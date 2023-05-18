Интимные игрушки, пин-ап дефиле и криминальные истории: куда пойти на «Ночь музеев» в Новосибирске — 35 карточек

1
Музей Смерти и «Городские легенды»
В этом году в новосибирском крематории «Ночь музеев» начнется в 17:00 и закончится в 01:00. Как рассказали в группе во «ВКонтакте», в «Музее смерти» в этом году будут новые экспозиции и тематическая экскурсия «Городские легенды», откроется выставка моды костюмов, аксессуаров и головных уборов «В городе воспоминаний», дефиле «Шляпное знакомство». Кроме экскурсионной части организаторы обещают лекторов, которые расскажут о тайнах своих профессий, фотозоны, фуд-корт и сладкие угощения, духовой оркестр и катание на карете с лошадьми.
На территории музея также можно будет сделать татуировку от студии ЕБШ и вступить в Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. В крематорий приедут струнное трио SILENZIUM и иллюзионист Михаил Хам.
Пройдет традиционный розыгрыш призов по входным билетам и главный приз в этом году — 80 тысяч рублей (сумма за минусом налога, в соответствии с законодательством РФ). В конце вечера будет лазерное шоу от COBRA.
Билеты в музей смерти стоят: 1000 рублей полный и 500 рублей льготный (пенсионерам и студентам). Детям до 7 лет бесплатно.
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2
Дом-музей «Сказки» и Баба-Яга
Музей «Сказки» приглашает в дом, окутанный тайной и волшебством, на Горького, 16. Днем, с 12:00 до 20:00, в музее пройдет программа «Богатыри земли русской» и мастер-класс «Волшебная кисть». Посетителей научат расписывать деревянную ручку. Ночная программа начнется в 20:00 и закончится в 2 часа ночи.
— Во время ночной программы не упустите удивительную возможность побывать в гостях у Бабы-Яги, поучаствовать в ночном переполохе с Кикиморой, а также узнать тайны славянской мифологии в русской сказке. В эту сказочную ночь вы сами превратитесь в чародеев и найдете ответы на свои вопросы от лесной старухи-волшебницы! — рассказали музее.
В ночной программе также мастер-классы и предсказания на кириллице, будет работать буфет и сувенирная лавка. Билеты от 350 рублей.
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3
Хобби-центр «Зодиак» и ночь Гарри Поттера
На Ватутина, 17 в молодежном центре «Зодиак» устроят «Ночь Гарри Поттера» (18+). Мероприятие начнется в 23:00 и закончится в 06:00 21 мая.
— Гости программы смогут погрузиться в удивительный мир магии, почувствовать себя учениками школы чародейства и волшебства «Хогвартс» и посетить такие дисциплины, как зельеварение, полет на метлах, история магии и другие. Также фанаты фильмов о Гарри Поттере смогут проверить свои знания на квизе, — рассказали организаторы.
В программе:
23:00–00:00 — выступление «тайного гостя», который расскажет секреты и интересные факты о написании книги и съемках фильмов «Поттерианы».
00:00–01:00 — представление от школы жонглирования и оригинального жанра «Up!» с мастер-классом для всех желающих.
01:00–03:00 — мини-квизы, где можно будет блеснуть своими знаниями о вселенной фильмов про Гарри Поттера.
01:00–04:00 — игровое шоу, в котором любой желающий сможет принять участие и посетить уроки зельеварения, полет на метлах, история магии и другие.
04:00–06:00 — просмотр фильма «Гарри Поттер и философский камень».
04:00–06:00 — ролевая игра мафия, где участники примерят на себя роли героев
Мероприятия бесплатные.
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4
Парк музеев «Галерея времени»
Парк музеев «Галерея времени» приглашает на ночь музеев с 21:00 до 02:00. Практически всё время на площадках будет работать фотограф. Организаторы обещают подарить глинтвейн.
21:30 — шоу барабанщиц.
22:00 — опыты на площадке.
22:30 — фаер-шоу.
23:00 — научные опыты.
23:50 — фаер-шоу
00:20 — взрыв шариков.
21:00 до 01:00 — квест.
