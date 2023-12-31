Мятеж Пригожина, что еще? 5 важных событий 2023 года, о которых астрологи предупреждали заранее

Мятеж Пригожина

Не поверите, но мятеж Пригожина еще в начале года предсказал лама читинского дацана Бэлигтэ Мункуев.



— Армия страны, возможно, будет в волнении, но благодаря терпению получит прогресс, — сказал он тогда нашим коллегам из CHITA.RU.



А вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном ударе по расположению его частной армии и ввел свою технику в Ростов-на-Дону, угрожая дойти до Москвы. Мятеж длился сутки, договориться с Пригожиным удалось президенту Белоруссии Александру Лукашенко. После этого служащим ЧВК предложили заключить контракт с Минобороны РФ, либо уйти в Белоруссию. Через два месяца самолет с Пригожиным разбился в Тверской области.

