Пираты, ведьмы и индейцы: карнавальный заплыв на сапбордах прошел в Новосибирске — фото с фестиваля

В Новосибирске 20 августа прошел карнавальный заплыв на сапбордах по Оби. Десятки участников, приодевшись в сказочных персонажей, прокатились от Бугринского моста до Аквапарка.
Как рассказал НГС один из участников заплыва Валентин Зюк, в заплыве приняло участие более 50 человек.
— Костюмированных участников было около 40, ну и по ходу движения к нам присоединялись еще ребята на сапах, всего нас было более 50 человек, — пояснил мужчина.
Как отметил Валентин, в заплыве приняли участие 7 новосибирских клубов, которые увлекаются сапами.
— Команда собралась действительно веселая, были отличные костюмы. Кто-то пришел в образе индейца, кто-то перевоплотился в ведьмочку, были также Гена и Чебурашка. Я был в образе пирата, у меня на сапе было установлено стреляющее орудие, даже несколько раз взял другие суда на абордаж, — рассказал Валентин.
Как отметил мужчина, на следующей неделе в Новосибирске пройдет еще один аналогичный заплыв.
Ранее десятки человек на сапбордах устроили массовый заплыв по Оби. В Новосибирске разыграли Кубок Сибири по sup-серфингу.