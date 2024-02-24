Неоновый шик, ракушки и щупальца: модницы отказываются от скромности и делают крейзи-маникюр — смотрим на сумасшедшие идеи

Мастера маникюра могут найти подход к любой девушке. Они делают дизайны не только для роковых женщин, но и для тех, кто не боится показаться немного наивной. Например, следующий вариант — для любителей вкусняшек. Здесь и конфеты, и леденец, и пачка сладостей, и бутылочка чего-то интригующего. Так что это точно маникюр 18+, хотя на первый взгляд он может показаться слишком детским. Девушкам, которые решаются на такие эксперименты с ногтями, стоит быть осторожными, чтобы не остаться без объемных деталей.