— И конечно же, вы сможете насладиться нашей экспозицией, у нас представлено целых 4 музея: музей ретро автомобилей «Галерея Времени», музей СССР, музей восковых фигур и музей «Вау».
Музей находится по адресу: 1-е Мочищенское шоссе, 1/6. Билет стоит 900 рублей.
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5
Поезда от РЖД
На Шамшурина, 39, в отделе по сохранению исторического наследия, мероприятие к «Ночи музеев» называется «Город, основанный дорогой» и приурочено к 130-летию Новосибирска. В 17:00 начнутся мастер-классы по живописи, моделированию и изготовлению салфетницы-балерины.
В 18:00 начнется музыкально-литературный вечер. Там выступят: коллектив «Родной земли краса», ветераны труда НСО. Также на мероприятии расскажут о личных вещах инженеров-первостроителей Новосибирска, покажут семейный альбом и рукописи Будагова и прочитают стихи про Новосибирск.
С 21:00 до 23:00 на экскурсиях в музее расскажут о Транссибирской магистрали и образовании Новосибирска. Взрослые билеты стоят 100 рублей, льготный — 80 рублей, детский — 50 рублей.
В секторе по сохранению исторического подвижного состава, который находится на улице Разъездная, 54/1, новосибирцам покажут паровозы, тепловозы, электровозы, электропоезда, пассажирские, грузовые вагоны и вагоны специального назначения, снегоуборочную, путеремонтную и другую технику специального назначения, автомототракторную ретротехнику.
Экскурсии будут проходить каждый час с 17 до 22 часов. В РЖД покажут четыре экскурсии: «Коллекция Сектора техники», «Великий Сибирский путь и алтайская ветка Сибирской дороги», «Железная дорога в годы Великой Отечественной войны», экскурсия по экспозиции.
Также на Разъездной, 54/1 покажут выставки «Оружие России — век ХХ», вагон ОСОАВИАХИМ, вагон кинопередвижка. Билет для взрослого будет стоить 200 рублей, сотрудникам РЖД и льготникам — 100 рублей.
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6
Страшные сказки в Музее этнографии детства
Музей этнографии детства на Чаплыгина 36, начнет «Ночь музеев» в 13:00 со страшных сказок.
13:00, 14:00 — страшные сказки в темноте, при свечах, с леденцами и чаем (8+).
15:30 — «Про старинные игры и игрушки» — познавательно-трогательная экскурсия (0+).
15:30 — «Как писали в старину» — познавательно-деятельная экскурсия. Будем писать на бересте, восковых дощечках, гусиными перьями и чернилами (8+).
16:30 — «Фолк-малышник» — интерактивный концерт для самых маленьких (0+).
17:00 — «Царский леденец» — познавательно-деятельная программа. Сделаем пару царских леденцов, одним угостимся за чаем, второй домой заберем (5+).
17:30 — «Сказка из сундука» — музыкально-интерактивный спектакль (3+).
19:00 — сказки в темноте для взрослых при свечах, с чаем и леденцами (18+). Организаторы обещают присмотреть за детьми на время.
19:00 — «Про старинные игры и игрушки» — познавательно-трогательная экскурсия (0+).
20:00 — концерт застольных песен с застольем (18+). Казачий ансамбль, гармошка, балалайка, тексты песен для гостей, пироги, блины, варенье, сушки, чай. Присмотр за детьми.
20:00 — «Вечерние посиделки» — музыкально-интерактивная программа для детей и взрослых (5+).
21:15 — фолк при свечах. Про любовь (18+). Мужская аутентичная лирика, городские романсы. Присмотр за детьми.
21:15 — «Вечерний чай» — особенное чаепитие по русской традиции плюс мастер-класс (5+).
Стоимость билетов — 150–800 рублей. Продолжительность программ — 45–50 минут, концертов — 60 минут.
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7
НГТУ НЭТИ: «Первым делом — самолеты»
В НГТУ в «Ночь музеев» состоится несколько экскурсий — они будут посвящены авиастроительству.
— В программе: краткий экскурс в историю авиации страны, обзор современного состояния авиапрома, знакомство с легендами отечественного военного авиастроения — бомбардировщики, истребители, штурмовики (Су-27, Су-25, Су-15, Су-7, МиГ-15УТИ, МиГ-19), спортивно-пилотажный самолет (ЯК-50), вертолеты (КА-26, Ми-8), — перечислили в пресс-службе университета.
