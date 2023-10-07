«Назвала меня вруньей». Сибирячка поссорилась с администратором аквапарка — ей не разрешили купаться подольше

Администратор новосибирского аквапарка «Лидер-Лэнд» повысила голос на сибирячку Ольгу за то, она находилась в бассейне дольше оплаченного времени. Об этом клиентка написала в своем отзыве на «Флампе».
Ольга рассказала НГС, что изначально у нее был абонемент на 10 часов. Придя в аквапарк вечером 5 октября, она списала с него 1 час. Но якобы сразу предупредила персонал о том, что может продлить время своего пребывания.
Позже в аквапарк пришла знакомая сибирячки, и Ольга вместе с ней решила задержаться. Как уверяет клиентка, недостающее время — около 30 минут — она хотела списать с абонемента уже после выхода из зоны бассейнов. Примерно в 19:50 пришла администратор. По словам Ольги, сотрудница в грубой форме сказала, что к 20:30 все должны выйти из воды. Возник конфликт.
— Когда я находилась в бассейне, в проеме появилась администратор и начала кричать издалека. Она назвала меня вруньей. Когда я ответила ей в подобной форме, она сказала, что больше не пустит меня в аквапарк и не продаст билет в свою смену. Почему в графике указано, что вы работаете до 21:00, а администратор утверждает, что в 20:30 мы должны стоять на выходе? Почему я не могу продлить время, если хочу остаться дольше, или вам деньги лишние? — сказано в отзыве.
Мы связались с «Лидер-Лэндом». Там нам подтвердили, что между сотрудницей и посетительницей действительно возник конфликт, и сообщили следующее:
— Мы дали официальный ответ на комментарий, оставленный на сайте отзывов. Там всё прокомментировано. С девушкой мы уже сами разберемся, естественно, примем меры. Впредь такого у нас не будет. Была конфликтная ситуация, но сейчас она исчерпана.
В своем ответе на отзыв представители «Лидер-Лэнда» принесли Ольге извинения и отметили, что все вопросы следует решать «в конструктивном формате, спокойной и доброжелательной манере». В аквапарке подтвердили, что работают до 21:00, но, по их правилам, в 20:30 всё-таки нужно выйти из бассейна — чтобы успеть принять душ, высушить волосы и так далее. С администратором пообещали провести беседу.
Недавно НГС рассказывал о сибиряке, который заявил, что не пойдет в стриптиз-бар, пока оттуда не уволят управляющую. Она якобы «разводила его на «крейзи» с Мариной».