Ракам — перемены в работе, Тельцам — страсть в отношениях: какие дни декабря будут удачными, а какие нет

1
Рыбы
В декабре вас ждут перемены. Стоит постараться не отрываться от существующих реалий, учитывать объективные обстоятельства. При этом первая декада декабря пройдет позитивно.
В середине месяца у многих из вас будут наблюдаться искажения и искушения в коммуникативных процессах — есть вероятность поддаться на уговоры партнеров (личных или деловых) и заключить договоренности себе в ущерб.
Третья декада декабря для вас — время подведения итогов и закрепления достижений, продиктованных переменами уходящего года. Солнце с 22 декабря переходят в знак Козерога, что усиливает для вас значимость взаимодействия с коллективом, дружеских встреч, отношений со взрослыми детьми, получения результатов вашей творческой или исследовательской деятельности.
Полнолуние 27 декабря принесет результат в романтических отношениях, вопросах, касающихся детей, в реализации творческих проектов. Однако в это время можно попасть под чужое влияние.
Поделиться
2
Овен
Декабрь для вас — достаточно активный период. Солнце и Марс, находясь в огненном Стрельце почти весь месяц, усиливают вашу решительность, желание проявить свою волю, смелость, реализовать честолюбивые планы.
Переход Венеры с 4 декабря в знак Скорпиона наделяет вас энергией, позволяющей инициировать и использовать выгодные возможности в сфере бизнеса, инвестирования, построения крепких партнерских отношений. Практически вся первая половина декабря наверняка пройдет в азарте и вдохновении от работы, творчества, образовательного процесса.
С 13 декабря Меркурий становится ретроградным, что усложнит для вас коммуникативные процессы.
Заключительная декада месяца будет посвящена активным заработкам, построению бизнес-программ, участию в мощных проектах. Солнце с 22 декабря перейдет в знак Козерога, усиливая стремление занять лидерские позиции в профессиональной деятельности, давая энергию для тех перспектив и глобальных жизненных целей, которые вы перед собой ставите.
И в то же время существует опасность в пылу эйфории и активных действий использовать в корыстных, нечестных целях силу коллектива, общественное согласие. Заключительные дни года потребуют от вас преобладания силы и выдержки, особенно в вопросах мировоззрения, коллективной и общественной деятельности.
Поделиться
3
Телец
Первый месяц зимы начнется для вас гармонично, не противьтесь желанию навести порядок в отношениях, финансах и здоровье.
4 декабря управитель вашего знака Венера перейдет в оппозиционный вам знак Скорпиона, что может усиливать романтический настрой, повышать стремление к гармонии в отношениях, к глубине и страстности в чувствах. Для кого-то из вас начало месяца может принести приятные знакомства, которые могут стать важными и даже судьбоносными. Для творчески ориентированных Тельцов начало декабря — хорошее время для проявления таланта, демонстрации своих способностей на широкую аудиторию, поиска клиентов.
Коммуникативные процессы наилучшим образом будут протекать в первую декаду декабря, так как с 13 декабря становится ретроградным Меркурий. Новолуние, которое начнется в тот же день, стимулирует вашу сферу финансов, личных отношений, откроет новые возможности.
Середина месяца — период противоречий, стабильности в одних вопросах и стремительных перемен там, где вы можете их не ожидать. Для кого-то это время может принести эмоциональные трудности, причиной которых станут прошлые ошибки, подсознательные страхи, сверхчувствительность, обидчивость.
Третья декада — время повышенной интуиции для вас, что позволит почувствовать, куда стоит направить силы и энергию для получения удачных результатов, а также оказать помощь и поддержку, действительно необходимую в этот период кому-то из ваших близких, партнеров, друзей.
Заключительные дни месяца вполне могут быть наполнены страстями в отношениях, подсчетом прибыли от реализованных бизнес-проектов, творческими процессами.
