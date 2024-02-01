Первый концерт в ЛДС, SHAMAN и Zivert: чем заняться в феврале в Новосибирске — большая афиша от НГС

Уроженец Новосибирска Александр Пушной ( 12+ ) выступит с концертом в «Подземке» 10 февраля. За билет стоимостью от 2500 рублей вас, как обещают организаторы, ждут смелые и шумные интерпретации самых известный песен и авторские хиты.



Тот самый Вован из «Реальных пацанов» приезжает в новосибирскую «Подземку» с концертом под псевдонимом VAVAN ( 6+ ) 11 февраля. Владимир Селиванов исполняет песни в стиле поп и хип-хоп, билеты стоят от 2000 рублей. С концертной программой «Волшебная книга» 11 февраля в «Локомотив-Арене» выступит группа КняZz ( 16+ ). Билеты — от 2800 рублей. Музыканты исполнят как старые хиты, так и песни из вышедшего в конце прошлого года альбома «Платим за Шута!».

В рестобаре «Отдых» 13 февраля выступит группа «Бутырка» ( 16+ ). На концерте исполнят знаменитые хиты шансона, а билеты стоят от 1000 рублей. В День всех влюбленных, 14 февраля, в ДКЖ выступит Сергей Пенкин ( 6+ ) с программой « 35 лет на сцене», билеты стоят от 1600 рублей.

Послушать современный хип-хоп можно на концерте CMH ( 16+ ). Их в «Подземке» пройдет сразу два — 15 и 16 февраля. Билеты стоят от 1100 рублей.

Поп-исполнительница Екатерина Яшникова ( 16+ ) выступит со своим концертом «Шорты» в «Подземке» 17 февраля. Стоимость билетов начинается от 900 рублей. Девушка даст акустический концерт с новыми и старыми песнями, стихами и разговорами.

С туром, который посвящен 25-летию группы, 17 февраля в Новосибирск приезжают «Руки Вверх!» ( 12+ ) — это будет первый концерт в новом ЛДС.

Проект the Chemodan ( 18+ ) приедет в Новосибирск с новым альбомом «Конец это начало» тоже 17 февраля. Концерт пройдет в «Подземке», билеты стоят от 1700 рублей. В описании рэперы называют себя андеграундом, а альбом — экспериментальным. Альтернативная группа «Конец солнечных дней» ( 12+ ) выступит в Rebels 17 февраля. Билеты на музыкантов, которые поют про юность, надежду и грусть, стоят от 1000 рублей.

В воскресенье, 18 февраля, в «Бродячую собаку» приедут барнаульские музыканты «Комната Культуры» ( 16+ ). Молодая авторская группа в 2022 году в апреле прошлого года выпустила первый альбом «Кассета с тремя сторонами». Билеты стоят от 1500 рублей.

Русский рок можно послушать на концерте Биртмана ( 18+ ) в «Подземке» 22 февраля. Стоимость билетов на группу, которая известна своими песнями про алкоголь, стоит от 1500 рублей. В ДКЖ в этот же день, 22 февраля, выступит ДиДюЛя ( 6+ ) с «Уникальным инструментальным шоу». Еще один концерт музыканта запланирован в Доме культуры СО РАН 23 февраля. Билеты — от 1800 рублей.

Исполнитель авторской песни Олег Медведев ( 12+ ) 23 февраля приезжает в «Бродячую собаку». Билеты стоят от 1300 рублей. В баре «Руки Вверх!» 23 февраля на сцену выйдет исполнительница хитов «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Хватит, довольно» Света ( 18+ ). Билеты на выступление певицы нулевых стоят от 1200 рублей.

Группа «Тайна Театра» ( 18+ ) 24 февраля исполнит хиты «Короля и Шута» в «Подземке». Билеты на концерт «Бунт на корабле!» стоят от 800 рублей. В этот же день, 24 февраля, в «Локомотив-Арене» будет выступать поп-певица Zivert ( 12+ ). Билеты от 3200 рублей.