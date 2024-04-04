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Развлечения «Дочка с ними не расставалась»: в интернете продают книги по мультфильмам «Дисней» — разглядываем коллекцию

«Дочка с ними не расставалась»: в интернете продают книги по мультфильмам «Дисней» — разглядываем коллекцию

В коллекции — книжки, посвященные одним из самых известных мультфильмов

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Предлагаются пять экземпляров

На сайте объявлений в Новосибирске женщина продает книги с историями из мультфильмов «Дисней». Их стоимость — 1000 рублей.

Ностальгическая коллекция включает в себя пять книг: среди них «Леди и Бродяга», «Дамбо», «Аристокоты», «Бемби» и «Король Лев». В описании говорится, что год их выпуска — 1998-й. По словам продавца, страницы книжек целые, но всё же есть небольшие потертости.

Вот так выглядят книги, одна из которых о слонике, другая — о котах-аристократах
На книгах заметны потертости

— Самые любимые книги ребенка. Дочка с ними не расставалась, просила перечитывать по десять раз, — отмечается в объявлении.

Ранее другая сибирячка выставила на продажу открытки с советскими знаменитостями: НГС публиковал их фото. Мужчина предлагает коллекцию из десятков марок. Также продаются спичечные этикетки, на которых изображены танцоры, спортсмены, животные, транспорт: всего больше 4000 штук.

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