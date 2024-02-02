400-летнюю картину Рубенса привезут в Новосибирск — она долго считалась копией. Где посмотреть шедевр?

В 2012 году полотно решили отреставрировать. Реставратор из Нижнего Тагила Антонина Наседкина сняла с полотна четыре слоя старого потемневшего лака. Тогда оказалось, что произведение не копия, как все считали. После многих экспертиз картину признали подлинным произведением Рубенса, которая была создана с участием его знаменитых учеников — Антонис ван Дейк и Якоб Йордан