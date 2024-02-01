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Первый концерт в ЛДС, SHAMAN и Zivert: чем заняться в феврале в Новосибирске — большая афиша от НГС
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Первый концерт в ЛДС, SHAMAN и Zivert: чем заняться в феврале в Новосибирске — большая афиша от НГС

Рассказываем, какие артисты приедут в город и где можно провести вечер

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В феврале в Новосибирске традиционно проходит крупный фестиваль иглу

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Последний месяц зимы для многих самый тяжелый. Ощущение праздника уже ушло, солнца и витаминов не хватает, а жить и работать как-то надо. Скрасить этот месяц помогут любимая музыка, фильмы и новые впечатления. А чтобы вы не пропустили ничего интересного, мы собрали больше 100 событий в одну афишу.

1

Концерты

В «Бродячей собаке» 4 февраля пройдет большой концерт группы «Женщина с бородой» (12+). Послушать блюз-рок можно за 300 рублей.

В Дворце культуры железнодорожников 7 февраля на сцену выйдет Ирина Круг (12+). Билеты на концерт стоят от 3500 рублей. Певица шансона исполнит свои как новые, так и старые хиты: «Подари любовь», «Фамилия», «Тебе моя последняя любовь», «Королева».

Азербайджанский и российский певец Emin (6+) выступит в ДКЖ со своим туром Love is. Билеты на концерт 8 февраля стоят от 2800 рублей. Российская рок-группа альтернативной волны «7Раса» (16+) выступит 8 февраля в клубе «Уzдечка». Послушать московских рокеров можно за 1200 рублей.

В «Локомотив-Арене» 9 февраля пройдет концерт хип-хоп исполнителя Ramil’ (16+). Билеты на автора хита «Хочешь со мной» стоят от 1600 рублей. Подпевать песне «Гагарин, я вас любила» можно в клубе «Ночь» на концерте группы «Ундервуд» (16+), который запланирован на 9 февраля. Цена билетов начинается с 2500 рублей.

Кузбасский музыкант ЗвукоКот (18+) проведет презентацию своего альбома «Красота окружающего мира» в «Подземке». Концерт андеграунд-рэпера пройдет 10 февраля. Вход бесплатный. Рок-группа «Алиса» (18+) выступит в тот же день в «Локомотив-Арене», билеты на рокеров стоят от 2000 рублей.

В феврале в родной город с концертом приедет Александр Пушной

В феврале в родной город с концертом приедет Александр Пушной

Уроженец Новосибирска Александр Пушной (12+) выступит с концертом в «Подземке» 10 февраля. За билет стоимостью от 2500 рублей вас, как обещают организаторы, ждут смелые и шумные интерпретации самых известный песен и авторские хиты.

Тот самый Вован из «Реальных пацанов» приезжает в новосибирскую «Подземку» с концертом под псевдонимом VAVAN (6+) 11 февраля. Владимир Селиванов исполняет песни в стиле поп и хип-хоп, билеты стоят от 2000 рублей. С концертной программой «Волшебная книга» 11 февраля в «Локомотив-Арене» выступит группа КняZz (16+). Билеты — от 2800 рублей. Музыканты исполнят как старые хиты, так и песни из вышедшего в конце прошлого года альбома «Платим за Шута!».

В рестобаре «Отдых» 13 февраля выступит группа «Бутырка» (16+). На концерте исполнят знаменитые хиты шансона, а билеты стоят от 1000 рублей. В День всех влюбленных, 14 февраля, в ДКЖ выступит Сергей Пенкин (6+) с программой «35 лет на сцене», билеты стоят от 1600 рублей.

Послушать современный хип-хоп можно на концерте CMH (16+). Их в «Подземке» пройдет сразу два — 15 и 16 февраля. Билеты стоят от 1100 рублей.

Поп-исполнительница Екатерина Яшникова (16+) выступит со своим концертом «Шорты» в «Подземке» 17 февраля. Стоимость билетов начинается от 900 рублей. Девушка даст акустический концерт с новыми и старыми песнями, стихами и разговорами.

