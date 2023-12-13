«После просмотра хотелось удавиться». О чем новые «Елки 10» без Светлакова и Урганта

7 декабря состоялась премьера нового (или очередного) фильма «Елки 10» (12+). И это уже новогоднее творение не Тимура Бекмамбетова, а режиссеров Дамира Мифтахова и Ивана Чехова. Наша коллега, корреспондент E1.RU Дарья Костомина отправилась в кинотеатр, чтобы оценить премьеру.
Если вы планировали посмотреть фильм, лучше не читайте этот отзыв — в нем будет очень много спойлеров.
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Начнем с банального вопроса: для чего мы ходим в кино? Чтобы получить эмоции: поплакать, посмеяться, испугаться, узнать новое или насладиться старым. После просмотра «Елки 10», к слову, новогодней комедии, мне хотелось удавиться от безысходности. Но обо всём по порядку.
Мне очень понравилось, как «Кинопоиск» подметил в одном из своих обзоров, что «Елки» — самое точное киновысказывание о современной России. Первые части — это идеализированный мир, в котором полицейские готовы отпустить преступников, а люди связаны невидимыми нитями и готовы прийти друг другу на помощь, надеясь только на доброту незнакомцев.
После четвертой части были отринуты все принципы взаимопомощи, новогоднее волшебство уже не казалось таким реальным. В «Елках 10» авторы полностью перечеркнули атмосферу счастья и надежды, в которой так нуждаются люди нашего времени. И даже в конце, когда чудо всё же происходит, оно ощущается фальшивым, наигранным и ненастоящим.
Если вы думаете, что вообще все части фильмов «Елки» не заслуживают внимания, давайте разберемся и для сравнения вспомним самую первую картину. По сюжету девочка из детдома завралась и рассказала всем своим друзьям, что ее папа — президент. После этого ее друг запустил цепочку — известное правило шести рукопожатий — чтобы в итоге Дмитрий Медведев узнал о девочке и произнес слова в новогоднем обращении: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай» (причем президента РФ сыграл реальный Дмитрий Медведев).
Проблемы героев фильма довольно безобидные, даже немного абсурдные и при этом реальные: как говорится, в жизни всякое бывает. В финале за пять минут до Нового года всем удается обрести то, чего они так долго желали: взаимопонимание, встречи с родными или кумирами. Классно, наивно, а главное — захотелось поверить в сказку. Эта часть построена на любви, и очень печально, что в «Елках 10» мне ее так и не удалось найти.
В центре сюжета новых «Елок»: одинокие пенсионеры, треш-стримы, вранье, драки, нейросети, расставания и унижения. Давайте пройдемся по каждой истории подробнее.
Одинокие пенсионеры в поисках президента
Под Санкт-Петербургом пожилые люди коротают свой век в доме престарелых. Однажды в их повседневность врывается новая постоялица. Она решает подбодрить своего соседа и пишет ему письмо от имени его сына. Пенсионер отвечает сыну и просит позвонить, но не дожидается звонка. Тогда другие постояльцы придумывают легенду: якобы его сын — президент России, и из-за занятости не звонит и не пишет, а чтобы старик в это поверил, глава государства должен подмигнуть ему в новогоднем обращении.
И единственное, что объединяет разные уголки России в фильме — это поиск номера телефона президента, чтобы попросить его оставить подсказку в поздравлении. Пенсионеры даже обращаются к Филиппу Киркорову и его отцу. Только вот помочь они всё равно не могут.
Как заводчанин стал треш-стримером
В Тюмени мы знакомимся с заводчанином Валерой, обычным работягой, жена которого очень любит вести прямые эфиры и рассказывать о своей жизни. Однажды он говорит супруге о намечающемся корпоративе. Об этом узнают жены других рабочих, коллеги недовольны и в итоге Валеру увольняют. У него остался большой долг — почти 200 тысяч рублей, поэтому он устраивается в кол-центр, но долго не выдерживает. Случайно мужчина узнает о треш-стримах, на которых можно хорошенько заработать. За деньги он соглашается облиться кетчупом, съесть кошачий корм и даже сбрить брови на камеру.
Жена узнает об этом и уезжает к дочери. Валера остается наедине со своими подписчиками, которые хотят хлеба и зрелищ.
Борьба за сердце парня-геймера
В Нижнем Новгороде авторы решили познакомить зрителей с девушкой, которая расстается со своим парнем-геймером. Чтобы его вернуть, она сама начинает играть.
Пока она проходит очередной уровень, мама приводит домой работника копицентра, чтобы дочь отвлеклась и поиграла с ним вместе. Героиня находит в хорошем парне возможность помириться со своим бывшим.
Встреча школьной любви
Четвертая новелла рассказывает про Руслана из Альметьевска (город в Татарстане). Совершенно случайно спустя 20 лет он встречает свою первую школьную любовь, которой сочинял песни. Музыка для мужчины очень важна, только вот жена совсем не ценит его увлечение, и ему приходится петь в ванной.
Случайная интрижка раскрывается, когда старая знакомая зовет его на ужин, на котором оказывается жена Руслана.
Чем всё заканчивается?
Пенсионеры добиваются поздравления президента (его сыграл пародист Дмитрий Грачев) с помощью китайских партнеров и их нейросети.
Заводчанин всё-таки сбривает брови, его прощает жена, а коллеги с завода неожиданно стучатся в дверь и приносят извинения. А вот геймер из Тюмени отправляется в нокаут от кулака хорошего парня, и страдающая девушка понимает, что была неправа. Руслана из Татарстана жена выводит на сцену перед всей толпой и начинает восхищаться его музыкой.
Вот так, в один миг, за пять минут до Нового года все стали счастливее, а бытовые проблемы ушли на второй план. Полтора часа мне пришлось смотреть на сломленных, нелюбимых и униженных людей. То есть вот так сейчас видят режиссеры российское общество? Получается, что основная наша беда — виртуальная реальность, блогеры и интернет? Вы что, серьезно?
Многие утверждают, что «фильм без Светлакова и Урганта — это не "Елки"». И это действительно так. Единственная звезда шоу-бизнеса в этой серии — Филипп Киркоров, который и вовсе не влияет на сюжет. Тогда зачем он там нужен?
По ощущениям комедию нужно переквалифицировать в драму с нотками бездарного черного юмора. Люди уже сыты суровой правдой, так почему они не могут окунуться в сказку хотя бы на мягких сиденьях кинотеатра?
Смотреть этот фильм или нет, решать вам, но если вы вдруг фанат франшизы, лучше включите «Елки» 2010 года и на полтора часа поверьте, что чудеса могут случаться даже сегодня.
Сергей Светлаков и Иван Ургант пропали еще из прошлой части фильма. Евгений Кулик объяснял, почему так произошло.
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