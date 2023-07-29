Фестивали на любой вкус и слух, гастровечера и выставки: куда сходить в Новосибирске в августе — полная афиша

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Фестивали
В первые входные августа на пляже «Звезда» пройдет масштабный фестиваль «Новатория» (6+). Как рассказывают организаторы, впервые в Сибири на одной площадке соберутся представители главных креативных индустрий: театра, кино, арт и дизайна, танцев и музыки. На мероприятие приедут руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов, инди-группа Sirotkin, певица Kedr Livanskiy, мим и режиссер Андрей Кислицын, хореограф Софа Стар, продюсер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Воронины» Константин Наумочкин, продюсер анимационного сериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко. Вход бесплатный.
Как рассказала автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова, 10 августа пройдет межрегиональный библиотечно-издательский фестиваль развития чтения и книжной культуры «Книжные маяки России» (16+). В Новосибирск приедут авторы «Ночного дозора», «Красной кнопки» и «Женщин непреклонного возраста».
Фестиваль «Ветер Сибири» (18+), который перенесли с прошлого года, пройдет на станции Мочище 11–13 августа. В течение трех дней на двух сценах фестиваля выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана. В Новосибирск приедут Вадим Самойлов, The Hatters, «Ария», Владимир Кузьмин, Папин Олимпос, «Анимация» и другие.
На крыше «Гастрокорта» 19–20 августа пройдет фестиваль крафтового пива, который называется SCF LOCAL (18+). Участниками фестиваля станут местные пивоварни, в программе живая музыка и дегустация. Билет стоит от 500 рублей.
В конце месяца, 26 и 27 августа, на Михайловской набережной пройдет гастрономический фестиваль «В Сибири — есть» (0+). На мероприятии будут интерактивно-развлекательный блок, ярмарка производителей и ремесленников, всесибирский фуд-корт под открытым небом и большой кулинарный батл. Вход бесплатный.
В дендропарке Новосибирска к празднованию Дня работника леса проведут экофестиваль «ЧаЩа» (0+) 26 августа. На мероприятии можно будет посмотреть на конкурс резных фигур из дерева, детям — поучаствовать в мастер-классах, также запланированы экологические акции по посадке лесных растений и уборке территории парка. Вход бесплатный.
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Концерты и дискотеки
В начале месяца, 4 августа, в «Бродячей собаке» выступит группа RepeatMe (16+). Музыканты исполнят каверы на Queen, Jackson, Lady Gaga, Nirvana, Kiss, Modern Talking и других. Билеты — от 300 рублей. В этот же день в кафе «Премьера» кинотеатра «Победа» будут исполнять музыку Ольга Николаева и HJ Project (12+) — в программе мировые хиты в оригинальных джаз-фанк-латино-версиях. Стоимость билетов — от 500 рублей.
Murderfest (16+) пройдет в «Подземке» 5 августа — это новосибирский регулярный концерт тяжелой андеграундной музыки. Билеты стоят от 600 рублей. На следующий день в «Подземке» приглашают на танцпол на проект Yung Nation (18+). Билеты стоят 400 рублей, на входе — 600 рублей.
Акустический концерт солиста Райтер (16+) запланирован 6 августа в Академгородке, в «Юности». На концерте будут яркие хиты Райтер в акустической аранжировке и ностальгические песни группы Just So Story. Билеты стоят от 500 рублей.
10 августа можно послушать блюз в «Бродячей собаке». Выступать будет Grinevich Band (16+), билеты — от 300 рублей. В кафе «Премьера» 11 августа — концерт Нины Кукарцевой (12+). Она исполнит популярную музыку в стилях соул, ритм-н-блюз и лаунж. Билеты — от 500 рублей.
15 августа в Доме железнодорожников «Оркестр CAGMO» исполнит симфонию Rammstein (12+). Билет — от 1400 рублей. В «Максимилианс» 16 августа пройдет концерт Виктора Салтыкова (6+) — обладателя Гран-при первого фестиваля Ленинградского рок-клуба, лучшего вокалиста и исполнителя песен «Кони в яблоках», «Белая ночь» и других. Билеты от 1400 рублей.
Музыку народов мира можно будет послушать на концерте «Вечерок вечерается» (12+), который будет в концертном зале филармонии имени Каца 16 августа. Билет — от 500 рублей.
В пятницу, 18 августа, в клубе КПП будут выступать хип-хоп-артисты Kai Angel & 9mice (16+). Входной билет — 799 рублей.
Вечеринка 90-х (18+) пройдет в Новосибирском театре эстрады 19 августа — билеты от 600 рублей. В этот же день в ДКЖ будет концерт памяти Михаила Круга (12+), на который прибудут его друзья и соратники, певцы, музыканты, актеры. Билеты — от 1500 рублей.