Работать будут две площадки: в третьем и пятом корпусах. Экскурсии пройдут в 17:00, 18:30, 20:00. Экскурсии бесплатные.
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8
ДК «Приморский»: «Едем на Алтай»
В Доме Культуры «Приморский» на улице Молодости, 15 запланировали действо «Едем на Алтай» (12+). Оно начнется в 19:00 и закончится в 22:00.
В ДК будет фойе «Чуйский тракт», туристы с гитарой под деревом желаний, «Живые полотна» биографии Василия Шукшина, буфет «Грани Алтая», лекторий «ЧуднЫе люди» про В. Шукшина и мастер-класс «Сам себе Рерих».
Также пройдет квиз «Срезал», а в 20:00 спектакль «Такие люди» по рассказам В. Шукшина от театра «Струна». Цена за билет 300 рублей.
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9
Гайдай в Краеведческом музее
Краеведческий музей сделал темой 100-летие Гайдая и выпустил сувенирную линейку с цитатами из фильмов режиссера.
— Кроме этого, команда Краеведческого и партнеры программы подготовили ряд специальных мероприятий: «Гайдай-квиз» и «Гайдай-диктант», показы знаменитых фильмов Гайдая, игры и викторины на выставках, детские программы и бесплатные экскурсии, — рассказали в музее.
В самом музее на Красном проспекте, 23 »Ночь музеев» начнется в 18:00 и закончится в 02:00. Полный билет стоит 400 рублей, льготный — 200 рублей, дети до 6 лет бесплатно.
На постоянной экспозиции про историю Новосибирска будут шесть обзорных экспозиций: в 18:15, 21:30, 22:15, 23:00, 23:45, 00:30. Две экскурсии «Кино в Новосибирске» пройдут в 19:00 и в 21:00. А в 20:00 будет интеллектуальная командная игра «Гайдай-квиз» по предварительной записи.
По экспозиции «Сибирь в древности» будет восемь экскурсий: в 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 23:15, 00:15, 01:15. Две обзорные экскурсии будут в 20:00 и в 21:00 по залу «История России в лаковой миниатюре. ХХ век». Иммерсивная выставка пройдет в зале
К 100-летию Леонида Гайдая подготовили интерактивную выставку «Режиссер Гайдай. Как он это делал?» Она откроется в 19:00. Одноименный интерактивный спектакль пройдет в 19:00, 22:00 и в 23:30.
Для детей и подростков от 6 до 16 откроется специальная площадка, где будет работать музейный центр «Тымузей». В 19:00 там пройдет настольная игра «Сокровища Сибири. Казаки» для всех возрастов. Предварительная регистрация по телефону 227–15–43.
В 21:00 покажут спектакль «Мифы. Сибирь», а в 23:00 состоится викторина по фильмам Гайдая для всей семьи. В полночь запланирована настольная игра по мотивам «Мафии».
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10
Кинотеатр «Победа»
День Леонида Гайдая также будет в кинотеатре «Победа». В 14:00 там покажут короткометражные фильмы: «Жених с того света», «Самогонщики», «Пес Барбос и необычный кросс». В 16:00 пройдет Гайдай-диктант «Помедленнее, я записываю!» По предварительной регистрации. А в 18:00 покажут фильм «Бриллиантовая рука».
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11
Художественный музей
В Художественном музее Новосибирска сделали программу «PRO МУЗЕЙ». «Ночь музеев» пройдет с 18:00 до 2 часов ночи.
— Художественный музей присоединится к «Ночи музеев» со своей программой «PRO МУЗЕЙ», посвященной Новосибирскому государственному художественному музею как одной из главных выставочных площадок Новосибирска и одному из самых знаковых объектов культуры Новосибирской области. Посетители познакомятся с историей музея, его уникальной коллекцией, образовательной и научной деятельностью, — рассказали в художественном музее Новосибирска.
По теме вечера пройдут экскурсии: в 19:00 — о профессии музейного хранителя, в 19:50 — о работе музейного научного сотрудника, в 20:40 — о создании экспозиций, в 21:30 — о реставраторах, в 22:40 — о профессии музейного куратора.
