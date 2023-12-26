«Шампанское уже выпили — не сдержались»: в Новосибирске начались предновогодние набеги на ТЦ — что спешат купить горожане

А вот молодая пара — Ксюша и Глеб — подходят к вопросу выбора новогодних подарков философски. Ребята пришли в ТЦ совместить полезное с приятным — купить подарки и провести свидание.



— Мы достаточно редко здесь бываем. В основном людей тут много, но, по-моему, сегодня побольше, чем обычно. Мы пришли подарки покупать, потому что здесь выбора побольше, чем на всяких маркетплейсах. Также удобно, что в ТЦ вещи можно сразу проверить. В нашем случае это одновременно и свидание, поэтому нам не в тягость тут бродить, искать подарки. Вообще обычно все заранее выбираем, за месяц примерно, — улыбаются молодые люди.