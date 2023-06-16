Море шоколада и куча конкурсов: что ждет детей на пикнике с НГС — никто не будет скучать

Летом мальчишки и девчонки уже не учатся — в школах начинаются каникулы. Часто родители просто не знают, чем и как развлечь своих чад. Отличный повод вывезти их на природу и добиться, чтобы дети проводили время не только весело и интересно, но и с пользой — поехать всей семьей на летний пикник НГС в «Мира Парк», который стартует в 11 утра 18 июня. Там занятия по душе найдут члены семьи любых возрастов, но особенно весело и интересно будет детям.
В детской зоне на лужайке перед концертным куполом на пикнике 18 июня для маленьких гостей тренеры клуба плавания AquaSwim с 11 до 15 часов проведут эстафеты, а с 15 до 19 часов — лотерею в формате блиц-опроса. А еще всей семьей можно будет сделать классные фотографии в тематической фотозоне.
Сотрудники детского центра «Сами с усами» с 11 до 19 часов готовы присматривать за маленькими посетителями праздника на детской площадке, а с 11:30 до 18 часов там же можно будет сделать аквагрим. Кроме того, ребят ждут мастер-классы по поделкам: в 12 часов их научат делать черепаху, в 13:30 — овечку, в 15 часов — жирафа, а в 16:30 — сову.
Международная школа «Эйн&Штейн» с 11 и до 19 часов подготовила для юных гостей на детской площадке интерактивные тематические игры — «Креативная математика Imaths» и «Ментальная арифметика INNOVATE». Их проведет чемпион мира по ментальной арифметике среди педагогов.
Сотрудники музыкальной школы «Виртуозы» подготовили для детей и родителей музыкальные мастер-классы в концертном куполе. С 12 до 14 часов желающие смогут обучиться игре на барабанах, с 14 до 15 часов — на гитаре и укулеле.
На лужайке недалеко от купола в 13 часов семейный театр «Торт на небе» покажет мастер-класс «Жонглирование для детей». Также ребят ждут показательные выступления артистов театра с четырьмя мячами, булавами и кольцами.
В 14 часов артисты проведут мастер-класс «Веселые скакалки». Дети научатся прыгать через большую скакалку. В 15 часов в куполе состоится спектакль «Новый Бармалей» — незатейливая история, придуманная К. Чуковским почти сто лет назад. Но актеры разыграют ее на глазах у маленьких зрителей современно, озорно и музыкально. Гостей захлестнет теплая энергия эмоций, подогретая ностальгическими мелодиями мировых хитов, юные актеры создадут прекрасное настроение.
С 16 до 17 часов в куполе для гостей устроят лекцию о какао и шоколаде с дегустацией образцов фабричного и ремесленного лакомства от кондитерской и какао-бара Mr. Konfetkin.
Кроме того, весь день в парке можно гулять, бегать и прыгать, дышать свежим воздухом, нежиться на травке и любоваться пейзажами.
Ранее мы публиковали подробную программу выступлений на главной сцене в «Мира Парке», чтобы вы не пропустили ничего интересного.
Как купить билет: через сайт «Мира Парка» или при входе на территорию.