Карнавальное шествие и соревнования по поеданию блинов устроят на Масленицу — где пройдет праздник

В Новосибирской области 16 марта пройдет карнавальное шествие «Масленичный поезд» (0+). Региональный праздник состоится в парке народных традиций «Хуторок» в Каргатском районе.
Шествие начнется в 12:00. Затем будет праздничная программа с играми и аттракционами. Гости могут принять участие в поединке по приготовлению блинов.
Ранее специалисты алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» объяснили, какую муку лучше всего выбрать для приготовления блинов.
В Новосибирске праздничные мероприятия на Масленицу (0+) запланировали на воскресенье, 17 марта. Они пройдут практически во всех парках города.