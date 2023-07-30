10 страшных фильмов ужасов, которые вы не смотрели

Вот уже многие годы в подборках «лучших фильмов ужасов» застряли одни и те же фильмы, многие из которых старше всех наших читателей, вместе взятых. Для любителей ужасов, которые не знают, что посмотреть, мы составили подборку из 10 не самых известных хорроров, которые вы могли пропустить. Выбирайте, какой фильм не даст вам заснуть ночью.
«Злое» (18+)
Год выхода: 2021
Страна: США
Режиссер: Джеймс Ван
Синопсис: После того как неизвестный вламывается в дом Мэдисон и убивает ее мужа, героиня начинает видеть убийства, которые происходят в реальности.
Каждому любителю ужасов знакомо имя Джеймса Вана: благодаря ему мир увидел серию фильмов «Пила», «Астрал» и «Заклятие». Его последний на сегодня фильм «Злое» сможет удивить даже знатоков хоррора безумной задумкой и неожиданным поворотом в конце.
«Варвар» (18+)
Год выхода: 2022
Страна: США
Режиссер: Зак Креггер
Синопсис: Прибывшая в забронированный дом Тэсс обнаруживает, что в нём уже живет парень. Согласившись переночевать вместе с ним, ночью она находит в подвале секретную дверь…
Некоторые критики называли «Варвара» лучшим фильмом ужасов 2022 года. Ваши первые предположения о том, что происходит на экране, точно окажутся неверными, а от того, что скрывает загадочный проход, кровь стынет в жилах. Главное — не подглядывайте в описание фильма, а просто включите его!
Х (18+)
Год выхода: 2022
Страна: США, Канада
Режиссер: Тай Уэст
Синопсис: Шесть человек отправляются в глубинку Техаса, чтобы снять фильм для взрослых. Арендовав небольшой дом у пожилой пары фермеров, они не догадывались, что старички не так просты, как кажется на первый взгляд…
Этот фильм стоит посмотреть всем, кто считает, что все слэшеры скучные и предсказуемые. Начинаясь как очередная «Техасская резня бензопилой», «Х» удивляет с каждой новой сценой, сочетая черный юмор и тягучую атмосферу. Студии А24 удалось по-новому взглянуть на жанр, вывернув наизнанку привычные для жанра темы и клише.
«Реинкарнация» (18+)
Год выхода: 2018
Страна: США
Режиссер: Ари Астер
Синопсис: После похорон бабушки в семье начинают происходить необъяснимые вещи. Героям предстоит узнать, что у погибшей были свои секреты.
Дебют Ари Астера не только произвел фурор в момент выхода, но и вернул моду на слоубернеры. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите «Реинкарнацию» и поймете: эту тягучую атмосферу ужаса вы запомните надолго.
«Иччи» (18+)
Год выхода: 2020
Страна: Россия
Режиссер: Костас Марсаан
Синопсис: Якутская семья, живущая в глухом лесу, наотрез отказывается продавать дом и переезжать в город, как им предлагает старший сын. Решив переночевать у родителей, он не подозревал, чем обернется эта пугающая ночь…
Если вы не слышали о феномене якутского кино, вы многое пропустили. Самобытная съемка, оригинальные сценарные и режиссерские решения не оставят равнодушными никого, а жуткая атмосфера происходящего докажет, что и в России могут снимать достойные фильмы ужасов.
«Не говори никому» (18+)
Год выхода: 2022
Страна: Дания, Нидерланды
Режиссер: Кристиан Тафдруп
Синопсис: Молодая семья из Дании знакомится с парой с немым ребенком во время своего отпуска. Получив приглашение от новых знакомых спустя несколько месяцев, они отправляются в гости, где с каждым днем атмосфера становится всё менее приятной.
Этот психологический хоррор в первую очередь пугает не монстрами и темными подвалами, а кажущейся знакомой всем ситуацией, когда мы не хотим показаться грубыми и невежливыми. Ночной кошмар мягкого добродушного человека.
«Ведьма» (18+)
Год выхода: 2015
Страна: США, Канада, Великобритания
Режиссер: Роберт Эггерс
Синопсис: XVII век. Религиозная семья живет неподалеку от леса на своей ферме. Тихий быт нарушает исчезновение младенца, в котором подозревают старшую дочь.
Фильм Роберта Эггерса завораживает с первых кадров. Мистический хоррор о потусторонних силах и недоверии в семье, не прибегающий к заезженным клишированным приемам.
«Род мужской» (18+)
Год выхода: 2022
Страна: Великобритания
Режиссер: Алекс Гарленд
Синопсис: После смерти мужа девушка снимает домик в тихом городке. Но забыться и отвлечься не получится — все местные мужчины начинают вести себя как-то странно…
Загадочный арт-хоррор Алекса Гарленда удивляет потрясающей работой с саундтреком и визуалом и способен удивить и шокировать даже искушенного зрителя. Как и все фильмы студии А24, «Род мужской» по-новому смотрит на привычные для ужаса тропы и заставляет зрителя поломать голову над увиденным после просмотра.
«Календарь дьявола» (18+)
Год выхода: 2020
Страна: Франция, Бельгия
Режиссер: Патрик Ридремон
Синопсис: Прикованная к инвалидному креслу танцовщица мечтает только об одном — снова встать на ноги. Благодаря старинному адвент-календарю, исполняющему желания, ей удается снова начать ходить, но у каждого желания есть своя цена.
Мистический хоррор, который развивает тему зловещих предметов и договоров с потусторонними силами. Добротный фильм ужасов о том, насколько далеко готов зайти человек ради исполнения желания.
«Бабушка» (18+)
Год выхода: 2021
Страна: Испания, Франция, Бельгия
Режиссер: Пако Пласа
Синопсис: Модель оставляет профессию ради нуждающейся в помощи бабушки. Пытаясь найти старушке сиделку, героиня начинает замечать, что в доме происходят странные вещи.
Фильм вызовет противоречивые чувства у тех, кому приходилось сталкиваться с уходом за больными родственниками. Некомфортный и камерный хоррор о семейных секретах.