Все постоянные выставки будут работать с 18:00 до 2 часов ночи.
18:30–19:30 — арт-медиация по выставке «Стихия Даши Намдакова» (Свердлова, 10).
18:30–19:30 — «Дом, где живут картины». Экскурсия и мастер-класс для детей (Красный проспект, 5).
18:30–20:00, 20:30–21:30 — мастер-класс для детей и взрослых от изостудии «Зазеркалье» в Пушкинском дворике.
19:00–20:00 — авторская экскурсия «В горы с Рерихом».
19:00–20:00 — концертная программа вокального ансамбля «Эклипс».
19:00–20:00 — экскурсия по выставке «История русской святости» (Свердлова, 10).
18:00–21:00 — кураторская программа, лекция, мастер-класс от художника по костюмам «Япония: Талант! Вдохновение! Мастерство!»
19:30–20:15 — лекция о творчестве М. А. Врубеля «Мятежный гений».
19:30–20:30 — арт–медиация по выставке «Всякие сказки».
В музее пройдет три кинопоказа 3D-фильмов в рамках выставки «Стереофотография» (Свердлова, 10, цокольный этаж):
18:30–19:30 — «Два дневника».
20:00–20:40 — «Стереомир Владимира Шухова».
21:30–22:30 — «Дом фотографа».
19:30–20:30, 21:00–21:30 — музыкальная программа в Екатерининском зале.
20:00–22:30 — мастер-класс по изготовлению шоколадницы в технике квиллинг (Красный проспект, 5).
20:30–21:30 — арт-медиация по выставке «Стихия Даши Намдакова».
20:00–22:30 — мастер-класс от «Школы новой флористики» «Картина из цветов» (Свердлова, 10).
20:30–22:00 — музейная игра «Стань экскурсоводом» (Красный проспект, 5).
20:30–22:00 — мастер-класс для взрослых «Горы Рериха» от художника Константина Прусова (Красный проспект, 5).
20:30–21:00 — розыгрыш призов среди участников акции «Счастливый билет». Тех, кто купил билеты в первый час работы музея, с 18:00 до 19:00.
21:30–22:30 — экскурсия по выставке «История русской святости» (Свердлова, 10).
22:00–23:30 — мастер-класс для взрослых от художника Константина Прусова «Горы Рериха» (Красный проспект, 5).
22:30–00:00 — музейная игра «Стань экскурсоводом» (Красный проспект, 5).
22:30–00:00 — концерт современной музыки от группы «Штрих Кот».
00:00–00:30 — викторина для посетителей с розыгрышем призов «Что вы узнали о музее».
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12
Детективы в филармонии
В филармонии им. Каца в 22:00 будут читать детектив Артура Конана Дойла «Тайна Боскомской долины». Читать актеры будут при свечах. Билет стоит 500 рублей.
Основная программа филармонии называется «Призраки филармонии, или дом с привидениями». Вход стоит 500 рублей. Она начнется в 20:00 и закончится в 23:00.
20:00, 22:00 — экскурсии по Камерному залу филармонии.
20:00–23:00 — арт-пространство «Включи нейромузыку: пространство музыкальной импровизации». Дмитрий Карпов, фортепиано.
20:00–22:00 — музыкальная гостиная «Ночной дозор». Ансамбль ранней музыки Insula Magica. Дуэт Resonance: Яна Повольских, гитара и Наталья Кравец, мандолина.
21:00–22:00 — большой зал. «Путешествие во времени: мультимедийная программа». Русский академический оркестр — ансамбль солистов. Дирижер — Рустам Дильмухаметов.
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13
Космоночь в планетарии
В Большом новосибирском планетарии «Ночь музеев» начнется в 20:00 и закончится в 00:00. На улице будет играть оркестр, посетители смогут подняться в башню Фуко и на наблюдательную площадку, сходить в обсерваторию. Пройдет шоу экспериментов «Земля — Космос».
По одному билету можно будет посмотреть фильм на выбор:
20:00 — «Туманности».
20:30 — «От Земли во Вселенную».
21:00 — «Черные дыры».
21:30 — «Фантом Вселенной».
