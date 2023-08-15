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Карнавальный заплыв на сапбордах пройдет в Новосибирске в конце августа

Принять участие в карнавале на воде может любой желающий

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12 июля артисты устроили заплыв по Оби в ярких костюмах

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27 августа в 11:00 по Оби пройдет карнавальный заплыв на сапбордах от Бугринского моста до Заельцовского парка. Мэрия пригласила всех желающих принять участие в масштабном флешмобе, организованном компанией «Сап-Новосибирск».

— Во время массового заплыва на сапах по красивейшим местам реки Оби запланированы остановки на перекус и фотосессии. Участвовать можно всей семьей, командой коллег, компанией приятелей, с питомцем или в одиночку, — сообщили в мэрии.

Имеет смысл бронировать сапы для участия заранее, их количество ограничено.

Летом новосибирцы часто устраивают заплывы на сапбордах. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как такое мероприятие проходило в конце весны.

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