Тельцы заработают, а Скорпионы влюбятся: гороскоп на 1,5 года для всех знаков зодиака

Астролог Мария Орлова дала прогноз для всех знаков зодиака на полтора года — то есть до начала 2025 года. Именно на столько времени планеты Раху и Кету переходят в новые знаки.
— Раху и Кету — демонические теневые планеты. Мы не видим их, как другие небесные тела, но сильно ощущаем их влияние. Они всегда переворачивают наше сознание на 180 градусов, хотим мы этого или нет. Переход этих планет из одного знака в другой ощущается нами не сразу, а постепенно, но глобально. 29 ноября произошло важнейшее астрологическое событие — Раху и Кету поменяли свои знаки на ближайшие полтора года. Они переходят из знаков Овен и Весы в Рыбы и Деву. В связи с этим в ближайшие 1,5 года будут актуальны темы помощи другим людям, творчества, интуиции, а также мистики. Ожидается развитие астрологии, психологии, медицины, педагогики. Кроме того, на первый план выйдет наше здоровье — физическое и психосоматическое. Важно заниматься собой, лечить хронические заболевания и беречь здоровье. Кроме того, многих могут коснуться какие-то конфликты, споры, судебные разбирательства, противоборство с недоброжелателями. Если вам сейчас 18, 36, 54, 72 года, то у вас в натальной карте Раху и Кету также расположены в этих знаках. Это означает, что у вас происходит возврат этих планет. То есть в ближайшие полтора года вам крайне важно выполнять свое предназначение, — предупредила астролог.
А астрологии Раху и Кету — это нематериальные планеты, которые находятся друг напротив друга в точках пересечения орбиты Луны с орбитой Солнца (их еще называют лунными узлами). По словам Марии Орловой, Раху символизирует будущее — наши желания, страхи, энергию, которая движет нами в тех или иных сферах жизни. Кету отвечает за прошлое — наши прошлые перевоплощения, неотработанные ситуации, карму, это наши долги во всех смыслах, но и таланты тоже.
Вот что ждет представителей каждого знака зодиака в этот период.
Овен
До этого планета Раху находилась в вашем секторе личности и очень сильно там бушевала. А всё сужающая планета Кету проходила по сектору партнерства и личной жизни. Поэтому очень многие Овны разводились, ссорились, теряли свою вторую половинку. Сейчас ваша личная жизнь будет улучшаться. В ближайшие 1,5 года Раху будет заставлять вас развиваться духовно, а не стремиться к мирским достижениям, к которым вы привыкли. Вектор развития будет находиться внутри вас, вам нужно будет узнавать себя, работать над своей личностью. Вам помогут йога и медитации. Также у вас благоприятное время для поездок за границу, миграции, переезда, длительных путешествий, бизнеса, связанного с заграницей. Кету поможет вам справиться с недоброжелателями, завистниками, конкурентами. Еще это хороший период для погашения долгов.
При этом вас могут коснуться какие-то вынужденные ограничения, которые могут быть связаны с политикой, экономикой, вашим здоровьем. Поэтому следите за своим самочувствием, лечите хронические заболевания.
Телец
Раху на 1,5 года открывает для вас любые перспективы для заработков, финансового развития. Вы можете открыть бизнес или развивать уже имеющийся. Расширяйте круг своих друзей, знакомьтесь с влиятельными людьми, которые могут вам помочь. Прокачивайте тему загадывания желаний — и тогда они будут сбываться. Но при этом Кету может принести сложности в личную жизнь. Новые отношения, возникшие в этот период, могут закончиться не так, как вам хотелось бы. Если вы уже находитесь в отношениях, в браке, могут появиться люди, которые будут сбивать вас с правильного пути. Может быть затруднено зачатие детей. Если дети уже есть, то с ними также могут возникнуть какие-то трудности. Также будут проблемы с получением образования — возможно, вам придется прервать обучение. Если вы понимаете, что его обязательно нужно закончить, то стисните зубы и сделайте это.
