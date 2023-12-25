«Тогда верили в чудо, сейчас чудим сами»: новосибирцы рассказали, как встречали Новый год 50 лет назад

Новый год — один из самых любимых и ожидаемых праздников для многих россиян. Но всегда ли его отмечали именно так, как сейчас — с салютом, шампанским и подарками родным и близким? Корреспондент НГС пообщалась с жителями Новосибирска разного поколения, и выяснила, как отмечали Новый год 20, 30, 40 и даже 50 лет назад.
Как все начиналось
В первые годы СССР празднование Нового года считалось в какой-то мере буржуазным пережитком, поэтому не приветствовалось властью. Какое-то время в стране даже были запрещены новогодние елки.
Новый год снова стал праздником в 1935 году — с Дедом Морозом и новогодней пушистой красавицей. Первую елку для детей организовали в Харькове 30 декабря 1935 года. К новому 1937 году в Москве установили первую кремлевскую новогоднюю елку. И в то же время еще одним важным персонажем праздника стала Снегурочка.
Люди в этот период и в послевоенную эпоху с удовольствием подхватили идею празднования Нового года. В канун праздника дом украшали вырезанными из бумаги снежинками и гирляндами. Не у всех тогда были елочные игрушки, поэтому нередко на елке можно было встретить конфеты и мандарины, фантики и бумагу.
Молодежь того времени в праздничную ночь отправлялась в клуб на танцы. Девушки наряжались в самодельные костюмы. В клубе пели и танцевали, а взрослые и малышня оставались дома: сидели за столом, пели и шутили, ходили в гости.
— В сельских клубах проводили конкурсы на лучший костюм. Мы с подружкой всегда участвовали. Парни играли на гармошке, мы плясали. Весело было, — вздыхает пенсионерка Тамара Ильинична.
Другой жительнице Новосибирска, Валентине Ивановне сейчас 75 лет. Она вспоминает, что в ее детстве Новый год был семейным праздником, а люди, по ее мнению, тогда были дружнее: в новогоднюю ночь ходили к соседям в гости, гуляли улицами.
— Мы жили в частном доме. Елочку наряжали. Делали игрушки — снежинки из бумажек. Какие-то из ваты были еще игрушки, красиво посыпанные блестками. Вниз под елку ставили Деда Мороза, Снегурочку. Звезда горела на елочке. Все было очень тогда интересно. Но я не помню, чтобы были гирлянды. От елки исходил запах, все казалось радостным, прекрасным и удивительным, — рассказывает женщина.
По словам Валентины Ивановны, гости приходили с фразой «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!» и рассыпали пшеницу, чтобы в доме у соседей и друзей был достаток. Также принято было угощать друг друга конфетами.
— Сейчас на Новый год мое поколение дома в основном сидит — здоровья нету, радости особой нету. А когда человек полон здравия и сил, естественно, уже хочется быть активнее. Но и сейчас у меня в этот день в душе какой-то праздник, хотя в молодости было интереснее. Все тянулись друг к другу, какие-то устраивали торжества, чтобы стол общий был. Весело было, пели в ресторанах. Сейчас у молодежи, конечно, уже свои какие-то нравы, увлечения, радости, — заключила сибирячка.
Новый год в 1970–80-е
Молодость Надежды Троеглазовой пришлась на 1970–80-е годы. В то время, вспоминает она, детей они с супругом в новогоднюю ночь оставляли на бабушек и дедушек, а сами шли в гости к друзьям. Гуляли, как правило, шумными компаниями, по 6–8 семейных пар. Женщина замечает, что делать традиционные новогодние салаты тогда было не принято — все хозяйки несли из дома то, чем были богаты.
— На стол ставили сало нарезанное, пельмени варили, несли соленья разные — огурчики, помидорчики. Веселились, танцевали, пели под гитару. Часто любили наряжаться и ходить с поздравлениями по соседям. Например, как-то я нарядилась цыганом, подруга моя — цыганкой. Так ходили с гитарой по квартирам, веселили народ, — вспоминает Надежда Андреевна.
Детство Елены тоже пришлось на 1970-е годы. Женщина помнит, что отец всегда заранее из деревни привозил небольшую натуральную елочку. Ее ставили в канун праздника на стол в гостиной и наряжали всей семьей. При этом дарить подарки всем членам семьи тогда было не принято.
— Папе на заводе, маме в профсоюзе и бабушке на хлебозаводе давали кульки с конфетами — они нам дарили. А так, чтобы каждому члену семьи индивидуально дарить — такого не было, — объяснила Елена. — На Новый год родители в основном уходили праздновать в компании, мы с братом оставались с бабушкой. Ели апельсины, мандарины, конфеты и вкусности разные — стол всегда ломился на праздники. Бабушка пекла пироги, пельмени или манты делали заранее. Родители в гостях, судя по их рассказам, зажигали нормально, а мы рано ложились. Смотрели по телевизору «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и шли спать.
В более взрослом возрасте, после школы Елена праздновала Новый год в компаниях подруг и друзей. Женщина вспоминает, что однажды они отмечали Новый год в деревне у дедушки с бабушкой с местными друзьями. Там они играли в бутылочку, ходили на сельскую дискотеку в клуб. Тогда же молодежь пробовала первый алкоголь — вино или портвейн. На столах у хозяек именно в 1980-х стали появляться ныне традиционные новогодние салаты — «Оливье», «Мимоза», «Селедка под шубой».
