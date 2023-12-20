Проклятие черного золота: как нефть убила в человеке человека — отзыв о новом фильме с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро

Новый фильм Мартина Скорсезе прогремел не так громко, как «Барби» или «Оппенгеймер», но на экраны некоторых российских кинотеатров, конечно, вышел (хоть и неофициально, как «мероприятие»). Серия убийств в степи и поразительно отталкивающий герой Леонардо Ди Каприо — чем эта история привлекательна для зрителя, и почему «Убийцы цветочной луны» — один из лучших фильмов года? Об этом сейчас и поговорим.
- Жанр: драма, криминал, история
- Режиссер: Мартин Скорсезе
- В ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстон, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс и другие
- Длительность: 206 минут / 03:26
- Возрастное ограничение: 18+
Есть ли предел человеческой жадности? Этот вопрос обрушился на наши плечи задолго до того, как человек познал «вкус» нефти. Первым алчным убийцей, вероятно, был неразумный древний мужичок, отдаленно напоминающий нас. Голодный. С камнем в руке. И вот он здесь — в начале 20 века. Именно тогда Оклахому сотрясла серия убийств внезапно разбогатевших коренных американцев из племени осейдж. В те годы их называли самым богатым народом мира из-за доходов от нефти, добываемой на их землях. Вот только на пользу осейджам это звание не пошло — несколько десятков человек были безжалостно убиты. Деньги… черт бы их побрал.
Словно манна небесная, черное золото попало в руки индейцев, влачащих свою простую жизнь в гармонии с природой. Могущественный дар дал им всё, но вскоре жестоко отобрал. Ведь пчелы, как известно, летят на мед, а люди на наживу. Удерживать свое богатство внутри племени осейджам удалось недолго: со всей страны к ними стали стекаться люди, готовые пойти на всё, чтобы урвать свой «счастливый билетик». Округ Осейдж больше не был прежним.
Название фильма Скорсезе неспроста отсылает нас к «цветочной луне» — так коренные народы Северной Америки называли полнолуние в мае, когда в прериях распускались тысячи крохотных бутонов. Прекрасные, но такие хрупкие, цветы вскоре погибали под натиском более сильных растений и палящего солнца. Сказать наверняка, что Скорсезе проводит здесь параллель между осейджами и понаехавшими американцами, мы не можем, но согласитесь — звучит метафора убедительно.
А теперь к сюжету (внимание: спойлеры)
Вскоре после Первой мировой войны Эрнест Беркхарт (Леонардо Ди Каприо) приезжает в Оклахому, туда, где собственно и колотят свое состояние индейцы осейдж. В резервации среди нефтяных вышек живет его дядя — Уильям Хейл по прозвищу Король (о нем чуть позже). У него и обосновывается наш вояка.
Понимаешь это не сразу, но с самого начала Скорсезе словно намекает: высоких моральных принципов от Беркхарта не жди. Во Франции он служил поваром, но кровь якобы повидал. Любит женщин — много, «разных». Говорит сбито и неуверенно. Поначалу его даже жалко: вот он после войны, живет свою обычную жизнь, женится… Но вскоре раскрывается как абсолютно бесхребетный и жадный мерзавец.
— Я очень люблю деньги, сэр, — этой фразой, которая звучит из уст Беркхарта, можно описать все его дальнейшие действия.
Честно, к середине фильма от него начинает тошнить. Тип ну очень мерзкий. В таланте Ди Каприо никто не сомневался, но тут он, кажется, немного переборщил: ничтожностью от Беркхарта тянет за километр, достаточно разок взглянуть на его перекошенное лицо (а оно будет таким все три часа). Эгоистичный брокер («Волк с Уолл-стрит») и жестокий рабовладелец («Джанго освобожденный») в карьере актера — это так, цветочки.
Король подговаривает Беркхарта посвататься к Молли Кайл (Лили Гладстон) — молодой, а главное чистокровной даме из племени осейдж. Ее семья — мать и три сестры — одни из самых богатых в резервации. Чувствуете подвох? Не совсем понятно, почему Молли решает выйти за Беркхарта: работенка у него так себе, жилья своего нет, да и флиртует он недвусмысленно — делает «комплимент» цвету кожи. Ну да ладно, вскоре их дом наполнит топот крохотных ножек. А еще громкий траурный плач.
Уильям Хейл или Король — на первый взгляд настоящий джентльмен в исполнении Роберта Де Ниро. Верный друг индейцев, закоренелый семьянин и успешный предприниматель — эдакий миротворец, нефтяные деньги которому якобы не нужны. Да, он не тот, за кого себя выдает. Если на шахматной доске Беркхарт — пешка, то Король реально король. Скорсезе не говорит нам об этом напрямую, но, постепенно приоткрывая завесу расследования, сомнений не остается — убийца здесь один. И это Уильям Хейл.
Одна за другой уходят из жизни сестры Молли (теперь уже Беркхарт): одна вроде как умирает от болезни, другую находят в лесу с пулей в черепе, а третья взрывается на динамите в собственном доме. Все они лишь продолжают череду смертей в резервации Осейдж. Индейцы знают, что творится неладное, но за расследование никто толком и не берется — всегда находится причина. Младшая сестра Молли, например, была развязной девицей, вот ее якобы и пристрелили. Деньги тем временем постепенно перетекают в семью Беркхарта. Точнее, к его жене, но велика ли разница?
То, что убийцы — Король и Беркхарт, не самое главное, в сущности. Сам Скорсезе этого и не скрывает, наоборот: показывает всю подноготную «плохих» белых американцев, сломавших жизни ни в чем не повинных индейцев. Несмотря на постоянную смерть в кадре, настоящая драма разворачивается к середине фильма, когда в город приезжает ФБР. Эти детективы, в отличие от предыдущих, действительно заинтересованы в расследовании. А что было дальше и кому в итоге досталось нефтяное состояние — вы узнаете в кино.
Причин посмотреть «Убийц цветочной луны» несколько. Во-первых, Мартин Скорсезе — классик современного кинематографа. Во-вторых, актерский состав: Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро в одной комнате — уже нехилый такой задел на успех картины. В-третьих, сюжет. Фильм снят по мотивам книги Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь» об убийствах в округе Осейдж. Одни скажут — мутотень, другие — возведут в культ. И, честно говоря, все будут правы.
Для многих самым удручающим фактором станет выматывающий хронометраж. Высидеть три с половиной часа сложно (даже «Оппенгеймер» занял на экране три). Но на последней сцене, где сам Скорсезе рассказывает, как в итоге разбросала «убийц цветочной луны» судьба, чувствуешь: ты прожил с ними целую жизнь и выкурил не одну трубку мира.
Какой бы спорной не оказалась для зрителя картина, она напоминает нам о значимом, но при этом давно забытом на пыльной полке, явлении — человечности.
В кино сегодрня можно посмотреть очередные «Ёлки», но сначала почитайте честный отзыв на них.