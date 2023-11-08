Косплей девушки из Новосибирска на Амелию в красном платье заметили создатели японской игры — смотрим фантастические фото

Косплеерша из Новосибирска Ольга Хаку попала в подборку к четвертой годовщине игры. Видео появилось на официальном канале компании создателя игр Хидэо Кодзима — Kojima Productions сегодня,
— Спасибо всем, кто поделился своими фотографиями, — написали на канале команды Кодзимы.
Как рассказала Ольга Хаку, она давняя поклонница игр Кодзимы и его творчества. Попасть в подборку девушка смогла с помощью тега от компании. Указав его в своих социальных сетях, она выложила фото. После команда KJP связалась с сибирячкой и попросила разрешение на использование фотографий — их они использовали при монтаже ролика.
— Повезло попасть туда. Это очень вдохновляет! Я уже много лет делаю косплей по его играм, ну и по совместительству являюсь поклонником его творчества и творчества его команды. Я бесконечно благодарна ему, что он наблюдает за моим творчеством, — поделилась Ольга Хаку.
Хидэо Кодзима до этого репостил другие косплеи Ольги. Художница же две недели назад смогла побывать в офисе японского геймдизайнера и геймдиректора и сфотографироваться с ним. Она даже подарила гению видеоигр бомбер.
Death Stranding — популярная игра в жанре action с открытым миром. Игра была выпущена в ноябре
В конце октября новосибирец Денис Сигитов в составе команды Team Spirit выиграл чемпионат мира по