С туром, который посвящен 25-летию группы, 17 февраля в Новосибирск приезжают «Руки Вверх!» (12+) — это будет первый концерт в новом ЛДС.

Проект the Chemodan (18+) приедет в Новосибирск с новым альбомом «Конец это начало» тоже 17 февраля. Концерт пройдет в «Подземке», билеты стоят от 1700 рублей. В описании рэперы называют себя андеграундом, а альбом — экспериментальным. Альтернативная группа «Конец солнечных дней» (12+) выступит в Rebels 17 февраля. Билеты на музыкантов, которые поют про юность, надежду и грусть, стоят от 1000 рублей.

В воскресенье, 18 февраля, в «Бродячую собаку» приедут барнаульские музыканты «Комната Культуры» (16+). Молодая авторская группа в 2022 году в апреле прошлого года выпустила первый альбом «Кассета с тремя сторонами». Билеты стоят от 1500 рублей.

Русский рок можно послушать на концерте Биртмана (18+) в «Подземке» 22 февраля. Стоимость билетов на группу, которая известна своими песнями про алкоголь, стоит от 1500 рублей. В ДКЖ в этот же день, 22 февраля, выступит ДиДюЛя (6+) с «Уникальным инструментальным шоу». Еще один концерт музыканта запланирован в Доме культуры СО РАН 23 февраля. Билеты — от 1800 рублей.

Исполнитель авторской песни Олег Медведев (12+) 23 февраля приезжает в «Бродячую собаку». Билеты стоят от 1300 рублей. В баре «Руки Вверх!» 23 февраля на сцену выйдет исполнительница хитов «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Хватит, довольно» Света (18+). Билеты на выступление певицы нулевых стоят от 1200 рублей.

Группа «Тайна Театра» (18+) 24 февраля исполнит хиты «Короля и Шута» в «Подземке». Билеты на концерт «Бунт на корабле!» стоят от 800 рублей. В этот же день, 24 февраля, в «Локомотив-Арене» будет выступать поп-певица Zivert (12+). Билеты от 3200 рублей.

Исполнители хитов «По волнам», «Взлетай», «Океан», «Мама» — группа Burito (12+) выступит 24 февраля в «Подземке». Послушать поп-группу можно за билет от 2300 рублей.

Ярослав Дронов уже дал один концерт в Новосибирске в конце января, а в феврале закрепит успех

Ярослав Дронов уже дал один концерт в Новосибирске в конце января, а в феврале закрепит успех

Питерский рэпер Friendly Thug 52 Ngg (18+) выпустил пару месяцев назад новый альбом и теперь приехал с ним в «Подземку». Выступление будет 25 февраля, а билеты стоят от 2099 рублей. В «Локомотив-Арене» 25 февраля выступит певец, который обрел популярность как главный патриот России — SHAMAN (6+). Билеты на него стоят от 5 тысяч рублей.

Ретро-шоу «Мы из СССР» (6+) планируется в ДКЖ 27 февраля. На сцену выйдут артисты вокально-инструментальных ансамблей «Ариэль», «Красные маки» и «Карнавал». Билеты — от 1300 рублей. В «Максимилианс» 28 февраля выступят авторы песни «Как упоительны в России вечера» — группа «Белый Орел» (18+). Билеты на сольный концерт музыкантов из 90-х стоят от 1000 рублей.

Билеты на концерт рэпера Нигатива (16+) стоят от 1800 рублей. Бывший солист краснодарской рэп-группы «Триада» выступит в «Максимилиансе» 29 февраля.

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2

 Театр 

В ДКЖ 3 февраля приедет московская постановка «Одноклассники в контакте» (16+) режиссера Александра Нестерова. В ролях: Наталья Щукина, Ольга Тумайкина и другие. Сюжет комедии посвящен встрече одноклассников. Билеты — от 900 рублей.

В «Бродячей собаке» 12 февраля актеры Павел Поляков и Руслан Вяткин прочтут книгу «Жизнь и необычные приключения солдата Ивана Чонкина» (16+). Читка пройдет в рамках проекта «Читать!». Билеты — от 350 рублей.

