«Я художник, я так вижу»: Митя Фомин — о хитах, амбициях после Hi-Fi и международном рынке

Как рассказал Фомин, он всегда был свободолюбивым человеком. После распада Hi-Fi он стал творить то, что нравилось именно ему.



— Я всегда был свободолюбивым человеком, мне всегда нравилось делать то, что я делаю. Тем более когда я вышел в сольное творчество, то меня уже никто не ограничивал. Я наслаждался этой свободой и творил то, что мне нравится, — пояснил Фомин.

