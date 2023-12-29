Дочь сибирского депутата с голой вечеринки Ивлеевой вела шоу «Снимите это немедленно!»: что еще про нее известно

Ксении Чилингаровой 41 год, она — младший ребенок депутата Госдумы и Героя России, полярника Артура Чилингарова (у него также есть 49-летний сын Николай).



В интервью Мадонне Мур Ксению назвали светской дамой и креативным директором бренда зимней одежды Arctic Explorer. По данным сервиса «Контур.Фокус», Чилингарова владеет компанией «Барка» (аренда и управление недвижимостью) и «Арктикексплорер». Общая выручка компаний — 118 миллионов, первая принесла чистый убыток 3,1 миллиона, вторая — чистую прибыль 10 миллионов.

