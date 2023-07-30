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Триколор, дымогенераторы и «салют»: как выступила на авиашоу старейшая группа «Русь — захватывающие фото

«Русь» стала хедлайнером

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«Русь» сделали триколор в небе над Мочище

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Под Новосибирском сегодня, 30 июля, на авиашоу в Мочище старейшая пилотажная группа «Русь» исполнила авторские фигуры.

Русь выполняли виражи с дымогенератором

Русь выполняли виражи с дымогенератором

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«Русь» выполняла авторские пилотажные фигуры

«Русь» выполняла авторские пилотажные фигуры

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Пилоты сделали салют на прощание

Пилоты сделали салют на прощание

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Пилоты выступали на самолетах Л-39

Пилоты выступали на самолетах Л-39

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Всего в выступлении участвовали шесть самолетов

Всего в выступлении участвовали шесть самолетов

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Пилотажная группа была создана в 1987 году

Пилотажная группа была создана в 1987 году

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«Русь» прилетела в Новосибирск из Вязьмы

«Русь» прилетела в Новосибирск из Вязьмы

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Корреспонденты НГС рассказывают, как проходит авиашоу в Мочище в онлайн режиме.

АвиашоуМочищеПилотыВиражи
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