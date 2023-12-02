Ракам — перемены в работе, Тельцам — страсть в отношениях: какие дни декабря будут удачными, а какие нет

На носу последний месяц 2023 года. Декабрь сулит не только предновогоднюю суету, но и изменения в личной жизни и повседневной рутине. Готовьтесь: в середине месяца Меркурий начнет ретроградное движение.

Мы поговорили о грядущем декабре и новом годе с екатеринбургским астрологом Юлианой Гридневской. Она назвала удачные и сложные дни месяца, а еще дала рекомендации, каким знакам и чем заниматься, а каких ситуаций лучше избегать.

— После противоречивых энергий осени декабрь способен будет всё же стабилизировать эмоциональный фон у многих из нас благодаря гармоничному взаимодействию Венеры и Меркурия с Сатурном, — рассказала Юлиана Гридневская. — Для знаков водной стихии — Раков, Скорпионов, Рыб, а также земных Девы и Козерога декабрь может стать очень прибыльным месяцем.

4 декабря Венера окажется в водном Скорпионе, что усиливает страстность и глубину чувств в близких отношениях, а также чуткость и прозорливость там, где дело касается финансов;

с 13 декабря начнется ретроградное движение Меркурия. Поэтому стоит поспешить с покупкой подарков, билетов в путешествия на новогодние каникулы, оформлением важных документов и заключением сделок — первая декада декабря наиболее благоприятна для этого. Особенно Близнецам, Рыбам, Девам и Стрельцам потребуется осознанное отношение к происходящему, чтобы не быть вовлеченными в ситуации заблуждений, обмана, манипуляций.

— Вторая декада потребует повышенной бдительности, несмотря на фон новолуния 13 декабря в знаке Стрельца, несущее энергии оптимизма, творческий и образовательный стимул, желание расширить кругозор и круг общения, — поделилась астролог. — Стоит быть внимательнее при знакомствах, в поездках, при подписании документов — напряженный аспект Солнца с Нептуном способен приводить к заблуждениям, странным эмоциональным желаниям, сверхвозбудимому воображению. Энергии этих дней в совокупности несут в себе чрезмерный оптимизм с авантюризмом и мошенничеством.

В середине месяца также стоит усилить меры профилактики простудных, вирусных заболеваний, тщательнее следить за качеством питания, приемом лекарств, горячительных напитков;



22 декабря — День зимнего Солнцестояния. Он принесет новые энергии вместе с переходом Солнца в знак Козерога. Эмоциональный и энергетический фон снова стабилизируется за счет гармоничных взаимовлияний Солнца с Сатурном и Юпитером;

с 29 декабря Венера войдет в знак Стрельца, что благотворно повлияет на возможности туристических путешествий в новогодние праздники, на контакты с дальними родственниками и друзьями. Хотя статичный Юпитер тоже может вносить свои коррективы в конце года на течение социальных, образовательных, юридических процессов. Не все амбициозные планы осуществятся, вероятны задержки рейсов на дальние расстояния.

— Но уже в январе 2024 года мы сможем увидеть гораздо больше ясности и понимания будущих перспектив. Энергии нового года подарят нам немало возможностей для расширения сознания, освобождения от прежних ограничений и страхов, обретения новых духовных знаний, шансов для путешествий, — дала прогноз Юлиана Гридневская.