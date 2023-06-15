Это что за бефефе? 10 новых слов молодежного сленга, которые вы вряд ли поймете

В России то и дело борются за очищение русского языка от заимствований, и самую усердную борьбу в этом вопросе ведут в Крыму. Там стало уже ежегодной традицией выпускать словарь молодежного сленга. На этот раз в него попало больше 350 слов и выражений с переводом на «исконно русский язык». В разъяснениях, конечно, много фейспалма, кринжа и фейлов, но мы выбрали те, что больше всего похожи на правду. В то же время многие из них звучат как полная абракадабра. Давайте проверим, насколько вы близки к новейшему русскому языку. Или не такой уж он и русский?