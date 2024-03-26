«Тружусь в Таиланде». Откровения звезды «Дома-2» о жизни после проекта, лечении от зависимости и женитьбе

Екатеринбуржец Степан Меньщиков — один из тех, кто стал известным после съемок в «Доме-2»(18+). Совсем недавно он решил вернуться на телеэкран — поучаствовать в шоу «Выживалити»(16+) на канале «Пятница!», чтобы получить 10 миллионов рублей.
В интервью E1.RU Степан рассказал, какие у него ощущения от участия в экстремальном проекте, чем он занимается сейчас, а также объяснил, почему сегодняшний «Дом-2» теряет популярность. Известно, что Меньщиков живет в Таиланде и, как признался шоумен, за границей он лечится от зависимости (какой именно — уточнять не стал).
— Я здесь, в Таиланде, уже год нахожусь. Как бы... Называется процедура рехаб, если кто знает. Кто нет, пусть поинтересуются, — уточнил Степан.
Программа, в которую попал Меньщиков, посвящена расследованию смерти Аллы Касперович — россиянки, погибшей в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Сейчас главный подозреваемый по этому делу — муж погибшей Денис Касперович. По словам очевидцев, он часто посещал бар, где торгуют запрещенными веществами. В том самом заведении был не раз замечен Меньщиков, который, очевидно, приходил туда не просто поужинать.
История звезды «Дома-2» и его семьи
Степан Меньщиков родился в 1977 году в Свердловске. После школы поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт на актерское мастерство. В 2002 году он переехал в Москву, где за два года поработал стриптизером, клоуном, риелтором и завучем школы.
В 2004 году Степан стал одним из первых участников «Дома-2». Там он встречался с такими яркими участницами шоу, как Виктория Боня и Алена Водонаева. Следующей избранницей Меньщикова стала Александра Харитонова, но с ней у него ничего не вышло. В 2009 году Степан покинул «Дом-2». Он еще возвращался на телестройку спустя четыре года, но продержался всего два месяца.
В 2013 году Степан женился на Евгении Шамаевой и был счастлив в браке пять лет — ровно до тех пор, пока не выяснилось, что жена ему изменяла, а второго ребенка, сына Ваню, родила от другого мужчины. Вспыльчивый Меньщиков терпеть этого не стал и развелся с супругой, оставив ее с двумя детьми.
Долго в одиночестве Степан не оставался. Его отношения с новой женой завязались 19 лет назад. В 2005 году Меньщиков выступал во Владивостоке вместе с другими участниками «Дома-2» и встретился там с Ангелиной Монах — она, тогда еще замужняя, пришла на концерт с дочерью.
В конце 2019-го двое снова случайно встретились. На этот раз в Таиланде, где Ангелина на тот момент жила уже около десяти лет и занималась продажей недвижимости. А самое главное — она была свободна и готова для новых отношений. В 2020 году пара поженилась, у них родилась дочь Степания — в честь отца.
Сейчас пара живет преимущественно в Таиланде. Как признался шоумен, за границей он лечится от зависимости (какой именно — неизвестно). Степана также можно встретить на вечеринках и шоу в России, куда его приглашают в качестве ведущего.
— Вы снялись в шоу «Выживалити» на «Пятнице». Не обидно, что в каждой серии вам напоминают о вашем прошлом и ассоциируют с «Домом-2»?
— Почему мне должно быть обидно за то, что я участвовал в шикарном проекте, благодаря которому я стал популярен на всю страну? «Дом-2» — это моя академия, которой я очень благодарен.
— А почему согласились участвовать в экстремальном проекте?
— Когда мне первый раз позвонили насчет участия в съемках, я скептически отнесся к предложению. Но когда я узнал, что всё это будет освещать Е1, то сразу согласился. А если честно, я и морально, и физически был готов к участию, многие вещи останутся в моей памяти навсегда.
— Какие у вас сложились отношения с участниками шоу?
— С каждым сложились свои отношения, а с кем-то мы были знакомы и до «Выживалити». О каждом из них у меня сложилось свое мнение, и я его проговорил в эфире. Но в целом с ребятами мы нашли общий язык и, самое главное, мы постоянно смеялись.
В момент стресса обостряется чувство юмора и практически каждый становится Мартиросяном! Это нас и поддерживало на протяжении всей игры. Да что там игры — всей жизни. Но все, конечно, понимали, что «Выживалити» — это борьба за собственные интересы и тут все друг другу конкуренты.
— В одной из серий вы сказали, что пришли за деньгами. Давайте представим, что вы победили. На что потратили бы выигрыш?
— Спрашиваете! Конечно же, инвестировал бы в крипту. Капитализируем выигрыш!
— Участникам пришлось проходить через унижения. Какое испытание было для вас самым сложным?
— Что за унижения? Впервые слышу, что участников как-то унижали. На мой взгляд, всё было достойно. Единственное, меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Это самый экстремальный «тренинг» в моей жизни.
Но, скажу вам по секрету, всё-таки был у меня однажды в жизни эпизод, когда я оказался внутри дохлой лошади по мотивам «Выжившего»(18+). Просыпаюсь — и тут Ангелина Николаевна: «Где мое кольцо?» (Ангелина Монах — супруга Степана Меньщикова. — Прим. ред.).
— А что поменялось в вашей жизни за последние несколько лет? Четыре года назад вы с супругой покинули проект «Дом-2».
— Жена мне такой тренинг организовала за нашу совместную жизнь! Сейчас я живу и тружусь в Таиланде. В планах — организовать здесь дискотеку 50–60-х годов. И, конечно же, продолжить добрую традицию конкурса «Мисс Русь».
— Выходит, на реалити-шоу и правда можно найти любовь? Если да, то как понять, что человек противоположного пола просто играет с вами, без всяких намерений?
— Конечно, на проекте можно встретить свою любовь! Я даже несколько раз это делал. И если вы тоже хотите построить любовь, то берите пример с меня. А о том, как распознать игру, я расскажу вам на своих профессиональных тренингах.
— Вы говорили, что «Дом-2» нулевых годов и сейчас — это разные вещи. Что изменилось? Почему проект, по вашему мнению, стал не таким актуальным?
— Изначально были в тренде сами герои, а сейчас получается какой-то бег по кругу: нет стратегического развития персонажей. Ведь на проекте интересно наблюдать за изменениями героев и за тем, как они себя ведут в предлагаемых обстоятельствах. Как растут и как трансформируются с течением шоу.
— Сейчас вместе с семьей вы преимущественно живете в Таиланде, работаете ведущим. Часто бываете в России?
— Я очень люблю Россию. На данный момент, как и говорил, живу временно в Таиланде.
— Хочется узнать про Екатеринбург. Есть что-то (или кто-то), по чему вы скучаете? Как часто бываете в родных краях?
— Давненько не бывал в родном городе. Скучаю, конечно, и по близким людям, и по любимому городу. Мечтаю получить приглашение от организаторов из Екатеринбурга, чтобы своим концертом порадовать земляков.
— Не могу не задать этот важный вопрос: и всё-таки есть ли жизнь после «Дома-2»?
— Вы же со мной общаетесь? То есть я живой. И, соответственно, жизнь после «Дома-2» есть (смеется). А так в целом я всегда жил полноценной жизнью. Я счастлив, буду жить, любить, творить и созидать.
Всем сил и веры в себя! Будьте счастливы, потому что только это по-настоящему важно!
1 марта на телеканале «Пятница!» показали первый выпуск нового проекта «Выживалити». Мы посмотрели серию и написали о самых интересных моментах.
Почитайте, что говорит Степан Меньщиков о закрытии «Дома-2».