителей вкусняшек. Здесь и конфеты, и леденец, и пачка сладостей, и бутылочка чего-то интригующего. Так что это точно маникюр 18+, хотя на первый взгляд он может показаться слишком детским. Девушкам, которые решаются на такие эксперименты с ногтями, стоит быть осторожными, чтобы не остаться без объемных деталей.
В том же стиле — маникюр с супер-длинными ногтями и фигурками. Мишки, единорог, Сейлор Мун и много блеска — для тех, кто хочет все и сразу.
А все и сразу хотят не только поклонники мультфильмов, но и любительницы фильмов ужасов. Пример — на фото.
Когда ярких объемных фигурок не хочется, в ход идут цепочки и шипы. На первый взгляд такой дизайн кажется агрессивным, но, если присмотреться, то выглядит даже милым.
При сочетании «анималистичный дизайн» обычно представляют леопардовый или тигровый принт, но модницы идут дальше. Не только теплокровные животные могут вдохновлять на перемены в образе, но и обычные слизни. Автор этого дизайна сделал их объемными и реалистичными, что точно не оставит хозяйку такой красоты без внимания.
Еще одна вариация на тему (кто бы мог подумать, что эти моллюски станут популярными). Здесь слизни поменьше, но создается впечатление, что они ползают по ноготочкам и оставляют за собой след.
Фанаты «Аватара» не остаются в стороне и тоже могут сделать крейзи-маникюр с любимыми персонажами. Смотрится эффектно.
Когда до отпуска далеко, а на море хочется, можно носить его частичку с собой каждый день. Например, наклеив ракушки и жемчуг прямо на ногти. Отметим, что здесь автор заморочился и придал им необычную форму с косым срезом, которую также называют «помада». Кто-то называет ее странной и неряшливой, но, если вам нравится все нестандартное, то можно взять идею на вооружение.
И снова — розовый шик, на этот раз с объемным кроликом. Контраст создается за счет наивных детских фигурок и агрессивной острой формы ногтей. Во втором варианте это не так бросается в глаза за счет однотонности.
А вот в этом случае что-то описывать сложно. Как говорится, каждый думает в меру своей испорченности. Дизайн на среднем пальце будто делали с расчетом на то, что он станет аргументом в сложных переговорах, указательный напоминает об эмо-культуре, безымянный — шляпку мухомора, а мизинец — розовую березу или шкуру тигра.
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