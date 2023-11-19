Наследство в миллиард: как дети Александра Градского остались ни с чем

«Она понимала, что отцу осталось недолго»

Сын композитора Даниил Градский рассказал, что его отец познакомился с Коташенко на Киевском шоссе, по которому постоянно ездил, когда строил дом. Во время одной из таких поездок артист увидел на остановке девушку.

— У него была такая фишка, он человек старой школы, знакомился на улице, поэтому решил с ней познакомиться, — рассказал Даниил.



Позже дети Градского долгое время жили вместе с Коташенко в одном пространстве и наблюдали развитие отношений отца с новой возлюбленной. Даниил отметил, что она «очень специфический человек».