Поделиться
4
Близнецы
Декабрь начинается с перехода вашего управителя Меркурия в знак Козерога, а значит, ваши мысли и планы будут сосредоточены вокруг материальных ресурсов, решения насущных проблем и формирования новых целей. Хотя до конца года вы еще наверняка внесете в свои намерения немало корректив.
Период первой декады месяца благоприятен для активных коммуникаций — вы сможете найти баланс между участием в жизни близких, партнеров по браку или бизнесу и своих собственных интересах. Благоприятны обучение, общение с партнерами и родственниками.
В день новолуния, 13 декабря, Меркурий становится ретроградным, поэтому динамика коммуникаций будет уже не столь активной и плодотворной. Новолуние способно принести новые возможности в сфере отношений, налаживании деловых контактов.
С 12 по 18 декабря стоит быть осторожнее: можно стать жертвой мошенников, ведь в этот период повышается рассеянность. С 22 декабря благоприятно будет вернуться к решению проблем в отношениях, хотя это может быть непросто.
В заключительные дни месяца и года могут возвращаться ситуации, которые принесли вам немало забот в ноябре, здесь спешка и невнимательность способны усугубить проблемы, принести конфликты и даже разрывы в отношениях. Однако 31 декабря из-за разворота Юпитера вам раскроются возможности проявить себя в карьере.
Поделиться
5
Рак
Начало декабря для вас — время активной социальной и профессиональной деятельности, когда может понадобиться немало сил, чтобы окончательно преодолеть какие-то преграды, решить затянувшиеся трудовые споры, определиться с договорами и соглашениями. Начало месяца — неплохой период для обустройства и гармонизации личного пространства дома и на работе, для укрепления делового сотрудничества, обращения к старым связям, опыту.
Середина месяца — время эмоционального напряжения, когда возможен выплеск накопившегося негатива, особенно это касается Раков женского пола. Это время ожидания, возможных эмоциональных ограничений, когда ваш оптимизм и активность будут сталкиваться с необходимостью действовать терпеливо и поступательно. Вероятны неожиданности в отношениях с близкими или детьми, а также перемены в планах на отдых.
В третьей декаде декабря получится сориентироваться, куда направлять свой потенциал, как распределять ресурсы. В этот период у вас могут происходить серьезные перемены в работе, деловых и личных отношениях, меняться планы. Заключительная неделя месяца и года снова будет наполнена суетой, частой сменой настроения, спонтанными поступками, если нет четкой цели и понимания перспектив.
Если наблюдались проблемы со здоровьем, то в конце декабря физическое состояние значительно улучшится.
Поделиться
6
Лев
Зима начнется для вас активно. Благоприятны самовыражение, разработка проектов, привлечение новых клиентов. Новолуние 13 декабря откроет возможности для расширения круга общения, улучшения отношений с детьми и возлюбленными.
В середине месяца из-за начала ретроградного движения Меркурия может возникать рассеянность, чрезмерная эмоциональность. В этот период в отношениях старайтесь вести себя объективно, будьте осторожны с финансами. Благоприятно решение рабочих вопросов, улучшение условий труда.
В середине месяца у вас повышается чувство дисциплины, целеустремленности, ответственности, особенно за те дела, которые уже были начаты, но отложены по разным причинам. В это время вы можете проводить реконструкцию или доработку прежних начинаний, возвращаться к вопросам, которые когда-либо уже поднимались, но оставались без решения.
Венера с 29 декабря перейдет в знак Стрельца, что для вас также даст благоприятный импульс для отношений с близкими и любимыми, для развлечений и участия в культурных мероприятиях, для поездок с целью расширения мировоззрения.
Поделиться
7
Дева
Начало декабря для вас — время укрепления внутреннего состояния, активного участия и получения результатов в делах супругов, друзей, коллег, детей и ваших собственных предпринимательских проектах.
Первую декаду можно назвать самым продуктивным временем месяца, поэтому основные планы, договоренности, покупки стоит успеть сделать именно в этот период. Он благоприятен и для расширения сферы вашего влияния, укрепления своих позиций в творческих замыслах, продвижении прежних проектов и привлечения новых клиентов.
