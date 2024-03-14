«Я художник, я так вижу»: Митя Фомин — о хитах, амбициях после Hi-Fi и международном рынке

Новосибирский певец Митя Фомин рассказал про создание хитов после Hi-Fi, амбициях в сольной карьере и сотрудничестве с композиторами. Также в интервью проекту «Однажды» он поделился, как и почему экономил на создании первых музыкальных клипов и мечтой о международном рынке.
Как рассказал Фомин, он всегда был свободолюбивым человеком. После распада Hi-Fi он стал творить то, что нравилось именно ему.
— Я всегда был свободолюбивым человеком, мне всегда нравилось делать то, что я делаю. Тем более когда я вышел в сольное творчество, то меня уже никто не ограничивал. Я наслаждался этой свободой и творил то, что мне нравится, — пояснил Фомин.
По словам певца, за свою карьеру он работал с разными композиторами, но дольше всего его тандем продолжается с Алексеем Романовым.
— Идея взаимодействия, коллаборирования у меня была, амбиций было много и желания тоже. Не найдя отклика у Макса Фадеева, я пришел к Леше, и он на свой страх и риск написал новый трек «Огни большого города», вдохновившись Pet Shop Boys и их Paninaro, — рассказал Фомин.
Когда Фомин стал сольным певцом, он был уже широко известен публике, тем не менее первые музыкальные клипы создавались по его идеям без помощи крупных лейблов.
— Визуализация первых клипов моя. Честно, я экономил деньги, потому что компании не предлагали более интересного, чем придумал я. Я художник, я так вижу. Также я экономил деньги, потому что оператор, с которым мы снимали мои первые сольные клипы, он учился на этих работах, он рос вместе со мной, он предлагал разные творческие идеи, — отметил Фомин.
Также Митя Фомин рассказал, что для того, чтобы выйти на международный рынок, он перепевал свои песни на английском языке.
Недавно НГС пообщался с Митей Фоминым. В 2023 году он стал участником реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Главный приз проекта — 10 миллионов рублей, но во время одного из испытаний артист сломал фалангу мизинца. Митя Фомин рассказал, как получил травму, и продолжил ли он участвовать в съемках. Заодно артист поделился тем, какие подарки получил на свой юбилей — в 2024 году певцу исполнилось 50 лет.