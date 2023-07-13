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«Дарили улыбки»: артисты устроили заплыв по Оби в ярких костюмах — показываем фото

Они проплыли по реке на сапбордах

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Заплыв начался вечером

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В Новосибирске вечером 12 июля артисты и ведущие устроили заплыв по Оби в необычных костюмах. Так они отметили День следования по течению.

— Наша команда «Удиви», в которую входят ведущие праздников, организаторы, артисты, блогеры, проводит разные праздники, такой встречали впервые. Создали невероятную атмосферу. Люди, которые прогуливались по берегу, проплывали на яхтах, теплоходах, были в восторге от нашей компании. Дарили улыбки, — рассказала Виктория Аршина, блогер, капитан команды «Удиви».

Артисты подготовили необычные и яркие костюмы

Артисты подготовили необычные и яркие костюмы

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В заплыве участвовали 25 человек

В заплыве участвовали 25 человек

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Летом новосибирцы часто устраивают заплывы на сапбордах. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как такое мероприятие проходило в конце весны.

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