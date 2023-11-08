Косплей девушки из Новосибирска на Амелию в красном платье заметили создатели японской игры — смотрим фантастические фото

Как рассказала Ольга Хаку, она давняя поклонница игр Кодзимы и его творчества. Попасть в подборку девушка смогла с помощью тега от компании. Указав его в своих социальных сетях, она выложила фото. После команда KJP связалась с сибирячкой и попросила разрешение на использование фотографий — их они использовали при монтаже ролика.