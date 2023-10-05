«Была 48 кг, стала 84»: девушки показали и рассказали, как их «испортил» брак

«Никогда больше в этот ваш "взамуж" не пойду»

Некоторые читательницы признались, что замужество не принесло им никаких радостей, а, скорее, наоборот.

— Нервный тик и тремор рук заработала, никогда больше в этот ваш «взамуж» не пойду, — делится впечатлениями от «взамужа» читательница E1.RU Татьяна. — А еще банкротство же.



Читатель 72.RU Niksea решил предупредить читательниц о том, что брак еще и укоротит их жизнь, и в качестве доказательства привел данные исследования (какого, правда, не уточняется):