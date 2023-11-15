Новосибирца покажут в сериале на СТС — он сыграл влюбленного адвоката

Новосибирский актер Ефим Петрунин снялся в комедийном сериале на СТС «Мафия — дело семейное». Сериал расскажет историю двух адвокатов, чьей свадьбе мешает вражда семей.
По сюжету молодые адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына решают перед свадьбой познакомить родных. Но при встрече выясняется, что много лет назад отец Паши, подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны. И пока мамы стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.
Помимо Ефима Петрунина участие в сериале приняли Александр Робак, Анна Уколова, Ингрид Олеринская, Фёдор Лавров и Ксения Кутеповая.
— Это история современных Монтекки и Капулетти, но со счастливым финалом. Главные герои из семей мошенников и полицейского, а их родные, сами того не ведая, связаны давным-давно. И здесь нас в первую очередь интересуют взаимоотношения этих семей, то, как они друг на друга влияют, как в целом люди из разных миров сосуществуют и вместе справляются с трудностями, — рассказала креативный продюсер Елена Гудкова.
Выход сериала запланирован на 27 ноября.
Актер Ефим Петрунин — уроженец Новосибирска, закончил Новосибирский государственный театральный институт и занимался в студии пластики при театре «Глобус». Также он обучался мастерству мима в Париже, где его преподавателем был ученик Марселя Марсо.
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