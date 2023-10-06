«Разводила на "крейзи" с Мариной». Сибиряк заявил, что не пойдет в стриптиз-бар, пока там не уволят управляющую

— Вы что-то резко подсдали в последние дни. Сегодня вообще разочарован остался. Сначала ваша новая управляющая пыталась развести меня на «крейзи» с Мариной. Потом — [молодой человек] под утро, под продолжение работы клуба. Я больше не ваш гость, пока вы себя в порядок не приведете. Замените, пожалуйста, управляющую непонятную школьницу на адекватного взрослого управленца и дайте мне знать тут. Тогда я вернусь. Спасибо, — заявил мужчина.