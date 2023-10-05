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«Была 48 кг, стала 84»: девушки показали и рассказали, как их «испортил» брак

Некоторые читательницы обещали себе никогда больше не повторять ошибок прошлого

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Пока одни счастливы в отношениях, другие зарекаются никогда больше в них не вступать

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Октябрь стартовал с нового тренда: тиктокерши начали рассказывать и показывать, как они выглядели до встречи с парнем и что стало с ними в отношениях. И назвали всё это boyfriend effeсt («эффект бойфренда»). Оказалось, что большинство девушек в отношениях становятся непохожи на себя прежних: меньше улыбаются и смеются, начинают носить оверсайз одежду, не пользуются косметикой. Тогда мы решили спросить у наших читательниц: дорогие красавицы, бриллианты наших сердец, а как отношения изменили вас? Результаты нашего серьезнейшего исследования оказались неоднозначными.

«Никогда больше в этот ваш "взамуж" не пойду»

Некоторые читательницы признались, что замужество не принесло им никаких радостей, а, скорее, наоборот.

— Нервный тик и тремор рук заработала, никогда больше в этот ваш «взамуж» не пойду, — делится впечатлениями от «взамужа» читательница E1.RU Татьяна. — А еще банкротство же.

Читатель 72.RU Niksea решил предупредить читательниц о том, что брак еще и укоротит их жизнь, и в качестве доказательства привел данные исследования (какого, правда, не уточняется):

— Согласно данным исследования, живя в браке, мужчина приобретает в среднем дополнительных 1,7 года жизни, при этом его супруга теряет около полутора лет жизни. Эффект очевиден, — предупреждает Niksea.

Некоторые читатели поделились брачным опытом своих друзей. Как оказалось, он тоже далеко не всегда заканчивается хорошо.

— Знаю одного человека. До отношений был идейным человеком. Горел мечтой, пламя. Стремился, планов была куча. А после расставания ни денег плюс потраченное время, нервы и силы, — рассказал историю читатель из Екатеринбурга с необычным ником CCwhite X D D. — Пламя превратилось в тлеющий уголь.

В основном о том, что выход из отношений сказался на них хорошо, рассказывают девушки.

— Я после отношений стала лучше выглядеть. Пока в них была, меня просто сжирали морально и физически, — делится читательница E1.RU Анастасия Валерьевна.

«Засыпаешь в день свадьбы с одним человеком, просыпаешься с другим»

Многие читатели в комментариях решили объяснить, почему в отношениях партнеры могут меняться не в лучшую сторону. По какой-то причине мужчины считают, что после замужества девушки теряют интерес к своему внешнему виду.

— Так еще бы! Когда была одинокая, нужно было выглядеть привлекательно, чтобы пользоваться спросом. После того как партнер найден, необходимость хорошо выглядеть отпадает, — размышляет читатель 59.RU Станислав.

— Особенно сильно меняются после штампа. Засыпаешь в день свадьбы с одним человеком, просыпаешься с другим, — заявил его земляк Арсений Ямпольский.

— А может, одинокие девушки просто лучше следят за своей внешностью, рассчитывая найти парня? А потом им уже всё равно становится… — раскрывает тайный заговор читатель Самары Aleksei M.

По мнению некоторых наших читательниц, всему виной как раз таки мужчины, которые вместо того чтобы помочь партнеру по хозяйству и с ребенком, сваливают на нее всё хозяйство, а потом еще и удивляются.

— Одинокие девушки всё свое свободное время тратят на себя и свои желания, а девушка, которая нашла бойфренда, вышла за него замуж и родила детей… Ей забот о семье хватает с лихвой, — защищает девушек читательница 63.RU Erofeeva Alina. — Особенно если «удачно» замуж вышла и все семейные хлопоты лежат на ней. Как считаете, когда она мечтает хотя бы нормально выспаться, ей есть когда «вылизывать шерстку»?

«И я действительно счастлива»

Некоторые наши читательницы, заметив в себе изменения после брака, даже решили обратиться к психологу.

— Я расслабилась вообще в браке. Психолог говорит, это произошло, потому что чувствую надежный тыл и за мужем как за каменной стеной, — написала читательница E1.RU Алисочка. — Так что больше не напрягаюсь и кайфую от жизни.

Свой семейный дзен поймала читательница из Екатеринбурга Анна Бойко. Она считает, что макияж — далеко не главное в женщине.

— Я дома за детьми донашиваю спортивку, не крашусь, аллергия даже на детский крем, и мне та-а-ак пофиг на это, — рассказала Анна Бойко. — Женственность не от юбочек и каблучков, тонны макияжа, а это природой дано.

Нашлись и те, кто увидел изменения в зеркале и на весах и твердо намерен с ними бороться.

— Была 48 кг стала 84 кг. За год, теперь хочу вернуть прежние формы, муж против, — делится своими проблемами читательница CHITA.RU Нашка.

А кто-то в браке стал себе даже больше нравиться.

— А я себе больше сейчас нравлюсь. 8 лет в браке. Муж настоял на брекетах (я боялась из-за сложности и высоких цен). Поддержал и всё оплатил, — делится читательница MSK1.RU Анна Серостинова.

Понятно, что это всё разговоры, и вам вместе с нами хочется увидеть изменения, но женщины по обыкновению хитрые, в большинстве своем предпочли не показываться. Кроме нашей читательницы из Краснодара Анастасии. Она показала свои фото в начале семейной жизни и спустя пять лет, когда ее сыну исполнился один год.

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Еще одна читательница из Краснодара Татьяна обратила внимание на то, что с годами никто не молодеет, но любая женщина с возрастом становится только лучше.

— Всё дело в самой женщине. Молодость сама по себе прекрасна, с годами понимаешь, что надо работать над собой как психологически, так и внешне, — делится советом Татьяна. — С годами становишься мудрее, терпимее, внешне прекраснее!

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