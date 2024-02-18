Как дела на заводе? Мы подсчитали, сколько заработали самые состоятельные киберспортсмены страны

Игры — это несерьезно. В этом уверено большинство родителей, чьи дети заявляют, что хотят посвятить компьютерным играм жизнь. Однако у молодого поколения с недавних пор есть серьезный аргумент: в киберспорте можно хорошо заработать. Порой призовые доходят до нескольких миллионов долларов за турнир. И часто они достаются российским игрокам. После того, как становится известно, сколько они зарабатывают, играя в компьютерные игры, обычно следует вопрос: «Как дела на заводе?»
Алексей Solo Березин
33 года. Суммарный выигрыш — 187 миллионов рублей
Капитан команды Virtus.pro начал играть в первую часть Dota в 12–13 лет, когда друзья показали ему игру в компьютерном клубе. Затем Алексей бросил игру на пару лет, а когда вернулся, стал выступать на турнирах. Впрочем, об учебе он тогда тоже думал и хотел поступить на юриста, как его отец. Однако, как говорил игрок, «не срослось», и институт он закончил по специальности «Прикладная информатика в экономике». Во время учебы Алексей перебивался случайными заработками. Одно время Соло даже трудился на нефтяном объекте: выполнял сварочные работы на высоте 40 метров, получая за это 15 тысяч рублей.
Во вторую «Доту» Соло стал играть профессионально в 2012 году. Уже через год с ним произошел один их самых громких скандалов в истории киберспорта. Играя за команду RoX.KIS, он поставил на свое же поражение и выиграл у букмекера 322 доллара. Когда правда вскрылась, команду оштрафовали, а Алексея на время отстранили от турниров. Соло публично покаялся за свое поведение, но даже спустя время его не с первого раза взяли в Virtus.pro — команду, с которой он сегодня ассоциируется в первую очередь.
Роман RAMZES666 Кушнарев
24 года, суммарный выигрыш — 189,6 миллиона рублей
Всё детство Рома занимался футболом и боксом, но однажды сел за компьютер, а дальше всё как в тумане: Counter-Strike, Warcraft, Dota — игры и сценарии сменяли друг друга. В итоге Рома понял: его призвание — киберспорт. Но для тренировок нужен был мощный компьютер. А где его взять безработному школьнику? Идти на поклон к родителям. Услышав пожелания сына, мама Ромы только развела руками и купила «железо» в кредит.
Траты вскоре окупились — в 14 лет Роман взял с командой второе место в одном из турниров, а потом закрутилось: на парня свалились известность и медийность, а вместе с ними — контракты с Nike, Head & Shoulders и KFC. В
Александр TORONTOTOKYO Хертек
26 лет, суммарный выигрыш — 390,4 миллиона рублей
Хотя в никнейме этого киберспортсмена изящно сочетаются Торонто и Токио, родился он в Тыве. В школьные годы немного поигрывал и участвовал в небольших турнирах, но по-настоящему увлекся играми после переезда в Москву.
В столице Александр поступил на бюджет факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ (это, на минуточку, один из сложнейших факультетов в СНГ). После учебы играл в «Доту», а потом она стала занимать всё больше и больше места в его жизни. В итоге геймеру пришлось выбирать: или учеба, или игра. Он выбрал второе, окончательно расставив приоритеты на студенческом экваторе.
— Наверное, я хорошо играю в «Доту», потому что у меня хорошо прокачано логическое мышление — это всё тоже связано с математикой. «Дота» — это игра логики. Нужно играть головой, думать, анализировать, а не просто кнопки нажимать. Если грубо сказать, то «Дота» — это техническая наука. И мне, как технарю, в нее проще играть, чем гуманитариям.
Родителям решение сына бросить учебу не понравилось, но он убедил их дать ему год на оттачивание мастерства. Готовился парень как самый настоящий спортсмен — даже придерживался правильного режима дня и питания. Как будто знал, чем на самом деле могут быть опасны компьютерные игры.
— Это дисциплинирует. Я бегал через день, готовил, пытался ложиться в 11–12 вечера и просыпаться в 7–8 утра, даже если никуда не надо, — говорит киберспортсмен.
Магомед Collapse Халилов
21 год, суммарный выигрыш — 494,3 миллиона рублей
Чемпион из Дагестана открыл для себя «Доту» в 2017 году, а спустя четыре года уже держал в руках кубок победителя. Хотя мог бы держать, например, фонендоскоп — окончив школу, Магомед хотел выучиться на врача. Но почти сразу после начала обучения ушел в академический отпуск, а потом и вовсе забросил университет ради «Доты».
После громкой победы в 2021 году, когда команда Магомеда выиграла
Кстати, как и любая звезда, молодой человек однажды умудрился попасть в скандал. Бывшая девушка чемпиона обвинила его в побоях и заявила, что он бросил ее, когда она была на сносях. В ответ на это геймер рассказал, что единственное, в чем он виновен перед девушкой, так это в том, что со временем стал уделять ей меньше внимания.
Ярослав Miposhka Найденов
26 лет, суммарный выигрыш — 515,6 миллиона рублей.
Ярослав родился в Златоусте Челябинской области. Его учительница математики Татьяна Нелюбина однажды рассказывала журналистам издания 74.RU, что в школьные годы парень был добросовестным учеником, домашние задания делал с удовольствием, вникал во всё и на занятиях не играл в игры.
— У него действительно хорошая голова, хорошие мозги, вот он себя и реализовал. Математика логику развивает, я думаю, ему помогла хорошая базовая подготовка, — рассказывала педагог. — Может, он в школе и не был прямо суперзвездой, учился не на 5+, но всегда на 4–5, не на тройки. Он пел в хоре мальчиков, пел замечательно. Участвовал в делах класса, был азартным и неравнодушным. Особо не хулиганил.
Родители Ярослава, узнав, что их сын геймер, не стали закатывать скандалов, а отец и вовсе отнесся к этому философски: если ребенок хорошо учится в школе, то свободное время может посвятить чему угодно (в рамках российского законодательства). А когда молодой человек сообщил, что едет в другой город на турнир, без лишних вопросов отпустили, видя серьезность его намерений.
Впрочем, судя по первым турнирам, путь в мир серьезного киберспорта и больших побед Ярославу был заказан. Но всё изменилось, когда он присоединился к команде Yellow Submarine, где познакомился с будущими коллегами из Team Spirit. С ними он сорвал крупный куш в 2021 году, а на призовые деньги купил несколько квартир и съездил со своей девушкой в отпуск на Мальдивы.
Ярослав считает, что его математический склад ума позволит ему однажды стать киберспортивным тренером. Ну а пока он просто самый богатый игрок в истории российского киберспорта.