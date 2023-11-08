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Косплей девушки из Новосибирска на Амелию в красном платье заметили создатели японской игры — смотрим фантастические фото

Ольга Хаку не первый раз сделала косплей на героиню Death Stranding

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Ольга сделала косплей на Амелию — персонажа из игры

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Косплеерша из Новосибирска Ольга Хаку попала в подборку к четвертой годовщине игры. Видео появилось на официальном канале компании создателя игр Хидэо Кодзима — Kojima Productions сегодня, 8 ноября. Видео сделали в рамках проекта «Death Stranding месяц косплея». Фотографии были собраны со всего мира в октябре 2023 года.

— Спасибо всем, кто поделился своими фотографиями, — написали на канале команды Кодзимы.

Как рассказала Ольга Хаку, она давняя поклонница игр Кодзимы и его творчества. Попасть в подборку девушка смогла с помощью тега от компании. Указав его в своих социальных сетях, она выложила фото. После команда KJP связалась с сибирячкой и попросила разрешение на использование фотографий — их они использовали при монтаже ролика.

Игра была выпущена в 2019 году

Игра была выпущена в 2019 году

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— Повезло попасть туда. Это очень вдохновляет! Я уже много лет делаю косплей по его играм, ну и по совместительству являюсь поклонником его творчества и творчества его команды. Я бесконечно благодарна ему, что он наблюдает за моим творчеством, — поделилась Ольга Хаку.

Девушка встретилась со своим кумиром в его компании в Японии

Девушка встретилась со своим кумиром в его компании в Японии

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Хидэо Кодзима до этого репостил другие косплеи Ольги. Художница же две недели назад смогла побывать в офисе японского геймдизайнера и геймдиректора и сфотографироваться с ним. Она даже подарила гению видеоигр бомбер.

Death Stranding — популярная игра в жанре action с открытым миром. Игра была выпущена в ноябре 2019 года и разработана студией Kojima Productions в сотрудничестве с Guerrilla Games.

В конце октября новосибирец Денис Сигитов в составе команды Team Spirit выиграл чемпионат мира по Dota 2 — The International — 2023. 21-летний сибиряк присоединился к команде в декабре 2022 года.

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