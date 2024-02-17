«Я сильнее его»: красотка из Новосибирска поборолась за сердце водителя на программе «Давай поженимся»

Эффектная шатенка из Новосибирска 25-летняя Дарья поборолась за сердце водителя на программе «Давай поженимся» на Первом канале. Девушка любит путешествовать и полтора года прожила одна в Азии.
Сибирячка пришла на программу к 24-летнему Захару из Воркуты, мужчина работает водителем, владеет небольшим интернет-магазином одежды. При первой встрече Дарья сразу заявила, что очень любит путешествовать и понадеялась, что они поедут куда-нибудь отдыхать вместе, главное — не в Воркуту.
В профайле девушке указано, что по первому образованию Дарья — балетмейстер, по второму — юрист. Сейчас же сибирячка работает в сфере рекламы и занимается оформлением туристических виз. Гордится тем, что полтора года в одиночку путешествовала по Азии, также она указала, что планирует жить в разных странах и работать из разных уголков мира.
С бывшим возлюбленным ей не повезло, мужчина запирал Дарью в квартире, контролировал размер декольте и читал переписки с подругами.
— Один раз я сказала, что не хочу быть вместе с ним, не вижу ничего дальше. Выхожу, из окна полетели вещи, — рассказала Дарья про своего первого молодого человека.
Второй мужчина оказался лучше, но в тот момент сама сибирячка не была готова к семье. Сейчас, по ее словам, она не против стать мамой, но не готова сидеть дома и только следить за детьми, она уверена, что надо чем-то обязательно заниматься.
Кроме того, Дарья работала тренером по зумбе, сюрприз для жениха был как раз связан с танцем. Девушка научила Захара нескольким движениям. Сибирячка понравилась всем, кто сопровождал жениха, за Дарью была и Лариса Гузеева, но сама сибирячка заявила:
— Я сильнее его и готова отстаивать свои позиции, он говорит, что мужчина работает, а женщина варит борщи — не совсем с этим согласна.
Жених не выбрал Дарью из Новосибирска в конце выпуска. Девушка после программы рассказала о своих впечатлениях в социальных сетях, по ее словам, она попала на шоу очень быстро и пошла туда, чтобы отпустить свои больные отношения, которые длились шесть лет.
Несколько лет назад красотки-близняшки из Новосибирска зажгли на шоу «Давай поженимся», блондинки собирались стать хирургами, а еще одна сибирячка станцевала на пилоне в той же программе.