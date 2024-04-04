«Дочка с ними не расставалась»: в интернете продают книги по мультфильмам «Дисней» — разглядываем коллекцию

На сайте объявлений в Новосибирске женщина продает книги с историями из мультфильмов «Дисней». Их стоимость — 1000 рублей.

Ностальгическая коллекция включает в себя пять книг: среди них «Леди и Бродяга», «Дамбо», «Аристокоты», «Бемби» и «Король Лев». В описании говорится, что год их выпуска — 1998-й. По словам продавца, страницы книжек целые, но всё же есть небольшие потертости.