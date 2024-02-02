400-летнюю картину Рубенса привезут в Новосибирск — она долго считалась копией. Где посмотреть шедевр?

В Новосибирске 9 февраля в Художественном музее открывается выставка, посвященная Рубенсу (0+).
Как рассказывают на сайте музея, в экспозиции будут представлены подлинные живописные произведения Питера Пауля Рубенса: старинные гравюры с его полотен, а также гравюры лучших мастеров Голландии, Фландрии, Франции, Англии XVI-XVIII веков из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств, а также картины из коллекции западноевропейского искусства Новосибирского государственного художественного музея.
Центральным произведением выставки станет картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Рубенс написал её в 1618–1620 годах. Шедевр был передан в город Ирбит Свердловской области в 1976 году из Эрмитажа как копия работы, хранящейся в Художественно-историческом музее Вены. Картина была в плохом состоянии и находилась в запасниках музея.
В 2012 году полотно решили отреставрировать. Реставратор из Нижнего Тагила Антонина Наседкина сняла с полотна четыре слоя старого потемневшего лака. Тогда оказалось, что произведение не копия, как все считали. После многих экспертиз картину признали подлинным произведением Рубенса, которая была создана с участием его знаменитых учеников — Антонис ван Дейк и Якоб Йордан
— Питер Пауль Рубенс — выдающийся фламандский художник, самый яркий представитель стиля барокко в живописи. При упоминании его имени перед мысленным взором каждого любителя искусства предстают красочные полотна, исполненные жизни и энергии, чувственности и драматического пафоса, — отметили на сайте Художественного музея.
На центральной картине экспозиции изображен один из кульминационных эпизодов жития святой Марии. На изображении она раскаивается в греховной жизни. По её лицу текут слезы, она подняла заплаканные глаза к небу в знак вступления на истинный путь.
Рубенс был одним из самых знаменитых и востребованных художников своей эпохи. Его произведения пользовались огромным спросом. В экспозиции также представлен альбом гравюр «Жизнь Марии Медичи», созданный в начале XVIII века по знаменитым живописным оригиналам, посвященным французской королеве. Альбом дает возможность познакомиться с живописными шедеврами Рубенса, которые сейчас хранятся в Лувре.
Экспозицию дополняют живописные работы западноевропейских мастеров XVII столетия из собрания Новосибирского государственного художественного музея. Это старинная копия с картины П. П. Рубенса «Отдых Святого семейства на пути в Египет», верно передающая характер оригинала из мадридского Прадо; картина «Христос среди ученых» Л. Брамера, художника из Делфта, чье творчество близко по своим задачам к стилю Рембрандта; «Танец вокруг золотого тельца» французского мастера Ж. Стелла, парадный «Женский портрет» Я. Мейтенса, изображающий даму в виде богини Флоры.
Выставку подготовили Новосибирский художественный государственный музей и Ирбитский государственный музей изобразительных искусств в рамках национального проекта «Культура». Полный билет стоит 450 рублей. Также есть льготный для школьников, студентов очного отделения, пенсионеров, инвалидов III группы за 350 рублей. Выставка продлится до 7 апреля.
В феврале в Новосибирске пройдет много важный и интересных мероприятий. Чтобы вы не пропустили ничего интересного, мы собрали больше 100 событий в одну афишу.