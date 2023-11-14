«Курят что-то в банке»: Слава Марлоу попал в скандал из-за огромной вечеринки — что ответил артист

Слава Марлоу попал в скандал из-за вечеринки в усадьбе Юргенсона в центре Москвы. Там проходила afterparty после большого концерта Артема Готлиба (настоящее имя музыканта из Новосибирска).
Телеграм-канал Shot заявил, что вечеринка в памятнике архитектуры проходила с алкоголем и с «раскуриванием неизвестного вещества через банку».
— На разогреве у него выступала Глюк'oZa и пела про добермана. После слэм-кутежа исполнитель погрузился в «Майбах» и направился в царство веселья на закрытой вечеринке — отпраздновать свой концерт. Внутри: алко, громко, движ на максималках. Участники группы и приглашенные гости курят что-то в банке. Разошлись лишь под утро, — написали в телеграм-канале.
Shot также добавил, что вечеринка проводила в бывшей усадьбе Григория Юргенсона — сына известного музыкального издателя Петра Юргенсона, который был первым издателем большинства произведений Петра Чайковского.
У себя в телеграм-канале Слава Марлоу записал видеосообщение, в котором заявил, что ничего не употребляет. После концерта он поехал на вечеринку, чтобы сыграть диджей-сет.
— Вчера был прекрасный концерт и после него я поехал играть диджей сет. Честно говоря, немножко выпил, но так или иначе я ничего не употребляю. Иначе зачем мне рассказывать вам о том, как бросать курить и заниматься бегом на своем канале? Вы не находите это в таком случае очень лицемерным? — спросил Слава Марлоу у своих подписчиков.
На видео также попал рэпер Паша Техник. Вместе со Славой Марлоу они попросили телеграм-каналы прекратить писать гадости про них.
Ранее сообщалось, что Слава Марлоу купил квартиру за 100 миллионов рублей.