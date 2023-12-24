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Тест

Быстрый тест на внимательность: попробуйте найти две одинаковые снежинки

Сможете решить нашу новогоднюю головоломку за 30 секунд?

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Если посмотреть на снежинки максимально близко, можно не только увидеть, насколько они красивы, но и найти одинаковые

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Говорят, что двух одинаковых снежинок не существует. Но только не в нашем случае! Если проявить достаточно внимательности, вы точно их обнаружите. В нашу праздничную коллекцию попали 25 снежинок. На первый взгляд, все они уникальны, но всё-таки среди них есть пара близняшек. Сможете найти их за 30 секунд?

Правила этого теста просты, а его результаты основаны только на вашей честности. Перед вами белые снежинки на синем фоне. Присмотритесь к ним внимательно и попробуйте определить те, что похожи друг на друга как две капли воды. Как только найдете те, что кажутся вам одинаковыми, тяните бегунок вправо, и узнаете правильный ответ. А потом честно расскажите, сколько времени вам на это понадобилось, чтобы получить новогоднее предсказание, основанное на вашей внимательности.

ТестРазвлеченияГоловоломкаСнежинкиСнегВнимательностьНевнимательностьВниманиеПсихологияПредсказанияПроверка
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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