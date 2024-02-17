«Я сильнее его»: красотка из Новосибирска поборолась за сердце водителя на программе «Давай поженимся»

С бывшим возлюбленным ей не повезло, мужчина запирал Дарью в квартире, контролировал размер декольте и читал переписки с подругами.

— Один раз я сказала, что не хочу быть вместе с ним, не вижу ничего дальше. Выхожу, из окна полетели вещи, — рассказала Дарья про своего первого молодого человека.

Второй мужчина оказался лучше, но в тот момент сама сибирячка не была готова к семье. Сейчас, по ее словам, она не против стать мамой, но не готова сидеть дома и только следить за детьми, она уверена, что надо чем-то обязательно заниматься.