А еще одна сибирячка Светлана помнит, что Новый год тогда праздновали семьей, да и сейчас стараются не нарушать эту традицию. В детстве она мечтала увидеть Деда Мороза и поймать его в момент, когда он приносил подарок под елку, но ни разу сделать это у нее не получилось.
— Изо всех сил старалась не уснуть, но каждый раз засыпала, а утром подарок уже лежал под елкой. Мама говорила, что чуть-чуть не дождалась, а Дед Мороз не стал будить. И верила же безоговорочно, и надеялась на следующий год его поймать, — смеется женщина.
Она уверена, что сейчас Новый год ощущается иначе из-за внешнего антуража: все кругом ярко, сверкающе, много красивых и праздничных локаций в городе и мест, куда можно пойти с детьми.
— В мое детство, помнится, единственным организованным местом для деток была елка на площади Ленина с горками, снежными лабиринтами и машиной, где показывали мультики. О, счастье! Сначала долго стояли в длинной очереди и мерзли, потом в холодной машине 20 минут мультиков, особенно все ждали «Ну, погоди!», — делится воспоминаниями жительница Новосибирска.
Сейчас столы богаче и краше по декору, отмечает она, а раньше чаще на столе были холодец и винегрет. В эпоху дефицита родители заранее покупали немного конфет («Мишка косолапый», «Дюймовочка», «Мишка на севере») и не знали, куда их спрятать от детей до праздника. Конфеты также вешали на елку вместе с игрушками, мишурой, серпантином и дождиком. Также, считает Светлана, раньше Новый год отмечали спокойнее.
— Сейчас народ гуляет до зари и дольше. В помощь телевидение, клубы, организация городских гуляний. Но до сих пор считаю: это волшебный праздник! Всегда с надеждой на лучшее, — заключила сибирячка.
Для еще одной жительницы Новосибирска Светланы Новый год был ожиданием чуда. Праздник ассоциируется у нее со стихами, утренниками, костюмами. Дед Мороз приходил к ним ночью 31-го декабря и оставлял мешок подарков под елкой. Дети очень рано просыпались и бежали смотреть, что принес зимний волшебник.
— Помню, как папа делал мне корону: приклеивал битые игрушки и бусы на вату, а я сидела и ждала, чтобы поскорее ее надеть. Подарки были в основном сладкие, когда стали постарше — книги дарили. Тогда все читали запоем, могли взять книжку на одну ночь и прочитать под одеялом с фонариком. Фейерверков у нас не было, были хлопушки с конфетти и бенгальские огни. Они так красиво горели и трещали, — вспоминает детство женщина.
Традиции, по ее мнению, остались прежними. Люди провожают старый год, встречают новый. В молодости Светланы были шумные застолья с большим количеством людей. Когда ее внуки были маленькими, она с супругом наряжалась в Деда Мороза и Снегурочку.
— Раньше всегда много народу собиралось за столом, ходили друг к другу в гости без предупреждения. Сейчас гостей становится все меньше и меньше, чудес не ждем, чудим сами, — заключила женщина.
Новый год в 1990–2000-е
Именно в 1990-е годы появились новые традиции празднования Нового года. Оксана Махлова из Новосибирска вспоминает, что именно тогда стало модно запускать в новогоднюю ночь фейерверки и дарить подарки всем родным. В ее семье также укоренились традиции делать «счастливые пельмени», а у мужской половины семьи — топить 1 января баню и перед баней нырять в снег.
Салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» были по-прежнему популярны, а шиком было запечь гуся с яблоками, но многие запекали курицу в собственном соку в духовке. Но время было непростое, и порой хозяйки выкручивались как могли, делая и более бюджетные угощения.
Взрослые за столом в начале 90-х часто выпивали разбавленный спирт «Рояль», позже — водку, вино «Душа Монаха», бальзам. У детей были популярны разбавленные водой порошковые напитки «Юпи», «Зуко» и «Инвайт».
— Не знаю, где все продукты доставали. Курица в духовке была обалденная. Толченку к ней закутывали в пуховики, чтобы теплая была. Пельмени делали, внутрь одного клали зубчик чеснока. Дети мечтали, чтобы попался такой пельмень — считалось, что тогда любое желание, даже самое заветное, сбудется. На столе помимо традиционных «Селедки» и «Оливье» были также дешевые салаты типа моркови или свеклы с чесноком и майонезом, но детям они казались очень вкусными, — рассказала сибирячка. — В новогоднюю ночь было принято смотреть по телевизору «Старые песни о главном», в 12 — смотреть поздравления президента и взрывать на улице петарды. Потом все веселились, танцевали.
2000-е вспоминаются новосибирцам как более «сытые» годы. На столе было больше продуктов, хозяйки начали экспериментировать с рецептами салатов, а дети с порошковых напитков перешли на натуральные соки и детское шампанское. При этом традиции, по сути, остались такими же, что и в 1990-е: фейерверки и телевизор с новогодними шоу.
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