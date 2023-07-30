10 страшных фильмов ужасов, которые вы не смотрели

«Варвар» (18+)

Год выхода: 2022



Страна: США

Режиссер: Зак Креггер



Синопсис: Прибывшая в забронированный дом Тэсс обнаруживает, что в нём уже живет парень. Согласившись переночевать вместе с ним, ночью она находит в подвале секретную дверь…



Некоторые критики называли «Варвара» лучшим фильмом ужасов 2022 года. Ваши первые предположения о том, что происходит на экране, точно окажутся неверными, а от того, что скрывает загадочный проход, кровь стынет в жилах. Главное — не подглядывайте в описание фильма, а просто включите его!