Спектакль по знаменитому произведению Льва Толстого «Анна Каренина» (12+) покажет Московский современный художественный театр 12 февраля. Показ пройдет на сцене ККК Маяковского. В классическом спектакле сыграют Михаил Павлик, Янина Мелехова, Дмитрий Мазуров, Ольга Незговорова. Билеты стоят от 1200 рублей.

Лиза Арзамасова и Игорь Лифанов исполнят на сцене ДКЖ главные роли в спектакле «Ночь ее откровений» (16+). Билеты на авантюрную мелодраму с комедийным подтекстом стоят от 1400 рублей 19 февраля. Также спектакль дадут в Доме ученых СО РАН 17 февраля.

Актеры из шоу «Уральские пельмени» сыграют вместе с актерами Московского театра в комедии «Ни дать, ни зять!» (6+). Спектакль 21 февраля покажут в Доме ученых СО РАН, а 26 февраля — в ДКЖ. Билеты — от 1400 рублей. Темы спектакля: квартирный вопрос, отношения родителей и детей, взаимная «любовь» тещи и зятя.

В Сибирском камерном театре «13 трамвай» 22 февраля состоится премьера спектакля «Короче говоря» (16+). Билеты стоят от 400 рублей. История будет посвящена герою, который стремится к самостоятельности, но в то же время испытывает чувство неуверенности в себе.

В ДКЖ 28 февраля покажут спектакль «Стерпится — слюбится» (16+), билеты на который стоят от 1000 рублей. В комедии о двух сестрах сыграют Дмитрий Орлов, Елена Бирюкова, Александр Пашков, Ирина Лачина.

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3

Классическая музыка

Для любителей классической музыки в феврале пройдет немало концертов

Для любителей классической музыки в феврале пройдет немало концертов

В четверг, 1 февраля, во Дворце культуры железнодорожников выступит оркестр Cagmo с симфонией Death Note (6+). Во время концерта прозвучат знаменитые саундтреки из аниме «Тетрадь смерти». Билеты — от 1300 рублей.

В «Локомотив-Арене» пройдет симфоническое шоу саундтреков Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe (6+). Концерты пройдут 1 и 2 февраля, билеты — от 3500 рублей. Исполнять музыку будет питерский Imperial Orchestra.

Саундтреки игровой вселенной The Witcher 3: Wild Hunt (6+) в аранжировке оркестра Cagmo можно будет услышать в ДКЖ 5 февраля. Билеты на концерт стоят от 1300 рублей.

Неоклассику от коллектива музыкантов SimpleMusicEnsemble (12+) можно послушать 9 февраля в ДКЖ. На концерте прозвучит музыка Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса. В этот же день, 9 февраля, у филармонии имени Каца будет день рождения (12+) — в честь этого будет организован праздничный концерт. Билеты от 400 рублей.

Эстрадный хор Jam Sound (12+) исполнит в своей авторской аранжировке хиты групп «Би-2», «Король и Шут», «Сплин», «Смысловые галлюцинации», «Кино», «Ария», «Звери» и других. Стоимость билетов — от 500 рублей.

В оперном театре 14 февраля пройдет концерт «Признание в любви» (6+). Билеты стоят 1000 рублей. Ведущие солисты оперы и камерного ансамбля «Музыка для нас» исполнят произведения о любви таких композиторов, как Имре Кальман, Исаак Дунаевский, Франц Легар, Жак Оффенбах и многих других. В этот же день в филармонии имени Каца пройдет концерта джаза и блюза «Pro любовь». Билеты стоят от 300 рублей.

Концерт готовят и для тех, кто любит ходить в оперный театр

Концерт готовят и для тех, кто любит ходить в оперный театр

В филармонию имени Каца приедет симфонический оркестр Луганской филармонии (12+). Билеты стоят от 400 рублей. Концерт пройдет 15 февраля, и во время него исполнят классические произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, Хатачуряна и Бородина. В клубе «Ночь» в этот день пройдет концерт Jazzy Jazz (12+) Евгения Ранга. Джазовый проект, состоящий из лучших музыкантов Сибири, посвятил выступление памяти Дениса Никитина. Билеты от 500 рублей.

