Стрельцам повезет в любви, а Львы найдут счастье: расклад на картах Таро на 2024-й год для всех знаков зодиака

Телец — карта Император

Стабильность, надежность и реализация планов — год очень хороший! Если давно не решались открыть своё дело, то пришло время воплотить мечту в реальность. Вы четко знаете, как выстроить крепкие взаимоотношения и обладаете достаточным количеством знаний для развития. В этом вам помогут настойчивость, дисциплинированность и терпение. А если у вас уже есть свое любимое дело, то задачей года будет закрепить достигнутый результат.



Близнецы — карта Дьявол

В любовных отношениях все может быть запутанно, главное — не поддаваться искушению, взглянуть с другой стороны и осознать. Возможно, у вас зависимые отношения или вы манипулируете кем-то. Нужно обязательно в этом году навести порядок во всех своих темных уголках души. Год даст вам массу возможностей посмотреть на многие вещи с другой стороны. В работе не злоупотребляйте властью, научитесь сознательно проживать свою жизнь и внесите в нее творчество.

