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Стас Михайлов спел вживую «Всё для тебя» на избирательном участке в Омске

Он исполнил хит в медколледже

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Стас Михайлов проголосовал на выборах президента России, а потом спел

Сегодня, 15 марта, певец Стас Михайлов проголосовал на избирательном участке в омском медицинском колледже. Там же он спел для омичей вживую свою коронную песню «Всё для тебя». Ему подпевали четыре вокалистки в желтых и розовых рубашках из коллектива «Дебют» из ДК «Звездный».

Выступление проходило в небольшом помещении, рядом с раковинами. Студентки медицинского колледжа буквально визжали от восторга. Толпа окружила звезду: каждый хотел сделать селфи на память.

— Свой выбор я сделал давно: стабильность, свобода, моральные ценности — это то, что изначально самое важное в России. Это только один из маленьких факторов, — высказался о голосовании певец.

В Новосибирской области на избирательные участки в день выборов презадента приходят целыми семьями. НГС рассказывает о ходе голосования в онлайн-трансляции.

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