«Курят что-то в банке»: Слава Марлоу попал в скандал из-за огромной вечеринки — что ответил артист

Телеграм-канал Shot заявил, что вечеринка в памятнике архитектуры проходила с алкоголем и с «раскуриванием неизвестного вещества через банку».

— На разогреве у него выступала Глюк'oZa и пела про добермана. После слэм-кутежа исполнитель погрузился в «Майбах» и направился в царство веселья на закрытой вечеринке — отпраздновать свой концерт. Внутри: алко, громко, движ на максималках. Участники группы и приглашенные гости курят что-то в банке. Разошлись лишь под утро, — написали в телеграм-канале.