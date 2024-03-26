«Тружусь в Таиланде». Откровения звезды «Дома-2» о жизни после проекта, лечении от зависимости и женитьбе

Степан Меньщиков родился в 1977 году в Свердловске. После школы поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт на актерское мастерство. В 2002 году он переехал в Москву, где за два года поработал стриптизером, клоуном, риелтором и завучем школы.

В 2004 году Степан стал одним из первых участников «Дома-2». Там он встречался с такими яркими участницами шоу, как Виктория Боня и Алена Водонаева. Следующей избранницей Меньщикова стала Александра Харитонова, но с ней у него ничего не вышло. В 2009 году Степан покинул «Дом-2». Он еще возвращался на телестройку спустя четыре года, но продержался всего два месяца.

В 2013 году Степан женился на Евгении Шамаевой и был счастлив в браке пять лет — ровно до тех пор, пока не выяснилось, что жена ему изменяла, а второго ребенка, сына Ваню, родила от другого мужчины. Вспыльчивый Меньщиков терпеть этого не стал и развелся с супругой, оставив ее с двумя детьми.

Долго в одиночестве Степан не оставался. Его отношения с новой женой завязались 19 лет назад. В 2005 году Меньщиков выступал во Владивостоке вместе с другими участниками «Дома-2» и встретился там с Ангелиной Монах — она, тогда еще замужняя, пришла на концерт с дочерью.

В конце 2019-го двое снова случайно встретились. На этот раз в Таиланде, где Ангелина на тот момент жила уже около десяти лет и занималась продажей недвижимости. А самое главное — она была свободна и готова для новых отношений. В 2020 году пара поженилась, у них родилась дочь Степания — в честь отца.

Сейчас пара живет преимущественно в Таиланде. Как признался шоумен, за границей он лечится от зависимости (какой именно — неизвестно). Степана также можно встретить на вечеринках и шоу в России, куда его приглашают в качестве ведущего.