Из-за ретроградного движения Меркурия могут появляться возможности для переезда или внезапные обстоятельства будут подталкивать к смене места жительства, ремонту, решению жилищного вопроса. Может меняться состав семьи. Благоприятно будут проходить встречи и с руководством, и с представителями различных ведомств.
Солнце с 22 декабря переходит в знак Козерога, что усиливает влияние земной стихии, придавая вам больше энергии. Полнолуние 27 декабря принесет ясность в коллективной и социальной деятельности, в исследованиях и творческих проектах. Заключительные дни месяца и года — время повышенной интуиции, когда можно помочь и себе, и другим людям в решении психологических проблем, осознать суть происходящих с вами и вашими близкими перемен за весь уходящий год.
Поделиться
8
Весы
Декабрь начнется для вас гармонично и стабильно, благоприятно поддержание порядка во всех сферах жизни. Это период активных контактов, построения деловых партнерских союзов, договоренностей. Вся первая декада декабря — хорошее время для вложения средств в ремонт, а также налаживания внутрисемейных отношений.
Середина декабря, вероятнее всего, пройдет для вас в больших домашних хлопотах, когда понадобится приложить немало усилий для поддержания гармонии в семье, потратить деньги на украшение и обустройство дома. Возможны разногласия в вопросах расходования бюджета, распределении обязанностей, что может приводить к конфликтам, даже неожиданным разрывам. В этот период важно стараться находить баланс между заботами и личными потребностями, не переусердствовать, стараясь переделать все дела, которые находились в застое. Обязательно позволять себе отдых и приятное времяпровождение.
Третья декада — время повышенной интуиции для вас. Прислушивайтесь к себе: куда стоит направить силы и энергию для получения удачных результатов? Кому из близких помочь?
Заключительные дни декабря и года особенно благоприятны для творчески ориентированных Весов. Вы сможете привлечь к себе больше внимания, если вложите в творчество страсть и вдохновение.
Поделиться
9
Скорпион
Для вас декабрь станет продолжением дел, активностей, предпринятых во второй половине ноября. Мышление и заботы в большей степени сконцентрируются на личных ресурсах, распределении бюджета.
С 4 декабря, с переходом Венеры в ваш знак, повышается ваша привлекательность, чувствительность и страстность, появляется больше шансов привлечь к себе внимание и заработать благодаря своим умениям и талантам. Это благоприятный период для вложения средств в свой имидж, укрепление здоровья — это придаст вам уверенности, зарядит энергией.
В середине месяца благоприятна активная работа, решение социальных задач, дела, связанные с организацией процесса труда, заботой о близких. Мышление и заботы будут в большей степени сосредоточены на личных ресурсах, распределении бюджета. В этот период возможно получение важной информации, которая повлияет на ваши решения в отношении будущих перспектив.
В то же время энергии ретроградного движения Меркурия могут стимулировать вас вернуться к нерешенным вопросам в отношениях с родственниками, соседями, близким кругом общения. Стоит пересмотреть возможные разногласия и сделать ваше общение более гармоничным и приятным.
Заключительная неделя месяца и уходящего года — период, когда у многих из вас способно повышаться стремление добиться цели любой ценой, применяя силу, упорство, иногда даже действовать вопреки тщательно продуманным планам. В этот период важно контролировать свой эмоциональный фон, осознанно относиться к чувствам окружающих, особенно родных — есть опасность в пылу «азарта и напора» использовать в корыстных, нечестных целях силу и доверие близких и любимых людей, общественное согласие.
Поделиться
10
Стрелец
Основным фоном первой половины месяца будет влияние статичного Нептуна, который готовится стать директным с 6 декабря. Ваша интуиция в это время должна быть «на высоте», поэтому будьте внимательнее с окружающими — есть вероятность довериться не тем людям, пойти по пути иллюзий и самообмана.
