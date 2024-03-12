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Карнавальное шествие и соревнования по поеданию блинов устроят на Масленицу — где пройдет праздник

Региональный праздник пройдет на «Хуторке» в Каргатском районе

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Какая Масленица без сжигания чучела?

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В Новосибирской области 16 марта пройдет карнавальное шествие «Масленичный поезд» (0+). Региональный праздник состоится в парке народных традиций «Хуторок» в Каргатском районе.

Шествие начнется в 12:00. Затем будет праздничная программа с играми и аттракционами. Гости могут принять участие в поединке по приготовлению блинов.

Программа праздника

Программа праздника

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Ранее специалисты алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» объяснили, какую муку лучше всего выбрать для приготовления блинов.

В Новосибирске праздничные мероприятия на Масленицу (0+) запланировали на воскресенье, 17 марта. Они пройдут практически во всех парках города.

МасленицаБлиныМасленица в НовосибирскеПраздник
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