Как дела на заводе? Мы подсчитали, сколько заработали самые состоятельные киберспортсмены страны

Всё детство Рома занимался футболом и боксом, но однажды сел за компьютер, а дальше всё как в тумане: Counter-Strike, Warcraft, Dota — игры и сценарии сменяли друг друга. В итоге Рома понял: его призвание — киберспорт. Но для тренировок нужен был мощный компьютер. А где его взять безработному школьнику? Идти на поклон к родителям. Услышав пожелания сына, мама Ромы только развела руками и купила «железо» в кредит.

Траты вскоре окупились — в 14 лет Роман взял с командой второе место в одном из турниров, а потом закрутилось: на парня свалились известность и медийность, а вместе с ними — контракты с Nike, Head & Shoulders и KFC. В 2019-м Forbes называл геймера самым влиятельным киберспортсменом на постсоветском пространстве, а журнал Esquire включил его в список «12 апостолов нашего времени». А в 2020 году у Романа появился личный бренд.