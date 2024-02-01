Первый концерт в ЛДС, SHAMAN и Zivert: чем заняться в феврале в Новосибирске — большая афиша от НГС

1
Концерты
В «Бродячей собаке» 4 февраля пройдет большой концерт группы «Женщина с бородой» (
В Дворце культуры железнодорожников 7 февраля на сцену выйдет Ирина Круг (
Азербайджанский и российский певец Emin (
В «Локомотив-Арене» 9 февраля пройдет концерт хип-хоп исполнителя Ramil’ (
Кузбасский музыкант ЗвукоКот (
Уроженец Новосибирска Александр Пушной (
Тот самый Вован из «Реальных пацанов» приезжает в новосибирскую «Подземку» с концертом под псевдонимом VAVAN (
В рестобаре «Отдых» 13 февраля выступит группа «Бутырка» (
Послушать современный хип-хоп можно на концерте CMH (
Поп-исполнительница Екатерина Яшникова (
С туром, который посвящен
Проект the Chemodan (
В воскресенье, 18 февраля, в «Бродячую собаку» приедут барнаульские музыканты «Комната Культуры» (
Русский рок можно послушать на концерте Биртмана (
Исполнитель авторской песни Олег Медведев (
Группа «Тайна Театра» (
Исполнители хитов «По волнам», «Взлетай», «Океан», «Мама» — группа Burito (
Питерский рэпер Friendly Thug 52 Ngg (
Ретро-шоу «Мы из СССР» (
Билеты на концерт рэпера Нигатива (
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2
Театр
В ДКЖ 3 февраля приедет московская постановка «Одноклассники в контакте» (16+) режиссера Александра Нестерова. В ролях: Наталья Щукина, Ольга Тумайкина и другие. Сюжет комедии посвящен встрече одноклассников. Билеты — от 900 рублей.
В «Бродячей собаке» 12 февраля актеры Павел Поляков и Руслан Вяткин прочтут книгу «Жизнь и необычные приключения солдата Ивана Чонкина» (
Спектакль по знаменитому произведению Льва Толстого «Анна Каренина» (
Лиза Арзамасова и Игорь Лифанов исполнят на сцене ДКЖ главные роли в спектакле «Ночь ее откровений» (
Актеры из шоу «Уральские пельмени» сыграют вместе с актерами Московского театра в комедии «Ни дать, ни зять!» (
В Сибирском камерном театре «13 трамвай» 22 февраля состоится премьера спектакля «Короче говоря» (
В ДКЖ 28 февраля покажут спектакль «Стерпится — слюбится» (
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3
Классическая музыка
В четверг, 1 февраля, во Дворце культуры железнодорожников выступит оркестр Cagmo с симфонией Death Note (
В «Локомотив-Арене» пройдет симфоническое шоу саундтреков Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe (
Саундтреки игровой вселенной The Witcher 3: Wild Hunt (
Неоклассику от коллектива музыкантов SimpleMusicEnsemble (
Эстрадный хор Jam Sound (
В оперном театре 14 февраля пройдет концерт «Признание в любви» (
В филармонию имени Каца приедет симфонический оркестр Луганской филармонии (
Биг-бенд Владимира Толкачева (
Мультимедийный концерт Миры Миядзаки (
За 600 рублей 28 февраля можно послушать в оригинальной обработке треки группы Queen (
Послушать танцующий симфонический оркестр Concord Orchestr можно будет 22 февраля в Доме ученых СО РАН и 28 февраля в ККК имени Маяковского. Билеты на шоу «Симфонические рок-хиты», программа «Властелин тьмы» (
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4
Кутеж
Ярко начать февраль предлагает клуб «Ночь» в «Победе». В пятницу, 2 февраля, там пройдет «Большая зимняя дискотека» (
В лофт-парке «Подземка» 10 февраля состоится вечеринка LUX Show (
После самого романтичного праздника в «Подземке» 18 февраля пройдет вечеринка от сообщества «Социум» — Romantic party (
Вечер фламенко (
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5
Спорт
В выходные в Новосибирске впервые пройдет фестиваль фиджитал-спорта (сочетает в себе физические упражнения и компьютерные игры) в двух дисциплинах: гонка дронов и фиджитал-баскетбол («интерактивный баскетбол» и «баскетбол
В субботу, 10 февраля, в Новосибирске пройдет «Лыжня России» (
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6
Кино
В конце января многие новосибирцы пошли на премьеру «Мастера и Маргариты» (
Как мероприятие в Новосибирске показывают фильм «Аквамен и потерянное царство» (
В кинозале «Синема» можно будет присоединиться к всероссийскому марафону Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон». С 1 по 7 февраля в Новосибирске представят 11 фестивальных картин. «Саня, газуй!» (
В воскресенье, 4 февраля, в «Синеме» покажут несколько коротких игровых фильмов. В 15:00 — фильм «Кресло» (
С фильма «Соколики» (
В последний день фестиваля, 7 февраля, покажут полнометражный фильм «Незамерзающий порт надежды» (
В начале февраля состоится премьера фильма «Багровый рассвет» (
Любители науки 8 февраля в 19:15 могут посмотреть фильм «Четвертое состояние» (
В День всех влюбленных, 14 февраля, на экраны выйдет продолжение истории про любовь фигуристки и хоккеиста. «
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7
Шоу и фестивали
Российско-немецкий дом в воскресенье, 4 февраля, устраивает этнокультурный карнавал Fasching (0+). Как рассказывают организаторы, это аналог русской Масленицы. Гостей ждут мастер-классы, языковые викторины и дегустация традиционной выпечки. А в 14:00 начнется театрализованная программа.
Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» приедет в Новосибирск с пластическим спектаклем «Шоу под
В Доме культуры железнодорожников 10 февраля выступит испанский театр мыльных пузырей Clinc (
В этом году в Новосибирске в четырнадцатый раз пройдет зимний фестиваль иглу (
В ТЦ «Малинка» в «Максимлианс» на 18 февраля запланирован необычный фестиваль эзотерики и психологии Magic Fest (
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8
Стендап
На выходных, 3 февраля, в «Бродячей собаке» будет «Stand Up. Первый!» (
В понедельник, 5 февраля, в концертный зал Маяковского приедет «Женский стендап» (
В «Бродячей собаке» планируется Stand Up Nsk. Best! (
Резидент проекта StandUp на ТНТ Андрей Атлас (
В честь Дня защитника Отечества 24 февраля актеры новосибирских театров объединятся для представления «Ха! Мы! Лучшее! Праздничное!» (
Резидент «Стендап клуба
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9
Выставки, экскурсии и лекции
В четверг, 1 февраля, в Художественном музее откроется выставка «Васильевский остров. Живопись и скульптура художников Санкт-Петербурга» (
Также 1 февраля откроется выставка «Силумин» (
Сразу две экскурсии по областному Театру кукол (
В Новосибирском художественном музее 9 февраля откроется выставка «Питер Пауль Рубенс и его время» (
В театре Сергея Афанасьева 12 февраля состоится вечер в формате прямого диалога «Выставка Ван Гога» (
В Академгородке 17 февраля пройдет ярмарка-раздача животных «День хвоста» (
В Художественном музее Новосибирска 17 февраля двое ведущих и двое художников проведут «Диалоги в пространстве музея» (
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