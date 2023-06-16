Море шоколада и куча конкурсов: что ждет детей на пикнике с НГС — никто не будет скучать

Сотрудники детского центра «Сами с усами» с 11 до 19 часов готовы присматривать за маленькими посетителями праздника на детской площадке, а с 11:30 до 18 часов там же можно будет сделать аквагрим. Кроме того, ребят ждут мастер-классы по поделкам: в 12 часов их научат делать черепаху, в 13:30 — овечку, в 15 часов — жирафа, а в 16:30 — сову.



Международная школа «Эйн&Штейн» с 11 и до 19 часов подготовила для юных гостей на детской площадке интерактивные тематические игры — «Креативная математика Imaths» и «Ментальная арифметика INNOVATE». Их проведет чемпион мира по ментальной арифметике среди педагогов.

