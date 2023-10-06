«Разводила на "крейзи" с Мариной». Сибиряк заявил, что не пойдет в стриптиз-бар, пока там не уволят управляющую

Мужчина обвинил новосибирский стриптиз-бар «Зажигалка» в том, что там ему настойчиво предлагали дополнительные услуги. 4 октября в своем отзыве на «Флампе» он написал, что был разочарован, и попросил заменить управляющую заведения.
— Вы что-то резко подсдали в последние дни. Сегодня вообще разочарован остался. Сначала ваша новая управляющая пыталась развести меня на «крейзи» с Мариной. Потом — [молодой человек] под утро, под продолжение работы клуба. Я больше не ваш гость, пока вы себя в порядок не приведете. Замените, пожалуйста, управляющую непонятную школьницу на адекватного взрослого управленца и дайте мне знать тут. Тогда я вернусь. Спасибо, — заявил мужчина.
На сайте «Зажигалки» говорится, что по крейзи-меню посетители могут заказывать еду, а также приватные танцы, пенное шоу и так далее.
На отзыв бар ответил мужчине, что персонал заведения может предлагать клиентам потенциально интересные услуги. Клиент, в свою очередь, может отказаться от нее.
— Возможно, мы неверно поняли суть претензии к менеджеру. В таком случае опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию, — сказано в ответе бара.
Редакция связалась с «Зажигалкой» по номеру, указанному в 2ГИС. По нему сообщили, что не могут связать нас с управляющей бара, о которой идет речь в отзыве. НГС оправил запрос через сайт «Зажигалки».
В июне мы рассказывали о том, что бариста уволили из новосибирского кафе после отзыва на «Флампе» — он нахамил клиентке, которая испугалась собаки.