22:00 — «Разноцветная Вселенная».
22.30 — «Земля глазами Гагарина».
23.00 — «Галактики».
Билет стоит 550 рублей.
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14
Музей Дзержинского района «На Каменском тракте»
В музее Дзержинского района «На Каменском тракте» будет программа «От избы до небоскреба». Она начнется в 18:00 и закончится в полночь. Цена билета — 150 рублей, абонемент на посещение всех филиалов музея Новосибирска — 400 рублей. Всем посетителям будут давать значок «Люблю Дзержинку», сделанный своими руками.
18:00–22:30 — квест по истории и архитектуре Дзержинского района:«Где эта улица, где этот дом?», ребусы, загадки.
19:00–20:00 — в сквере перед музеем состоятся бои воинов эпохи викингов от клуба исторической реконструкции «Серебряный Лев».
21:30–22:00 — ближе к ночи узнаем о загадочной личности — прототипе Воланда, и выдающемся ученом Бартини, который жил неподалеку от музея.
22:30–23:00 — «Угадай мелодию». Любимые песни про березку (и не только).
18:00–00:00 — каждый час: «Блицтурнир» для интеллектуалов. Вы узнаете: где в Новосибирске находится Облад, Бэдман и протекает речка Фанюшка, что горожане называют фендибобером. Вы сможете обратиться к словарю региональной лексики и поразитесь, что повседневные простые для нас слова и выражения, оказывается, в ходу только у новосибирцев.
18:00–22:00 — интерактив для детей — мозаика, пазлы (лодки, корабли, самолеты), мастер-класс «Бумажные солдатики».
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15
Музей Железнодорожного района: «Базар-Вокзал»
В музее Железнодорожного района запланирована программа «Базар-Вокзал».
18:00–19:00 — начало работы музея. Знакомство с экспозицией.
18:00–00:00 — ярмарка нужных безделушек (12+).
19:00 и весь вечер — невероятные возможности человеческого тела! Хождение босиком по острым гвоздям (12+).
19:30–21:00 фехтование на рапирах и интерактивная лекция об истории холодного оружия от меча до шпаги от несравненного Вадима Зевлевера (12+).
20:00–22:00 — выступление панк-рок-группы «Изылы» (18+).
20:00–21:00 — пешеходная экскурсия по Привокзальному околотку с Ольгой Добрыниной(12+).
20:20–21:00 — интерактивная лекция «Русские в Африке» от Алексея Авдеева (12+).
22:00–22:30 — аукцион артефактов (21+).
22:30–00:00 — криминальные истории города НН (21+).
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16
Музей «Заельцовка»
В музее «Заельцовка» пройдет программа «Полеты во сне и наяву».
18:00–19:00 — концертная программа в исполнении педагогов музыкального отделения Детской школы искусств № 30 (6+).
19:00–20:00 — концертная программа от студии вокала «Шесть Восьмых» (0+).
20:00–21:00 — поэтический спектакль «Апостериори» (режиссер — Екатерина Коноплёва) театральной студии «История» (Новосибирск) (14+).
21:00–21:40; 22:00–22:40; 23:00–23:40 — «Полеты во сне и наяву» — уникальная фотовидеопрограмма из короткометражных фильмов, снятых летчиками аэропорта Северный в 1970-е годы о своей работе, и демонстрации виртуального фотоальбома заграничных командировок по аэрофотосъемке (12+).
18:00–19:00 — работает специалист по аквагриму для детей (3+); Новосибирский областной кукольный театр и его актеры — куклы с интерактивной программой для детей (0+); настольные игры (6+); мастер-класс по русской каллиграфии от преподавателей и студентов НГПУ (10+); мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству от руководителя творческой студии «Заельцовка» Натальи Михайловой (4+); мастер-класс от специалистов центра «Содружество» (6+).
20:00–21:00; 21:00–22:00 — викторина к 130-летию Новосибирска от ЦГБ им. К. Маркса (10+).
09:00–19:15; 20:00–20:15; 21:00–21:15 — «Копилка красоты», познавательная игра о самых известных традиционных российских народных промыслах (6+).
18:45–19:00, 19:45–20:00, 20:45–21:00 — мини-квест для детей по музейным залам «Собрать загадочное слово» (7+).