В первый день декабря Меркурий покидает ваш знак и переходит в Козерога, создавая акцент на вопросах личных ресурсов, энергетического потенциала, здоровья. Этому будет посвящено немало времени, обсуждений, контактов. 4 декабря Венера перейдёт в знак Скорпиона, что позволит обратить внимание на свое внутреннее состояние, вспомнить то важное, что вы, возможно, упустили.
Дни до новолуния, которое продлится с 13 до 18 декабря, — период повышенного самоконтроля. В отношениях и контактах старайтесь быть объективными, будьте осторожны в финансовой сфере.
Напряженное взаимодействие Солнца с Нептуном в начале третьей декады месяца также может приводить к заблуждениям, странным эмоциональным желаниям, сверхвозбудимому воображению. Энергию хорошо сублимировать в творчество, занятия эзотерикой, психологией.
Заключительная неделя декабря приносит гармонию, которая позитивно может повлиять на предновогоднее настроение, заложить основы для расширения круга общения, спланировать путешествие. 31 декабря становится директным, и ваш управитель — Юпитер. Это открывает потенциал для новых трудовых и материальных свершений, так что в следующем году вам будет чем заняться.
Поделиться
11
Козерог
В начале месяца Меркурий перейдет в ваш знак, что усилит ваш энергетический потенциал. Благоприятны бьюти-процедуры, походы к врачам, поддержание своего статуса. Венера перейдет в знак Скорпиона с 4 декабря и сразу вступит в благоприятный аспект с Сатурном — вашим управителем, что несет неплохие перспективы для расширения финансовых возможностей, укрепления вашего материального положения, налаживания гармоничных контактов с близким окружением.
Середина месяца может быть не очень конструктивна и результативна для дел общественных и профессиональных, зато позволит более тщательно проанализировать свое внутреннее состояние, вспомнить то важное, что вы, возможно, упустили, уделить внимание собственному здоровью и отдыху. Для кого-то из Козерогов это время станет началом стабилизации ваших личных партнерских отношений, а также осознания верных шагов для дальнейших финансовых перспектив.
В период ретроградного движения Меркурия стоит позаботиться о себе. С одной стороны, в это время будут возникать неожиданные и заманчивые возможности для финансового обогащения, расширения круга общения, поездки, но сдерживающие обстоятельства или ваш «внутренний голос» могут ограничивать в реализации этих намерений. К финансовым вопросам действительно стоит подходить более тщательно и взвешивать решения.
Заключительная неделя месяца — время повышения вашего авторитета, личного обаяния, духовной проницательности. Возможны интуитивные озарения в сфере творчества, финансовых операций, выход в процессе вашей деятельности за рамки общепринятых стандартов.
Поделиться
12
Водолей
Начинается первый месяц зимы с перехода Меркурия в знак Козерога, что для вас может быть не очень конструктивно. В то же время в начале месяца благоприятно будет проанализировать свое внутреннее состояние, вспомнить то важное, что вы, возможно упустили, уделить внимание собственному здоровью и отдыху.
Активное движение Марса и Солнца по знаку Стрельца несомненно заряжает энергией, стимулирует прикладывать усилия на реализацию наших намерений и планов, касающихся коллективных взаимоотношений, решения важных вопросов с друзьями, коллегами, взрослыми детьми.
Середина месяца — хорошее время для стабилизации процессов вашей деятельности, утверждения проектов, которыми вы, возможно, занимались последнее время. Ваши взгляды на жизнь, широта мировоззрения будут способствовать становлению авторитета, увеличению круга единомышленников, друзей. Для кого-то период потребует и усиленных душевных, эмоциональных, физических нагрузок.
Может наблюдаться склонность к непоследовательности, когда ваши идеи расходятся с делами и поступками, а невозможность реализовать свои планы будет серьезно накалять обстановку в отношениях с окружающими. Возможны разногласия и в домашнем кругу, но они могут быть связаны с высоким эмоциональным накалом в преддверии праздников.
Заключительные дни месяца и года — время повышенной интуиции для вас, когда вы можете помочь и себе, и другим людям в решении психологических проблем, осознать суть происходящих перемен.
Поделиться