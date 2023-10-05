«Была 48 кг, стала 84»: девушки показали и рассказали, как их «испортил» брак

Октябрь стартовал с нового тренда: тиктокерши начали рассказывать и показывать, как они выглядели до встречи с парнем и что стало с ними в отношениях. И назвали всё это boyfriend effeсt («эффект бойфренда»). Оказалось, что большинство девушек в отношениях становятся непохожи на себя прежних: меньше улыбаются и смеются, начинают носить оверсайз одежду, не пользуются косметикой. Тогда мы решили спросить у наших читательниц: дорогие красавицы, бриллианты наших сердец, а как отношения изменили вас? Результаты нашего серьезнейшего исследования оказались неоднозначными.
«Никогда больше в этот ваш "взамуж" не пойду»
Некоторые читательницы признались, что замужество не принесло им никаких радостей, а, скорее, наоборот.
— Нервный тик и тремор рук заработала, никогда больше в этот ваш «взамуж» не пойду, — делится впечатлениями от «взамужа» читательница E1.RU Татьяна. — А еще банкротство же.
Читатель 72.RU Niksea решил предупредить читательниц о том, что брак еще и укоротит их жизнь, и в качестве доказательства привел данные исследования (какого, правда, не уточняется):
— Согласно данным исследования, живя в браке, мужчина приобретает в среднем дополнительных
Некоторые читатели поделились брачным опытом своих друзей. Как оказалось, он тоже далеко не всегда заканчивается хорошо.
— Знаю одного человека. До отношений был идейным человеком. Горел мечтой, пламя. Стремился, планов была куча. А после расставания ни денег плюс потраченное время, нервы и силы, — рассказал историю читатель из Екатеринбурга с необычным ником
В основном о том, что выход из отношений сказался на них хорошо, рассказывают девушки.
— Я после отношений стала лучше выглядеть. Пока в них была, меня просто сжирали морально и физически, — делится читательница E1.RU Анастасия Валерьевна.
«Засыпаешь в день свадьбы с одним человеком, просыпаешься с другим»
Многие читатели в комментариях решили объяснить, почему в отношениях партнеры могут меняться не в лучшую сторону. По какой-то причине мужчины считают, что после замужества девушки теряют интерес к своему внешнему виду.
— Так еще бы! Когда была одинокая, нужно было выглядеть привлекательно, чтобы пользоваться спросом. После того как партнер найден, необходимость хорошо выглядеть отпадает, — размышляет читатель 59.RU Станислав.
— Особенно сильно меняются после штампа. Засыпаешь в день свадьбы с одним человеком, просыпаешься с другим, — заявил его земляк Арсений Ямпольский.
— А может, одинокие девушки просто лучше следят за своей внешностью, рассчитывая найти парня? А потом им уже всё равно становится… — раскрывает тайный заговор читатель Самары
По мнению некоторых наших читательниц, всему виной как раз таки мужчины, которые вместо того чтобы помочь партнеру по хозяйству и с ребенком, сваливают на нее всё хозяйство, а потом еще и удивляются.
— Одинокие девушки всё свое свободное время тратят на себя и свои желания, а девушка, которая нашла бойфренда, вышла за него замуж и родила детей… Ей забот о семье хватает с лихвой, — защищает девушек читательница 63.RU Erofeeva Alina. — Особенно если «удачно» замуж вышла и все семейные хлопоты лежат на ней. Как считаете, когда она мечтает хотя бы нормально выспаться, ей есть когда «вылизывать шерстку»?
«И я действительно счастлива»
Некоторые наши читательницы, заметив в себе изменения после брака, даже решили обратиться к психологу.
— Я расслабилась вообще в браке. Психолог говорит, это произошло, потому что чувствую надежный тыл и за мужем как за каменной стеной, — написала читательница E1.RU Алисочка. — Так что больше не напрягаюсь и кайфую от жизни.
Свой семейный дзен поймала читательница из Екатеринбурга Анна Бойко. Она считает, что макияж — далеко не главное в женщине.
— Я дома за детьми донашиваю спортивку, не крашусь, аллергия даже на детский крем, и мне та-а-ак пофиг на это, — рассказала Анна Бойко. — Женственность не от юбочек и каблучков, тонны макияжа, а это природой дано.
Нашлись и те, кто увидел изменения в зеркале и на весах и твердо намерен с ними бороться.
— Была
А кто-то в браке стал себе даже больше нравиться.
— А я себе больше сейчас нравлюсь.
Понятно, что это всё разговоры, и вам вместе с нами хочется увидеть изменения, но женщины по обыкновению хитрые, в большинстве своем предпочли не показываться. Кроме нашей читательницы из Краснодара Анастасии. Она показала свои фото в начале семейной жизни и спустя пять лет, когда ее сыну исполнился один год.
Еще одна читательница из Краснодара Татьяна обратила внимание на то, что с годами никто не молодеет, но любая женщина с возрастом становится только лучше.
— Всё дело в самой женщине. Молодость сама по себе прекрасна, с годами понимаешь, что надо работать над собой как психологически, так и внешне, — делится советом Татьяна. — С годами становишься мудрее, терпимее, внешне прекраснее!