Близнецы
У вас Раху заходит в сектор, отвечающий за ваш социальный статус, профессию. Вас может ждать продвижение по службе, финансовый успех. Но не надо забывать, что Раху — демоническая планета. Поэтому конкуренты и недоброжелатели могут вставлять палки в колеса. Могут ухудшиться отношения с коллегами, начальством. Вам придется грамотно балансировать между построением карьеры и отношениями с людьми.
Параллельно с построением карьеры у вас могут начать страдать дом и семья. В этих сферах вас ждет напряжение. Особенно в отношениях с мамой. Это влияние Кету. Нужно прорабатывать эти сферы. Иначе эти проблемы могут привести к психосоматическим заболеваниям. Старайтесь поменьше нервничать, посетите психолога, займитесь йогой.
Также могут возникнуть проблемы с недвижимостью. Если вы захотите что-то продать или купить, могут возникнуть сложности.
Рак
Вы будете везунчиками в ближайшие 1,5 года. Всё, что вы начинаете, будет для вас удачным. Даже если что-то не получится с первого раза, пробуйте снова! Но при этом очень важны будут ваша вера, ваш духовный путь и ваша связь с отцом. Если с этим всё в порядке, то и у вас всё будет хорошо. Если есть проблемы, то их нужно решать, не откладывая в долгий ящик. Также наступивший период хорош для обучения — вы сами можете учиться или учить других. Из негативного, что вас может поджидать в эти 1,5 года, — лень и нежелание общаться. Круг общения в этот период у вас может сократиться. Нужно работать над собой — энергией вас будут наполнять спорт, посещение духовных мест, паломничества.
Лев
У вас Раху расширит сектор, который отвечает за ваши страхи, трансформацию. Вам нужно будет поработать с этими сферами, чтобы выйти на новый уровень. Трансформировать себя — это значит идти вглубь себя, изучать себя, разбираться, почему вас что-то не устраивает, почему у вас что-то не получается, что вы хотите в итоге получить. Помогут вам в этом психолог или астролог. Также вы сами можете начать изучать эти науки.
В этот период будет ярко проявляться ваша сексуальность. Если вы свободны, то сможете найти себе партнера, схожего по темпераменту. А вот если вы уже в отношениях, то могут найтись провокаторы, которые попробуют вывести вас из этого равновесия. И вы об этом можете пожалеть.
Берегите себя, свое здоровье (в том числе женское, лор-зону, зубы, зрение), старайтесь ни в чем не рисковать, налаживайте отношения с родителями. При этом у вас велик шанс получить наследство, выиграть в лотерею, победить в судебном разбирательстве.
Кету будет сужать тему ваших личных финансов. Поэтому, скорее всего, вы будете пользоваться деньгами своих партнеров. Но даже в таких условиях старайтесь копить деньги.
Дева
Пришло время трансформаций в вашей жизни. Вам нужно работать над собой и над отношениями с партнером. Вам могут посылаться испытания в отношениях. Вы можете задумываться, тот ли рядом с вами человек. Вполне возможно, что Девы сейчас будут расставаться с партнерами, находить новых. При этом могут случаться кармические отношения. Старайтесь все-таки беречь свою половинку, не конфликтовать. Тот же совет могу дать и касательно партнеров по бизнесу.
Положительные эмоции вам подарят заграничные поездки, путешествия, переезд, занятия собой, своим телом, спортом.
Весы
Демоническая планета Раху наконец вышла из вашего сектора партнерства и личной жизни. У вас закончился период, когда в вашей жизни возникали кармические отношения, в которых вам приходилось что-то прорабатывать. А сужающая планета Кету вышла из вашего сектора личности. Из-за нее вы могли чувствовать себя какими-то скованными, уязвимыми, нежелающими двигаться вперед и что-то делать. Однако в ближайшие 1,5 года Раху будет заставлять вас много работать. Чтобы выдержать это, нужно соблюдать баланс между трудом и отдыхом, высыпаться, уделять время своему здоровью — откажитесь от вредных привычек, правильно питайтесь, посещайте спортзал, ходите на массаж. Хорошее время, чтобы завести домашнее животное — оно будет вам энергетически помогать, снимать с вас усталость.
