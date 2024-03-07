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Новосибирцы собрали в Москве картину из двух тысяч кубиков Рубика — зачем они это сделали

В создании картины участвовали посетители выставки «Россия»

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На картине изображен НОВАТ

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В Москве новосибирцы сделали картину из 2 тысяч кубиков Рубика. Посмотреть ее можно на выставке-форуме «Россия». Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, стенд обновили к весеннему сезону.

— На смену ордынской ели и интерактивному сноуборду пришли сибирские первоцветы и гигантские картины самых узнаваемых туристических локаций Новосибирска. Одной из самых ярких точек новой экспозиции стала картина с изображением Новосибирского театра оперы и балета в весенних цветах, составленная из 2000 кубиков Рубика, — рассказали на сайте правительства.

Большая картина «Собираем вместе» находится в зоне «Образование». Каждый посетитель может поучаствовать в сборе произведения из кубиков Рубика. Изображение на интерактивной картине будет меняться.

— Специально к Году семьи мы хотели сделать на стенде интересную активность, которая сможет объединить и детей, и взрослых. Наша идея понравилась посетителям, некоторые приходили на стенд несколько дней подряд, собирали кубики Рубика по определенной схеме, чтобы составить большое изображение и сделать свой вклад в живую картину, — рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ уже 4 месяца — с 4 ноября. Она будет действовать до 8 июля.

В Новосибирске 9 февраля в Художественном музее открылась выставка, посвященная Рубенсу (0+). В экспозиции представлены подлинные живописные произведения.

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