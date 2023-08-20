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Пираты, ведьмы и индейцы: карнавальный заплыв на сапбордах прошел в Новосибирске — фото с фестиваля

Более 50 человек в сказочных костюмах проплыли по Оби

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Участники прокатились от Бугринского моста до Аквапарка

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В Новосибирске 20 августа прошел карнавальный заплыв на сапбордах по Оби. Десятки участников, приодевшись в сказочных персонажей, прокатились от Бугринского моста до Аквапарка.

Как рассказал НГС один из участников заплыва Валентин Зюк, в заплыве приняло участие более 50 человек.

— Костюмированных участников было около 40, ну и по ходу движения к нам присоединялись еще ребята на сапах, всего нас было более 50 человек, — пояснил мужчина.

В заплыве приняли участие 7 новосибирских клубов

В заплыве приняли участие 7 новосибирских клубов

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Как отметил Валентин, в заплыве приняли участие 7 новосибирских клубов, которые увлекаются сапами.

— Команда собралась действительно веселая, были отличные костюмы. Кто-то пришел в образе индейца, кто-то перевоплотился в ведьмочку, были также Гена и Чебурашка. Я был в образе пирата, у меня на сапе было установлено стреляющее орудие, даже несколько раз взял другие суда на абордаж, — рассказал Валентин.

Аналогичный заплыв намечен на 27 августа

Аналогичный заплыв намечен на 27 августа

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Как отметил мужчина, на следующей неделе в Новосибирске пройдет еще один аналогичный заплыв.

Ранее десятки человек на сапбордах устроили массовый заплыв по Оби. В Новосибирске разыграли Кубок Сибири по sup-серфингу.

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