Проклятие черного золота: как нефть убила в человеке человека — отзыв о новом фильме с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро

Понимаешь это не сразу, но с самого начала Скорсезе словно намекает: высоких моральных принципов от Беркхарта не жди. Во Франции он служил поваром, но кровь якобы повидал. Любит женщин — много, «разных». Говорит сбито и неуверенно. Поначалу его даже жалко: вот он после войны, живет свою обычную жизнь, женится… Но вскоре раскрывается как абсолютно бесхребетный и жадный мерзавец.



— Я очень люблю деньги, сэр, — этой фразой, которая звучит из уст Беркхарта, можно описать все его дальнейшие действия.

Честно, к середине фильма от него начинает тошнить. Тип ну очень мерзкий. В таланте Ди Каприо никто не сомневался, но тут он, кажется, немного переборщил: ничтожностью от Беркхарта тянет за километр, достаточно разок взглянуть на его перекошенное лицо (а оно будет таким все три часа). Эгоистичный брокер («Волк с Уолл-стрит») и жестокий рабовладелец («Джанго освобожденный») в карьере актера — это так, цветочки.