«Дарили улыбки»: артисты устроили заплыв по Оби в ярких костюмах — показываем фото

В Новосибирске вечером 12 июля артисты и ведущие устроили заплыв по Оби в необычных костюмах. Так они отметили День следования по течению.
— Наша команда «Удиви», в которую входят ведущие праздников, организаторы, артисты, блогеры, проводит разные праздники, такой встречали впервые. Создали невероятную атмосферу. Люди, которые прогуливались по берегу, проплывали на яхтах, теплоходах, были в восторге от нашей компании. Дарили улыбки, — рассказала Виктория Аршина, блогер, капитан команды «Удиви».
Летом новосибирцы часто устраивают заплывы на сапбордах. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как такое мероприятие проходило в конце весны.