18:00–21:00 — демонстрация авиамоделей Авиационного центра им. А. И. Покрышкина (0+).
18:00–21:00 — Центр реабилитации диких животных со своими питомцами (0+).
19:00–21:00 — танцевальный мастер-класс от творческого коллектива ДК «Прогресс» (7+).
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17
«На Богданке»
Музей Калининского района «На Богданке» будет программа «Большая перемена» (6+).
На площадке музея:
18:00–00:00 — ностальгическое путешествие в советское школьное детство.
18:00–20:00 — викторина по истории советской школы, мастер-класс по изготовлению авторской книжной закладки от библиотеки им. Д. С. Лихачева.
18:30–19:00 — кукольное представление «Театр перчаток» от Кинематографического отделения «Старая мельница» МБУДО ДШИ «Весна», актерская мастерская «Силуэт».
18:30–20:00 — музыкальные номера и обучающий мастер-класс от ДДК им. Д. Н. Пичугина.
20:00–21:00 — мастер-класс по русской каллиграфии от преподавателей и студентов НГПУ.
18:00–22:00 — интерактивная игра «Советские задачки» (решаем задачи из старинных учебников математики).
18:00–21:00 — площадка «Вкус нашего детства»: угощения как из школьной столовой от ГБПОУ НСО «Новосибирский лицей питания»
22:00, 23:00 — ночной квест «Тайны советской школы».
Программа на уличной площадке музея (6+):
18.00 — 22.00 — чай на травах из самовара на шишках от славянского дома-бани «Жыхарка».
18:00–18:30 — танцевальный флешмоб от студии творчества «Да!» и ансамбля эстрадного танца «Эверест».
18:00–22:00 — музыкальное сопровождение от клуба «Романтика».
18:00–21:00 — интерактивная программа от ДМЦ «Каравелла» им. А. Москаленко: такелажное дело (вязание морских узлов), флажный семафор, сборка-разборка автомата Калашникова.
18:00–21:00 — мастер-класс по подвижным играм советских школьников от культурного кластера «Кислород».
18:00–20:00 — интерактивная программа (творческие и танцевальные мастер-классы) от Немецкого клуба «Hey, Leute!».
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18
«Контора инженера Г. М. Будагова»
18:00–00:00 — вокруг музея шумная ярмарка Ново-Николаевска, где вы сможете купить заморские и местные диковинки (6+).
18:00–22:00 — интерактивная программа «Чемодан мистера Фрея», в ходе которой вы соприкоснетесь с деятельностью революционеров подпольщиков, обучитесь навыкам шифрования нелегальной литературы и организации экспроприации.
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 — «Контора на продажу»: хозяева усадьбы, распродающие имущества, в связи с переездом расскажут о жизни города начала XX века, покажут милые их сердцу безделицы и проведут настоящий аукцион, как в лучших домах.
22:30–23:30 — «Криминальная» экскурсия от Игоря Костылева по местам, где в начале ХХ века происходили тёмные дела, о которых не всегда писали в газетах. Маршрут от музея «Контора инженера Г. М. Будагова» до станции метро «Октябрьская».
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19
Музей на набережной
В музее на набережной программа акции начнется в 18:00 и закончится в час ночи.
18:00–21:00 — «За тысячи лет до гончарного круга». Научно-креативная лаборатория Елены Мельниковой в зале «Кривощеково» с мастер-классом по лепке из глины (8+).
17:00–22:00 — «Посиделки по-бугрински». Самовар раздувает Антон Нелидов из Бугров (6+).
17:00–18:30 — «Ново-Николаевск на колесах». Иммерсивная экскурсия (12+).
18:00–23:00 — арт-зал «Цветы ночи». Мастер-класс по созданию цветочных образов (8+).
17:00–21:00 — «Остановитесь, вы прекрасны!» Модная локация с мастерами красоты и фотографии (12+).
18:00–19:00 — «Гусельный двор: божьи странники и скоморохи». Концерт-история участника ансамбля ранней музыки «Insula Magica» Сергея Адаменко (8+).
19:00–19:30 — вечерний променад по набережной (12+).
