Стас Михайлов спел вживую «Всё для тебя» на избирательном участке в Омске

Сегодня, 15 марта, певец Стас Михайлов проголосовал на избирательном участке в омском медицинском колледже. Там же он спел для омичей вживую свою коронную песню «Всё для тебя». Ему подпевали четыре вокалистки в желтых и розовых рубашках из коллектива «Дебют» из ДК «Звездный».