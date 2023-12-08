Тельцы заработают, а Скорпионы влюбятся: гороскоп на 1,5 года для всех знаков зодиака

Лев

У вас Раху расширит сектор, который отвечает за ваши страхи, трансформацию. Вам нужно будет поработать с этими сферами, чтобы выйти на новый уровень. Трансформировать себя — это значит идти вглубь себя, изучать себя, разбираться, почему вас что-то не устраивает, почему у вас что-то не получается, что вы хотите в итоге получить. Помогут вам в этом психолог или астролог. Также вы сами можете начать изучать эти науки.



В этот период будет ярко проявляться ваша сексуальность. Если вы свободны, то сможете найти себе партнера, схожего по темпераменту. А вот если вы уже в отношениях, то могут найтись провокаторы, которые попробуют вывести вас из этого равновесия. И вы об этом можете пожалеть.



Берегите себя, свое здоровье (в том числе женское, лор-зону, зубы, зрение), старайтесь ни в чем не рисковать, налаживайте отношения с родителями. При этом у вас велик шанс получить наследство, выиграть в лотерею, победить в судебном разбирательстве.

