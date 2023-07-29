Фестивали на любой вкус и слух, гастровечера и выставки: куда сходить в Новосибирске в августе — полная афиша

В начале месяца, 4 августа, в «Бродячей собаке» выступит группа RepeatMe (16+). Музыканты исполнят каверы на Queen, Jackson, Lady Gaga, Nirvana, Kiss, Modern Talking и других. Билеты — от 300 рублей. В этот же день в кафе «Премьера» кинотеатра «Победа» будут исполнять музыку Ольга Николаева и HJ Project (12+) — в программе мировые хиты в оригинальных джаз-фанк-латино-версиях. Стоимость билетов — от 500 рублей.

Murderfest (16+) пройдет в «Подземке» 5 августа — это новосибирский регулярный концерт тяжелой андеграундной музыки. Билеты стоят от 600 рублей. На следующий день в «Подземке» приглашают на танцпол на проект Yung Nation (18+). Билеты стоят 400 рублей, на входе — 600 рублей.

Акустический концерт солиста Райтер (16+) запланирован 6 августа в Академгородке, в «Юности». На концерте будут яркие хиты Райтер в акустической аранжировке и ностальгические песни группы Just So Story. Билеты стоят от 500 рублей.

10 августа можно послушать блюз в «Бродячей собаке». Выступать будет Grinevich Band (16+), билеты — от 300 рублей. В кафе «Премьера» 11 августа — концерт Нины Кукарцевой (12+). Она исполнит популярную музыку в стилях соул, ритм-н-блюз и лаунж. Билеты — от 500 рублей.

15 августа в Доме железнодорожников «Оркестр CAGMO» исполнит симфонию Rammstein (12+). Билет — от 1400 рублей. В «Максимилианс» 16 августа пройдет концерт Виктора Салтыкова (6+) — обладателя Гран-при первого фестиваля Ленинградского рок-клуба, лучшего вокалиста и исполнителя песен «Кони в яблоках», «Белая ночь» и других. Билеты от 1400 рублей.

Музыку народов мира можно будет послушать на концерте «Вечерок вечерается» (12+), который будет в концертном зале филармонии имени Каца 16 августа. Билет — от 500 рублей.

В пятницу, 18 августа, в клубе КПП будут выступать хип-хоп-артисты Kai Angel & 9mice (16+). Входной билет — 799 рублей.

Вечеринка 90-х (18+) пройдет в Новосибирском театре эстрады 19 августа — билеты от 600 рублей. В этот же день в ДКЖ будет концерт памяти Михаила Круга (12+), на который прибудут его друзья и соратники, певцы, музыканты, актеры. Билеты — от 1500 рублей.

В «Гастрохолле» 19 августа запланирован концерт Radio Tapok (6+).



— Главный рок-герой YouTube отправляется в новый тур! В программу грядущего концерта входят как песни с его нового альбома, так и лучшие хиты, накопившиеся на канале за эти годы, — написали организаторы. Билеты от 1720 рублей.

Всё еще на пике популярности песни «Короля и Шута». Послушать их музыку можно в Доме железнодорожников 25 и 29 августа — исполнять будет «Оркестр CAGMО» (6+), билеты — от 1300 рублей. Также на 25 августа в «Бродячей собаке» назначена кавер-пати группировки «Ленинград» (18+) с «Рви меха оркестром». Билеты стоят от 700 рублей.

В концертном зале имени Каца запланирован концерт «Звучи, любовь» (12+). Он пройдет 15 августа. Эстрадный оркестр посвящает свою музыкальную программу творчеству Евгения Мартынова.

В среду, 23 августа, в филармонии Новосибирска пройдет концерт джаза «Бархатный круиз» (12+). Билеты стоят от 500 рублей.

Brick Bazuka (16+) выступит в Новосибирске 24 августа. Хип-хоп-исполнителя с большим туром «Нас поделили на слои» можно будет услышать в «Бродячей собаке», билеты — от 1400 рублей.

В воскресенье, 27 августа, в зале имени Каца пройдет концерт классической музыки «Летний переполох» (12+). Попрощаться с летом можно будет за 500 рублей.