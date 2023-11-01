Сотни новосибирцев собрались в ДКЖ на концерте Димы Билана — видео из зала

Вечером 1 ноября сотни жителей Новосибирска собрались на концерте Димы Билана. Выступление артиста проходило в Доме культуры железнодорожников (ДКЖ), судя по видео, которые опубликовал в своих соцсетях певец, в зале не осталось свободных мест.
Артист исполнил перед жителями Новосибирска песни «Я просто люблю тебя», «Мечтатели» и другие. На кадрах, которые появились в соцсетях Димы Билана, можно заметить, как на одной из композиций зрители подняли руки в зале.
На сайте ДКЖ указано, что стоимость билетов на выступление Димы Билана составляла от 2000 до 8000 рублей. Вместительность большого зала учреждения достигает 980 человек.
В октябре в Новосибирске прошел концерт Дианы Арбениной. Она выступила в зале «Локомотив Арены».
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