В «Гастрохолле» 19 августа запланирован концерт Radio Tapok (6+).
— Главный рок-герой YouTube отправляется в новый тур! В программу грядущего концерта входят как песни с его нового альбома, так и лучшие хиты, накопившиеся на канале за эти годы, — написали организаторы. Билеты от 1720 рублей.
Всё еще на пике популярности песни «Короля и Шута». Послушать их музыку можно в Доме железнодорожников 25 и 29 августа — исполнять будет «Оркестр CAGMО» (6+), билеты — от 1300 рублей. Также на 25 августа в «Бродячей собаке» назначена кавер-пати группировки «Ленинград» (18+) с «Рви меха оркестром». Билеты стоят от 700 рублей.
В концертном зале имени Каца запланирован концерт «Звучи, любовь» (12+). Он пройдет 15 августа. Эстрадный оркестр посвящает свою музыкальную программу творчеству Евгения Мартынова.
В среду, 23 августа, в филармонии Новосибирска пройдет концерт джаза «Бархатный круиз» (12+). Билеты стоят от 500 рублей.
Brick Bazuka (16+) выступит в Новосибирске 24 августа. Хип-хоп-исполнителя с большим туром «Нас поделили на слои» можно будет услышать в «Бродячей собаке», билеты — от 1400 рублей.
В воскресенье, 27 августа, в зале имени Каца пройдет концерт классической музыки «Летний переполох» (12+). Попрощаться с летом можно будет за 500 рублей.
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Выставки и экскурсии
На этой неделе, 26 июля, в Новосибирске открылась выставка живописи сибирского художника Василия Сурикова (6+). В Новосибирском художественном музее можно посмотреть 39 работ знаменитого автора. Центральное произведение выставки — картина «Покорение Сибири Ермаком». Выставка пробудет в городе до 15 октября, полный билет стоит 450 рублей.
В художественном музее открылась персональная выставка Оксаны Смык «Глин и я» (6+). В экспозиции представлены сосуды, тарелки, статуэтки, украшения — всего 57 работ, созданных с 2015 по 2023 год.
В «Бизнес-центре на Вокзальной» 28 июля открылась благотворительная фотовыставка «Внеземные». На выставке представлены работы фотохудожников Яны Полещук и Лизы Рязановой, которые рассказывают о микро- и макромире. Вход бесплатный, а представленные на выставке работы можно купить — деньги организаторы перечислят в благотворительный фонд «Солнечный город».
В гастробаре Poke Top 3 августа пройдет ужин со специальным гостем — Владом Грацианским (16+). Идейный вдохновитель и винодел линейки «Фифы» приготовил специальное меню. Билеты стоят 3 тысячи рублей.
В этот же день, 3 августа, в Краеведческом музее Новосибирска откроют выставку «Творческий мост» — международный проект по обмену опытом в сфере искусства. На выставке представят экспозиции дизайнеров из Республики Корея. Продлится выставка до 27 августа.
В книжном магазине «Капиталъ» 3 августа пройдет творческая встреча-презентация с научным сотрудником музея Новосибирска Константином Голодяевым (14+). Будут обсуждать две важные книги: «Новосибирск военный в воспоминаниях современников» и «Новосибирск: живая история.
Поехать на пасеку Романовых (0+) можно 10 и 19 августа. Пасека находится в 25 километрах от города Новосибирска в старейшем селе Локти Мошковского района. Пасеке более 45 лет, и она насчитывает более 150 пчелосемей. Организует экскурсию «Ветер перемен». Билеты — от 1600 рублей.
13 и 23 августа пройдут экскурсии «Маслянино, Суенгинские пороги, село Егорьевское» (6+). Билеты стоят от 2800 рублей, отправление из центра Новосибирска. Организует экскурсию команда «Ветер перемен».
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Театр
Пространство «Балкон» приглашает на читку пьесы Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня» (14+). Она состоится 3 августа в 18:30. Вход бесплатный. Проведет читку артист «Красного факела» Дмитрий Савенков.
В «Красном факеле», несмотря на летние каникулы, запланирован спектакль «Сказ про Федота-стрельца» (16+). Показы состоятся 11 и 13 августа.
Премьерный спектакль «Анюта» (12+) покажут в Оперном театре Новосибирска 24 и 25 августа. В основу балета положен знаменитый рассказ Антона Павловича Чехова «Анна на шее». Билеты — от 1500 рублей.
Также в Оперном 26 августа покажут детский премьерный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Кулыгина (6+). Это еще одна постановка просветительского цикла — «Пушкиниана». Билеты — от 500 рублей.
Несколько раз в августе пройдет экскурсия по Новосибирскому театру кукол (6+), но на большую часть билеты раскуплены. На момент публикации возможность сходить осталась 22 августа. Стоимость билетов — 150 рублей.
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