Дочь сибирского депутата с голой вечеринки Ивлеевой вела шоу «Снимите это немедленно!»: что еще про нее известно

На скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой отметилась дочь депутата Госдумы от Красноярского края, Хакасии и Тувы Артура Чилингарова. Наши коллеги из NGS24.RU рассказали подробнее, кто такая Ксения Чилингарова.
Совместные фото с вечеринки выложила у себя в телеграме Ольга Карпуть — жена застройщика из московской Capital Group Павла Тё. «И еще немного фотографий со вчерашнего вечера. С Женей и Ксюшей», — написала она. Позже Ольга удалила пост.
Ксении Чилингаровой 41 год, она — младший ребенок депутата Госдумы и Героя России, полярника Артура Чилингарова (у него также есть 49-летний сын Николай).
В интервью Мадонне Мур Ксению назвали светской дамой и креативным директором бренда зимней одежды Arctic Explorer. По данным сервиса «Контур.Фокус», Чилингарова владеет компанией «Барка» (аренда и управление недвижимостью) и «Арктикексплорер». Общая выручка компаний — 118 миллионов, первая принесла чистый убыток 3,1 миллиона, вторая — чистую прибыль 10 миллионов.
Впрочем, Life оценил ее доходы за прошлый год в 250 миллионов рублей. Чилингарова была также соведущей передачи «Снимите это немедленно!» на федеральном ТВ, а сейчас выпускает собственное модное издание Badlon. В интервью Мур осенью 2022 года Ксения говорила, что любит одежду и в какой-то момент перешла от шопоголика на уровень коллекционера.
Там же дочь депутата сказала, что встречается с итальянцем и живет на две страны. Но Life назвал ее ухажером Анатолия Цоира — управляющего хедж-фондом со штаб-квартирой в Лондоне. С ним она и ведет бизнес Arctic Explorer. По данным «Контур.Фокуса», Цоиру принадлежит 51% в уставном капитале «Арктикексплорер», он же и руководит компанией.
После «событий 2022 года» Ксения получила гражданство Армении. Life утверждает, что раньше в Москве дочь депутата жила в премиальном ЖК «Дом на Гашека» у Патриарших прудов. А затем переехала в квартиру на 200 квадратов в новостройке возле парка Победы. Предположительно, это «Волынская усадьба», где квадратный метр стоит полмиллиона рублей.
Отец Ксении, 84-летний Артур Чилингаров с 2016 года представляет в Госдуме Красноярский край и Туву, а с 2021-го — еще и Хакасию. К регионам он имеет опосредованное отношение. В 2011–2014 годы он был сенатором в Совете Федерации от Тульской области, работал на «Транснефть» и «Роснефть». По подсчетам NGS24.RU, общий доход Артура Чилингарова с 2009-го по 2021 год (минус 2014-й, за который сведений нет) — 206,3 миллиона рублей.
Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой Almost Naked в московском клубе «Мутабор» прошла 20–21 декабря. По данным Baza, приглашение получили около 450 человек. Не все из них воспользовались приглашением: Рен-ТВ опубликовал список из 170 гостей.
У многих звезд, которые пришли туда, начались проблемы. Рэпера VACIO (Николай Васильев), который пришел в одних кроссовках и носке на половом органе, арестовали на 15 суток. Общественники потребовали лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова, концерты Лолиты стали отменять. Также СМИ писали, что звезд начали вырезать из эфиров новогодних программ. Саму же Настю Ивлееву проверяют на предмет уплаты налогов. Помимо этого, в суде зарегистрировали коллективный иск к ней от общественников с требованием выплатить 1 миллиард рублей, чтобы компенсировать моральный вред.
Накануне НГС рассказывал, как новосибирцы отреагировали на голую вечеринку Ивлеевой - подборку комментариев можно посмотреть здесь.