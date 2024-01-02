Мы вам такое покажем! 5 российских сериалов 2023 года, которые вы зря пропустили

Происходящее в сериале можно разделить на две части: реальную и фэнтезийную. В первой нам расскажут о том, как появилась группа «Король и шут». Спродюсировал шоу бывший солист коллектива Андрей Князев, так что за достоверность показанных историй можно не сомневаться. В фэнтезийной линии Горшок и Князь отправляются в сказочный мир, чтобы спасти принцессу из плена колдуна. В своем путешествии герои сталкиваются с персонажами собственных песен.



Подозреваем, что все фанаты «Короля и Шута» посмотрели сериал в первый день выхода. Но даже если творчество группы обошло вас стороной, посмотреть сериал все-таки стоит: шоу станет отличным входом в завораживающий и сказочный мир Горшка и Князя, а некоторые песни наверняка войдут в ваш плейлист.

