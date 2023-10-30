«Дышит маточкой»: новосибирская блогерша презентовала новый музыкальный клип — что покажут в ролике

— Сегодня на телеканале «Суббота» выходи выпуск шоу «Богиня шопинга», в котором я принимала участие и победила. После участия в программе приняла решение записать трек на тему шопинга. Трек «Дышит маточкой», написан в стиле песен Instasamka. Почему именно «Дышит маточкой», потому что эта тема сейчас очень актуальна, по теме дыхание маткой проходят целые марафоны, игры коучинги — пояснила Виктория.

