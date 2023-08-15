Карнавальный заплыв на сапбордах пройдет в Новосибирске в конце августа

27 августа в 11:00 по Оби пройдет карнавальный заплыв на сапбордах от Бугринского моста до Заельцовского парка. Мэрия пригласила всех желающих принять участие в масштабном флешмобе, организованном компанией «Сап-Новосибирск».
— Во время массового заплыва на сапах по красивейшим местам реки Оби запланированы остановки на перекус и фотосессии. Участвовать можно всей семьей, командой коллег, компанией приятелей, с питомцем или в одиночку, — сообщили в мэрии.
Имеет смысл бронировать сапы для участия заранее, их количество ограничено.
Летом новосибирцы часто устраивают заплывы на сапбордах. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как такое мероприятие проходило в конце весны.