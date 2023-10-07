«Назвала меня вруньей». Сибирячка поссорилась с администратором аквапарка — ей не разрешили купаться подольше

В своем ответе на отзыв представители «Лидер-Лэнда» принесли Ольге извинения и отметили, что все вопросы следует решать «в конструктивном формате, спокойной и доброжелательной манере». В аквапарке подтвердили, что работают до 21:00, но, по их правилам, в 20:30 всё-таки нужно выйти из бассейна — чтобы успеть принять душ, высушить волосы и так далее. С администратором пообещали провести беседу.

