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Зачем в холодильник кладут туалетную бумагу. Вы тоже захотите так попробовать

Необычное решение, эффект которого вы сможете проверить в любой момент

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Для туалетной бумаги нашли неочевидное применение

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В «ТикТоке» набирает популярность необычный способ использования туалетной бумаги. Пользователи кладут ее в холодильник и говорят, что точно так же годами делают в большинстве гостиниц мира.

По словам блогеров, туалетная бумага действует как поглотитель и устраняет неприятные запахи, а один рулон способен поддерживать свежеть в холодильнике не протяжении двух-трех недель.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Jim / YouTube.com

Некоторые пользователи добавляют, что эффект можно усилить, если нанести на край рулона немного пищевой соды и равномерно распределить ее по боковой части. При этом крайне важно не ставить бумагу рядом с едой — расположить ее желательно в противоположном углу, у самой стенки холодильника.

Кроме того, туалетная бумага улучшает микроклимат в холодильнике. Всё потому, то целлюлоза впитывает лишнюю влагу из воздуха. Один рулон туалетной бумаги способен впитать до 450-500 мл влаги. Поэтому, поставив ее в холодильник, конденсат на его задней стенке будет скапливаться не так активно. Такое решение увеличивает срок хранения продуктов, которые могут портиться быстрее из-за попадания на них влаги.

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