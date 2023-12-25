«Тогда верили в чудо, сейчас чудим сами»: новосибирцы рассказали, как встречали Новый год 50 лет назад

— Мы жили в частном доме. Елочку наряжали. Делали игрушки — снежинки из бумажек. Какие-то из ваты были еще игрушки, красиво посыпанные блестками. Вниз под елку ставили Деда Мороза, Снегурочку. Звезда горела на елочке. Все было очень тогда интересно. Но я не помню, чтобы были гирлянды. От елки исходил запах, все казалось радостным, прекрасным и удивительным, — рассказывает женщина.



По словам Валентины Ивановны, гости приходили с фразой «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!» и рассыпали пшеницу, чтобы в доме у соседей и друзей был достаток. Также принято было угощать друг друга конфетами.