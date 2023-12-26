«Шампанское уже выпили — не сдержались»: в Новосибирске начались предновогодние набеги на ТЦ — что спешат купить горожане

До главного праздника в году осталась неделя. Кто-то из жителей Новосибирска заранее купил и приготовил подарки родным и близким. Другие воспользовались интернет-магазинами и маркетплейсами. Но есть те, кто в спешке прочесывает торговые центры в поисках подходящих товаров. Корреспондент НГС прогулялась по торговому центру «Галерея Новосибирск», пообщалась с ее посетителями и выяснила, какая атмосфера царит в магазинах в канун праздника, что покупают горожане и какое у них предпраздничное настроение.
«Подарки всем и вся»
В торговом центре «Галерея Новосибирск» и возле него воскресным вечером 24 декабря было многолюдно. Компании молодых людей и девушек, семейные пары с сумками и пакетами, в которых лежат только что купленные обновки, шумные компании. Большинство пытаются восполнить пробел и прикупить подарки для родных и близких.
Вижу возле отдела с сувенирами и подарками озадаченную компанию молодых людей. Они отчаянно что-то выискивают на полках, выбирают, рассматривают, спорят.
— Конечно, выбираем подарки. Подарки всем. Всем и вся. Каждый год одно и то же — этот выбор, который сложно сделать. 2–3 подарка уже купили, но еще много нерешенных задач. Подарки берем в основном в последний день, — признался молодой человек, который попросил назвать его «дедом Тимофеевичем».
Молодые люди Слава и Сергей подарки предпочитают выбирать заранее: уверены, что ненужные вещи дарить глупо. В основном они заказывают товары в интернет-магазинах и на маркетплейсах, но, к примеру, есть категории вещей, которые, по их мнению, важно перед покупкой потрогать, рассмотреть.
— Парфюм нужно только вживую покупать, кросы нужно померить, посмотреть, почувствовать, — объяснили парни.
А вот молодая пара — Ксюша и Глеб — подходят к вопросу выбора новогодних подарков философски. Ребята пришли в ТЦ совместить полезное с приятным — купить подарки и провести свидание.
— Мы достаточно редко здесь бываем. В основном людей тут много, но, по-моему, сегодня побольше, чем обычно. Мы пришли подарки покупать, потому что здесь выбора побольше, чем на всяких маркетплейсах. Также удобно, что в ТЦ вещи можно сразу проверить. В нашем случае это одновременно и свидание, поэтому нам не в тягость тут бродить, искать подарки. Вообще обычно все заранее выбираем, за месяц примерно, — улыбаются молодые люди.
На вопрос, купили ли они подарки друг другу, отвечают: это секрет.
Замечаю семейную пару с пакетами и огромной куклой. Молодые люди сказали, что в поисках подарков больше любят ходить в торговые центры — им важно потрогать и изучить ассортимент. Всего на покупки перед Новым годом у пары уходит около 3–4 дней. При этом что-то они покупают заранее, а что-то оставляют на последний момент.
Сибирячка Дарья предпочитает закупаться подарками в торговых центрах еще и из-за атмосферы: ей нравится праздничное украшение магазинов и суета. Чаще подарки она заказывает, а в магазины ходит зарядиться позитивом и порадовать себя любимую обновками.
— Купила все для себя любимой. И за атмосферой пришла, мне очень «Галерея» нравится. Вообще подарки чаще беру в последний момент, так просто получается. Каждый год думаю, что буду делать это заранее, но каждый год покупаю в последний момент, — призналась девушка.
Александра застаю возле колонны — все руки у него заняты пакетами. Сибиряк признается: он не решает по части подарков ничего, просто ходит с женой по магазинам. На предновогодние покупки семья тратит несколько дней в году по 4–5 часов.
— Цены растут на все и будут дальше расти. Я как работник торговли рекомендую сначала в торговых центрах ходить, смотреть, изучать товары, а потом заказывать их на маркетплейсах — так делать правильно в целях экономии, — советует Александр.
Коллеги Даша и Маша прилетели в Новосибирск из Владивостока в командировку. Девушки отметили, что «Галерея» им понравилась, но в их родном городе есть торговые центры побольше. Гостьи пояснили, что в федеральных сетях цены примерно везде одинаковые, поэтому разницы между ценниками в Новосибирске и Владивостоке особой не заметили.
— Ходим, гуляем, смотрим что-то для себя любимых. Жизнь во Владивостоке дорогая, но федеральные сети типа Lime и Mango во всех городах цены одинаковые держат. Подарки обычно берем в последний день в офлайне, либо заказываем. Мы сейчас вот сюда в командировку прилетели, завтра улетаем и прилетаем сразу на корпоратив, поэтому быстренько купили здесь платья, потому что во Владивостоке уже времени на это не будет, — смеются подруги.
В очереди за едой
В филиале «Магнита» в «Галерее» тоже не пусто: многие пришли сюда вечером, чтобы закупиться продуктами и напитками к новогоднему столу. Семейная пара Евгений и Ольга покупают шампанское и виски — полные сумки напитков. На мой вопрос поясняют: это все — на Новый год.
— Уже к новому году покупаем. Живем недалеко, бывает, сюда ходим, закупаемся. Что-то к празднику заказываем, но упаковку взяли здесь, потому что на маркетплейсе не заказали вовремя. В интернете никогда не будем покупать одежду, косметику, ну и алкоголь, — улыбаются супруги.
Екатерина пришла в магазин вместе с супругом и ребенком. Пара катит огромную тележку, доверху набитую продуктами. Екатерина говорит, что семья живет рядом и почти каждый вечер покупает продукты здесь. В последнее время пару расстраивает рост цен, особенно на яйца. А вот подарки они предпочитают заказывать заранее.
— У меня жена все планирует, — отмахивается супруг Екатерины.
Женщина поясняет: она сидит дома с ребенком, поэтому ей удобнее все заказывать онлайн.
Пенсионерка Тамара Валентиновна тоже пришла в торговый центр за продуктами к Новому году. Цены сейчас растут на все, но покупать все равно надо, вздыхает она. И лучше, по ее мнению, это сделать заранее.
— Что-то по акции ищу. Вот, майонез, например, купила, колбасу, сыр с хорошими скидками. Что-то беру по обычной цене — те же яйца, морепродукты. Я в новогоднюю ночь с подругой буду — нам много на двоих не надо. Пару салатиков сделаем, горячее. Поэтому чуть-чуть того, чуть-чуть того беру потихоньку к столу. Нам двоим за глаза хватит, — говорит женщина.
Молодая сибирячка Наталья праздновать Новый год будет в компании молодого человека, но тоже закупается заранее. По мнению девушки, это лучше, чем бегать сломя голову в последний момент 31 декабря.
— Чего-то может уже не быть 31-го, да и обычно столько дел наваливается — не охота потом галопом по Европам бегать, суетиться. А так заранее все прикупил — и сидишь спокойно. Главное, не выпить и не съесть все запасы за предновогодние дни. Мы так уже с парнем две бутылки шампанского выпили, не удержались, и сыр с оливками съели — пришлось докупать, — смеется Наталья.
Ранее НГС писал о том, как новосибирцы встречали Новый год 50 лет назад. Некоторые традиции поменялись, а что-то осталось неизменным.