Если вы участвуете в судебных разбирательствах, они закончатся в вашу пользу. А вот брать и давать деньги в долг не рекомендуется. С одной стороны, в этот период вы можете выплатить свои долги, но при этом будет велик соблазн набрать новых кредитов. Подумайте, так ли нужно то, на что вы хотите потратить деньги, сможете ли вы погасить такой кредит.
Кету у вас перешел в сектор, который отвечает за вашу связь с родом. Поэтому нужно будет уделять внимание вашим отношениям с родителями, бабушками, дедушками. Старайтесь прокачивать себя духовно. С романтикой будут сложности, но ситуация окажется лучше, чем в предыдущие 1,5 года.
Скорпион
У вас на первый план выйдет тема романтики. Если вы свободны, то в ближайшие 1,5 года вы можете встретить свою вторую половинку. Вам нужно общаться, знакомиться с новыми людьми, ходить в театры, рестораны. Также знакомство может произойти через соцсети или в общей компании. Если у вас уже есть партнер, то у вас будет возможность сделать перезагрузку отношений — добавить в них романтики. Также для вас это благоприятный период, чтобы обзавестись детьми, пройти обучение, сделать выгодное финансовое вложение. При этом положение Кету предостерегает, что сейчас не время для внешней реализации, открытия нового бизнеса. Могут возникать ссоры с друзьями.
Берегите ноги, особенно голени, печень и желудок, откажитесь от алкоголя, пересмотрите питание.
Стрелец
Планета Раху расширяет всё, что связано с вашей семьей и недвижимостью. Сейчас самое время узаконить ваши отношения с романтическим партнером, перейти на новый уровень, заниматься детьми и бытом. Очень хороший период для покупки и продажи имущества, переезда, ремонта. Внимание могут требовать отношения с вашей мамой — старайтесь их налаживать.
Кету на этот период для вас сузит тему профессиональной реализации. То есть это не лучший период для прорыва в карьере, смены работы.
Берегите сердце, грудь, легкие.
Козерог
У вас Раху заходит в сектор общения, рекламы, пиара, блогинга. Это означает, что вам нужно сейчас очень громко заявлять о себе. Обратите внимание на сферу желаний — пишите список желаемого, сделайте карту мечты. И всё это обязательно исполнится. Благоприятны короткие поездки. Следите за отношениями с отцом — они могут потребовать дополнительного внимания. Если вы где-то учитесь, то старайтесь не бросать это. Потому что потом можете пожалеть.
Берегите бедра, уши, верх спины, руки.
Водолей
Раху будет толкать вас на личный заработок, вам захочется достичь определенного финансового достатка, материального благополучия. Это всё у вас может неплохо получаться. Но не забывайте при этом о родных. Важно прокачивать отношения с родителями. Следите за своим питанием. Кету сужает сферу финансов, которые вы получаете от других людей. Например, от супруга или супруги. Из-за этого могут возникать ссоры. Но не рубите с плеча, будьте терпимее.
Лотереи, финансовые вложения — не лучший способ зарабатывания денег в этот период. Воздержитесь и от кредитов.
Постарайтесь особое внимание уделять хроническим заболеваниям — не запускайте их. Берегите лор-зону, зубы. Дамам нужно следить за женским здоровьем.
Рыбы
Раху потребует от вас, чтобы вы пересмотрели свои взгляды на себя, на свою личность, внешность, профессиональную реализацию, отношения. Поэтому занимайтесь саморазвитием — проходите обучение, меняйте работу, преображайтесь внешне. Кету будет будоражить тему вашего партнерства. Это может привести к ссорам, разводам. Но прежде чем порвать отношения с партнером, хорошо подумайте. Помните, что размолвки — временное явление. Потом будет значительно легче.
Берегите голову, позвоночник и мочеполовую систему.