Биг-бенд Владимира Толкачева (12+) и его солисты выступят с джазовыми концертами, билеты на которые стоят от 300 рублей. Первый пройдет 18 февраля в концертном зале имени Каца, а второй — 20 февраля в Доме ученых СО РАН.

Мультимедийный концерт Миры Миядзаки (0+) от Nella Musica Orchestra пройдет в «Евразии». Цены на билеты начинаются от 2200 рублей. Во время выступления будут исполнены саундтреки композитора Дзё Хисаиси из аниме Хаяо Миядзаки.

За 600 рублей 28 февраля можно послушать в оригинальной обработке треки группы Queen (12+). В Концертном зале имени Каца исполнять культовые песни будут вокальный ансамбль Павла Шаромова, инструментальный ансамбль Liberamente и группа «Второй этаж».

Послушать танцующий симфонический оркестр Concord Orchestr можно будет 22 февраля в Доме ученых СО РАН и 28 февраля в ККК имени Маяковского. Билеты на шоу «Симфонические рок-хиты», программа «Властелин тьмы» (12+) стоят от 2200 рублей.

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4

Кутеж

Ярко начать февраль предлагает клуб «Ночь» в «Победе». В пятницу, 2 февраля, там пройдет «Большая зимняя дискотека» (18+). Вход стоит 850 рублей. Выступать будет кавер-группа Pachuli.

В лофт-парке «Подземка» 10 февраля состоится вечеринка LUX Show (18+). Билеты на нее стоят от 450 рублей, а организаторы обещают особую атмосферу, диджей-сеты и постоянный танцпол.

После самого романтичного праздника в «Подземке» 18 февраля пройдет вечеринка от сообщества «Социум» — Romantic party (18+). Билеты на входе будут стоить 600 рублей.

Вечер фламенко (12+) со специальной гостьей из Москвы, танцовщицей Юлией Катышкиной, пройдет в «Бродячей собаке» 25 февраля. Организаторы обещают, что вечер за билет от 500 рублей будет наполнен живой музыкой, заводными ритмами и танцем фламенко.

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5

Спорт

В выходные в Новосибирске впервые пройдет фестиваль фиджитал-спорта (сочетает в себе физические упражнения и компьютерные игры) в двух дисциплинах: гонка дронов и фиджитал-баскетбол («интерактивный баскетбол» и «баскетбол 2х2») (0+). Начнутся соревнования в 11 утра 4 февраля. Вход свободный. Зарегистрировать команду можно до 3 февраля.

В субботу, 10 февраля, в Новосибирске пройдет «Лыжня России» (5+). Зарегистрироваться на массовый забег на беговых лыжах можно через «Госуслуги». Центральный старт мероприятия будет на лыжной базе имени Алика Тульского. Кроме того, массовые старты планируются во всех районах области. Участие бесплатное.

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6

Кино

В конце января многие новосибирцы пошли на премьеру «Мастера и Маргариты» (18+). Новая экранизация романа Михаила Булгакова, в отличие от советских, больше сосредоточена на любовной истории героев, в честь которых названа книга. Идти фильм в кинотеатрах города будет еще несколько недель.

Как мероприятие в Новосибирске показывают фильм «Аквамен и потерянное царство» (12+) с Джейсоном Момоа и «Пчеловода» (16+) с Джейсоном Стейтемом.

