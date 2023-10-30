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«Дышит маточкой»: новосибирская блогерша презентовала новый музыкальный клип — что покажут в ролике

Участие в съемках приняли местные блогеры и актеры разных театров

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Ее трек написан в стиле песен Instasamka

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30 октября в кинотеатре «Кино Сити» новосибирская блогерша Виктория Аршина презентовала свой новый клип на трек «Дышит маточкой». Как рассказала сибирячка, в песне и ролике она раскрыла тему шопинга.

— Сегодня на телеканале «Суббота» выходи выпуск шоу «Богиня шопинга», в котором я принимала участие и победила. После участия в программе приняла решение записать трек на тему шопинга. Трек «Дышит маточкой», написан в стиле песен Instasamka. Почему именно «Дышит маточкой», потому что эта тема сейчас очень актуальна, по теме дыхание маткой проходят целые марафоны, игры коучинги — пояснила Виктория.

Как пояснила сибирячка, участие в съемках приняли более 20 человек. Клип снимали около недели, съемки прошли в разных локациях Новосибирска.

— В клипе приняли участие новосибирские блогеры и актеры разных театров, все творческие люди. Клип снимали в разных магазинах, торговых центрах, на улицах города, фотостудии, спортивном зале, в примерочных в местах, которые как-то связаны с бьюти индустрией и шопингом, — отметила Виктория.

После премьеры, клип можно будет найти на всех интернет платформах.

Ранее 13-летняя блогер и певица Милана Хаметова выступила в Новосибирске в торговом центре МЕГА. На концерте сибирячки собралась толпа поклонников.

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БлогерКлипНовосибирск
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