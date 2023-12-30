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Стрельцам повезет в любви, а Львы найдут счастье: расклад на картах Таро на 2024-й год для всех знаков зодиака

Читайте прогноз от астролога Анастасии Першиной

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А вы гадаете на Таро?

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В последнее время гадание на картах Таро набирает популярность — многие увлекаются им и делают расклады во время посиделок с подружками. Некоторые считает, что карты помогают подсветить жизненную ситуацию, посмотреть на нее со стороны и найти решение проблемы. Специально для тех, кто тоже верит в силу карт, новосибирский астролог Анастасия Першина составила таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 2024 год. Читайте в ее авторской колонке, чего стоит ждать.

У кого-то будет год непростым, у кого-то даже очень хорошим и перспективным, появятся возможности для роста и развития. Самое главное — во всех изменениях увидеть возможности для продвижения и достижения своих целей.

Овен — карта Луна

Могут возникать трудности в эмоциональном плане. Будьте сдержаннее и не делайте поспешных выводов. Могут проявиться страхи, их нужно обнаружить, осознать и проработать. Обязательно обратите внимание на свой женский род: мама, родина. Через осознание, в чем ваша сила, можно реализоваться в творчестве, достигнуть поставленных целей и выйти на новый уровень осознанности.

Телец — карта Император

Стабильность, надежность и реализация планов — год очень хороший! Если давно не решались открыть своё дело, то пришло время воплотить мечту в реальность. Вы четко знаете, как выстроить крепкие взаимоотношения и обладаете достаточным количеством знаний для развития. В этом вам помогут настойчивость, дисциплинированность и терпение. А если у вас уже есть свое любимое дело, то задачей года будет закрепить достигнутый результат.

Близнецы — карта Дьявол

В любовных отношениях все может быть запутанно, главное — не поддаваться искушению, взглянуть с другой стороны и осознать. Возможно, у вас зависимые отношения или вы манипулируете кем-то. Нужно обязательно в этом году навести порядок во всех своих темных уголках души. Год даст вам массу возможностей посмотреть на многие вещи с другой стороны. В работе не злоупотребляйте властью, научитесь сознательно проживать свою жизнь и внесите в нее творчество.

Рак — карта Мир

В этом году у вас есть все шансы найти свое место в мире. Это может произойти в любой сфере жизни, будь то любовь, работа или карьера. Может, вы осознаете что-то, что приведет вас к духовному развитию. Вы почти у цели, не сбавляйте темп и, самое главное, насладитесь своим достижением.

Лев — карта Колесо Фортуны

Год принесет счастье. Ваша задача увидеть его и не пытаться избежать событий, которые не просто так происходят в вашей жизни. Будьте открыты новому, просто доверьтесь. Будут дни, когда вы столкнетесь с трудностями, но это временно, ведь путь к счастью всегда лежит через преодоление.

Дева — карта Повешенный

Запаситесь терпением. Возможно, придется расстаться с многолетними привычками и посмотреть на мир с другой стороны. Не принимайте решения на эмоциях, это может всё усложнить, лучше рассмотрите все возможные варианты. В работе можете почувствовать, что вы не на своем месте. Не стоит держаться за старое, подумайте, какими талантами вы обладаете, и можно начать раскрываться в новом деле.

Весы — карта Умеренность

Всему своё время. Нужен баланс во всем, тренируйте спокойствие и не суетитесь. Умение ждать — залог гармоничного года. Смело можно менять свое окружение, здесь будет действовать правило «что-то пришло, что-то ушло». Обратите внимание на тему отношений, они выйдут на новый уровень. Полезно будет вкладывать свою энергию в работу — это принесет прибыль.

Скорпион — карта Верховная Жрица

В этом году следует обратить внимание на свой внутренний голос, то есть не бояться, а довериться интуиции. Именно благодаря вашей интуиции в жизни начнут происходить приятные изменения, придут нужные вам люди. Стоит немного замедлиться, перестать быть активными и контролирующими, и обратить внимание на себя, заняться своим любимым делом. В любовной сфере следует проявлять спокойствие и умение ждать.

Стрелец — карта Влюбленные

Очень хороший год. Год любви, путешествий, удовольствий, романтики, полезных знакомств. Нынешние отношения выйдут на новый уровень. Если не будете бездействовать, то год даст отличную возможность реализоваться в профессиональной деятельности и приумножить доход. Следуйте голосу сердца и не упускайте возможности.

Козерог — карта Солнце

Все страхи и сомнения в прошлом, наступает время личной реализации и раскрытия своего потенциала. Солнце будет освещать ваш путь, помогать в достижении целей. Будьте открыты новым возможностям, смотрите на вещи оптимистично и принимайте всё с благодарностью, не накручивайте ничего лишнего. Работа будет приносить радость и финансовые результаты.

Водолей — карта Отшельник

Наступит серьезный год для анализа внутренних ощущений и жизненных ценностей. Возможно, вам потребуется найти того, кто поможет вам в этом. Не бойтесь остаться наедине с самим собой, потому что именно в такие моменты приходит понимание вашего истинного пути. В работе вы хороший советчик для других, но не забывайте про себя.

Рыбы — карта Сила

Появится много сил и энергии, полная отдача, страсть и вовлеченность в любое дело: будь то работа, любовь, хобби. Проявляйте себя, и год пройдет радостно. Подходите к любому делу творчески и играючи преодолевайте все препятствия.

Ранее астролог Мария Орлолва составила астропрогноз для всех знаков Зодиака до начала 2025-го года. Она объяснила, как на них повлияют нематериальные планеты Раху и Кету.

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