В феврале в новосибирских кинотеатрах ждут несколько премьер

В феврале в новосибирских кинотеатрах ждут несколько премьер

В кинозале «Синема» можно будет присоединиться к всероссийскому марафону Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон». С 1 по 7 февраля в Новосибирске представят 11 фестивальных картин. «Саня, газуй!» (16+) рассказывает о молодой девушке, которая мечтает заниматься любимым делом — ремонтом автомобилей. Вход на показ 1 февраля свободный. В субботу, 3 февраля, покажут несколько коротких анимационных фильмов: «Хаврюша» (6+) о переживаниях подростков и мультфильм «Тише» (6+) о том, как дедушка с бабушкой купили домик в лесу. Следующим будет «Тшшш!» (6+) — о медведе, который залег в спячку на территории городского парка. «Зимний вечер» (6+) расскажет о современном школьнике, который оказывается героем стихотворения Пушкина. «Пингвины» (6+) — о том, как всем нам нужно, чтобы кто-нибудь протянул руку помощи в трудную минуту.

В воскресенье, 4 февраля, в «Синеме» покажут несколько коротких игровых фильмов. В 15:00 — фильм «Кресло» (6+) — о молодом энтузиасте, который приезжает в небольшой городок, чтобы реализовать свою мечту. «Бебия, Бабуа, Анзорчик, я и мама» (12+) — о том, к чему приводит загаданное в день рождения заветное желание. «Соседка» (16+) — фильм о нерешительном студенте Косте, которому предстоит пройти проверку на прочность и добиться взаимности девушки.

С фильма «Соколики» (12+) начнется фестивальный день 5 февраля. Короткометражная картина расскажет про отношения человека и птиц. «Вспышки света» (12+) — также короткометражный фильм, посвященный тому, как живут люди, лишенные зрения, и как им помогает наука.

В последний день фестиваля, 7 февраля, покажут полнометражный фильм «Незамерзающий порт надежды» (12+), который основан на дневниках советского флотоводца, адмирала, бессменного командующего Северным флотом во время Великой Отечественной войны Арсения Головко. Вход свободный.

В начале февраля состоится премьера фильма «Багровый рассвет» (18+). Американский хоррор расскажет историю про женщину, которая одна содержит ферму. На ее владения позарились местные бандиты, но тут появился загадочный защитник, который боится света. В кино появится и российская комедия — называется она «Конец Славы» (16+), и в игре слов названия раскрывается сюжет. Он крутится вокруг актера, который потерял известность и решил вернуть ее, притворившись мертвым.

Любители науки 8 февраля в 19:15 могут посмотреть фильм «Четвертое состояние» (0+) в кинотеатре «Победа». Фильм снят студией «Сибирская кинолетопись». В нем рассказано, какой путь физики уже прошли к мечте об управляемом термоядерном синтезе и сколько еще осталось. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте кинотеатра.

В День всех влюбленных, 14 февраля, на экраны выйдет продолжение истории про любовь фигуристки и хоккеиста. «Лед 3» (16+) раскроет историю дочери Горина.

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7

Шоу и фестивали

Российско-немецкий дом в воскресенье, 4 февраля, устраивает этнокультурный карнавал Fasching (0+). Как рассказывают организаторы, это аналог русской Масленицы. Гостей ждут мастер-классы, языковые викторины и дегустация традиционной выпечки. А в 14:00 начнется театрализованная программа.

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» приедет в Новосибирск с пластическим спектаклем «Шоу под дождём II. Дышу тобой» (18+). Выступления пройдут 3 февраля в Доме ученых СО РАН, 4 февраля в 16:00 и в 19:00 — в ДКЖ. Билеты на любовную историю стоят от 1600 рублей.

В Доме культуры железнодорожников 10 февраля выступит испанский театр мыльных пузырей Clinc (0+). Билеты на шоу стоят от 1000 рублей. Шоу пузырей, которое сочетает в себе элементы театра, оригинального жанра, циркового искусства и пантомимы, имеют испанские награды.

Ежегодный фестиваль иглу снова пройдет на льду Обского моря

Ежегодный фестиваль иглу снова пройдет на льду Обского моря

В этом году в Новосибирске в четырнадцатый раз пройдет зимний фестиваль иглу (0+). Город эскимосов построят на пляже «У моря Обского» 17 февраля. Традиционно гостей ожидают соревнования в строительстве иглу, мастер-классы по их постройке, фотозоны для всех желающих. Вход бесплатный.

