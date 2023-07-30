Триколор, дымогенераторы и «салют»: как выступила на авиашоу старейшая группа «Русь — захватывающие фото

Под Новосибирском сегодня, 30 июля, на авиашоу в Мочище старейшая пилотажная группа «Русь» исполнила авторские фигуры.
Корреспонденты НГС рассказывают, как проходит авиашоу в Мочище в онлайн режиме.
«Русь» стала хедлайнером
Под Новосибирском сегодня, 30 июля, на авиашоу в Мочище старейшая пилотажная группа «Русь» исполнила авторские фигуры.
Корреспонденты НГС рассказывают, как проходит авиашоу в Мочище в онлайн режиме.
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