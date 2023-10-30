«Дышит маточкой»: новосибирская блогерша презентовала новый музыкальный клип — что покажут в ролике

30 октября в кинотеатре «Кино Сити» новосибирская блогерша Виктория Аршина презентовала свой новый клип на трек «Дышит маточкой». Как рассказала сибирячка, в песне и ролике она раскрыла тему шопинга.
— Сегодня на телеканале «Суббота» выходи выпуск шоу «Богиня шопинга», в котором я принимала участие и победила. После участия в программе приняла решение записать трек на тему шопинга. Трек «Дышит маточкой», написан в стиле песен Instasamka. Почему именно «Дышит маточкой», потому что эта тема сейчас очень актуальна, по теме дыхание маткой проходят целые марафоны, игры коучинги — пояснила Виктория.
Как пояснила сибирячка, участие в съемках приняли более 20 человек. Клип снимали около недели, съемки прошли в разных локациях Новосибирска.
— В клипе приняли участие новосибирские блогеры и актеры разных театров, все творческие люди. Клип снимали в разных магазинах, торговых центрах, на улицах города, фотостудии, спортивном зале, в примерочных в местах, которые как-то связаны с бьюти индустрией и шопингом, — отметила Виктория.
После премьеры, клип можно будет найти на всех интернет платформах.
Ранее 13-летняя блогер и певица Милана Хаметова выступила в Новосибирске в торговом центре МЕГА. На концерте сибирячки собралась толпа поклонников.