В ТЦ «Малинка» в «Максимлианс» на 18 февраля запланирован необычный фестиваль эзотерики и психологии Magic Fest (18+). Во время фестиваля будут мастер-классы, практики, консультации от экспертов в области магии, психологии и эзотерики, шоу-программа и маркет. Входной билет стоит 1600 рублей.

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8

Стендап 

На выходных, 3 февраля, в «Бродячей собаке» будет «Stand Up. Первый!» (18+). На сцену с комедийным материалом выйдут актеры «Первого театра».

В понедельник, 5 февраля, в концертный зал Маяковского приедет «Женский стендап» (18+) с ТНТ. В Новосибирске выступать будут Мария Маркова, Надя Джабраилова, Саша Муратова, Маргарита Родина, Сауле Юсупова, Карина Мейханаджян. Билеты стоят от 3700 рублей.

В «Бродячей собаке» планируется Stand Up Nsk. Best! (18+), на котором выступят опытные новосибирские комики с проверенным материалом. Билет на 10 февраля стоит от 700 рублей. Туда же 17 февраля приедет казанский комик Артур Шамгунов (18+) — основатель стендап клуба в Казани, участник многих комедийных проектов и автор подкаста о психологии «Больно смешно». Билеты от 1000 рублей.

Резидент проекта StandUp на ТНТ Андрей Атлас (18+) выступит с сольным концертом в ДКЖ 20 февраля и в Доме ученых СО РАН 19 февраля. Как пишут организаторы, концертом «Две спальни» комик решил отметить десятилетний юбилей комедии и своей семейной жизни. Билеты — от 1600 рублей.

В честь Дня защитника Отечества 24 февраля актеры новосибирских театров объединятся для представления «Ха! Мы! Лучшее! Праздничное!» (18+). Посмотреть представление в жанре стеб-арт можно за 800 рублей в «Бродячей собаке».

Резидент «Стендап клуба № 1» Дмитрий Коваль (18+) выступит с новой программой в ККК имени Маяковского 29 февраля. Билеты стоят от 1000 рублей.

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9

Выставки, экскурсии и лекции

В четверг, 1 февраля, в Художественном музее откроется выставка «Васильевский остров. Живопись и скульптура художников Санкт-Петербурга» (0+). Билет стоит 450 рублей. Проект представит работы 24 авторов, которых объединяет любовь к Васильевскому острову.

Также 1 февраля откроется выставка «Силумин» (0+) в Краеведческом музее Новосибирска. Силумин — общее название группы литейных сплавов на основе алюминия с добавлением кремния. На выставке будет представлено около 100 скульптур.

Сразу две экскурсии по областному Театру кукол (6+) пройдут в Новосибирске 6 и 21 февраля. Билеты стоят 250 рублей. Посетителям покажут, где делают кукол и реквизит, и дадут почувствовать себя артистом-кукловодом.

В Новосибирском художественном музее 9 февраля откроется выставка «Питер Пауль Рубенс и его время» (0+). На выставке покажут подлинные живописные произведения Рубенса, старинные гравюры с его полотен и гравюры лучших мастеров Европы XVI–XVIII веков. Билет стоит 450 рублей.

В театре Сергея Афанасьева 12 февраля состоится вечер в формате прямого диалога «Выставка Ван Гога» (12+). К режиссеру Сергею Афанасьеву придет заслуженная артистка РФ и актриса театра «Глобус» Светлана Галкина. Два творческих человека будут вести диалоги о жизни, творчестве и театре. Послушать их рассуждения можно будет от 700 рублей.

В Академгородке 17 февраля пройдет ярмарка-раздача животных «День хвоста» (0+). Мероприятие пройдет в ТЦ «Эдем», и во время него можно познакомиться с животными из приюта и выбрать себе любимца. Вход бесплатный.

В Художественном музее Новосибирска 17 февраля двое ведущих и двое художников проведут «Диалоги в пространстве музея» (12+). За 300 рублей можно послушать рассуждения о современниках — Канторе и Лубенникове.

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