19:00–20:00 — «Дары недр, или Очень полезные ископаемые». Лекция сотрудника Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН Анны Смоляковой (12+).
20:00–21:00 — «Знаменное пение сибирских старообрядцев». Лекция руководителя Музея истории старообрядчества Сибири Александра Николаевича Емельянова (14+).
21:00–22:00 — «Сибирскими буквами». Литературный джем от проекта «Сибирь на страницах» (14+).
22:00–23:00 — акустический музейник Елены Мельниковой (14+).
23:00–23:45 — «Три истории». Марафон экскурсий (14+).
00:00–01:00 — «Призраки Кабинета Его Величества». Иммерсивная экскурсия (14+).
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20
Музей Первомайского района
В музее Первомайского района программа акции называется «А что это вы здесь делаете?».
18:00–23:00 — фотозоны «Домик путевого обходчика» и «Всегда готов!».
18:00–19:00 — мастер-классы по изготовлению декоративных резинок для волос и фигурок из надувных шаров (7+).
19:00–20:00 — тематическая концертная программа «Марафон талантов» — выступление творческих коллективов: кукольный театр, театральная студия, танцевальные коллективы, студия чтецов, клоуны-мимы (0+).
20:00–21:00 — серия мастер-классов «Делаем вместе»: изготовление открыток в технике скрапбукинг; «Цветопревращение» — участники смогут нарисовать свой цветок с помощью нейрографики (7+).
21:00–21:30 — «Шоколадное волшебство» — рисуем шоколадом (4+).
21:30–22:00 — «Воздушный пластилин» — уроки скульптурной лепки (3+).
21:50–23:00 — уличная интерактивная программа «Синий час: в поисках Венеры»(10+) — погрузимся в романтическую атмосферу вечерних посиделок у костра, разгадаем тайну ночных звуков станции «Инская», поймаем «синий час», когда особенно хороша царица вечернего неба — Венера.
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21
Музей Советского района «Чёмы»
Музей Советского района «Чёмы» предлагает посетителям вернуться в детство.
18:00–22:00 — квест по экспозициям музея, чтобы получить доступ к сюрпризу в тайной кладовке.
22:00–23:00 — уютный просмотр фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
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22
Музей Центрального района и Музей документального кино
Музей Центрального района и Музей документального кино подготовили программу «Кино и жизнь».
18:00–22:00 — квиз «Угадай кино», который будет чередоваться стендапом от новосибирских кинематографистов.
19:30 и 21:30 — уникальные кадры киножурнала «Сибирь на экране», которые до этого нигде не публиковались.
20:00–00:00 — немой фильм в сопровождении живой музыки — тапера.
18:00–00:00 — выставка «Милосердие в шинели», посвященная работе военврачей-хирургов в годы Великой Отечественной войны. В рамах выставки посетители смогут увидеть кадры уникальной кинохроники военных лет.
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23
Ночь музеев на теплоходе
На воде компания «Речфлот» и Музей Новосибирска покажут программу «Ночь музеев. Мифы и легенды на Оби». Теплоходные экскурсии пройдут в 19:00 и в 21:00 с гидами Музея Новосибирска Евгением Антроповым и Константином Голодяевым. Место отправления: пристань Речного вокзала, улица Добролюбова, 2. Предварительная запись обязательна. Билет стоит 600 рублей, льготный — 400 рублей. При предъявлении билета из любого музея скидка 100 рублей.
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24
Современное искусство в ЦК19
В центре культуры ЦК19 «Ночь музеев» начнется в 15:00 и закончится в 22:00. На все события действует единый билет — 200/300 рублей.
15:00 — концерт «Образы музыки». Знаковые произведения Чайковского, Баха, Рахманинова, Оффенбаха, а также народные песни в исполнении студентов Новосибирской государственной консерватории.
15:00 — экскурсия-презентация выставки «Архивостроение». Архивист Михаил Харитонов расскажет о структуре экспозиции, специфике архива современного локального искусства и результатах исследовательской работы за три года.
16:00 — обзорная экскурсия по выставке «Образ жизни». Путешествие по вехам творчества Андрея Курченко с погружением в авторский мир художника при помощи представленных объектов.
17:00 — лекция художника Андрея Курченко «Перформативные практики в сибирском искусстве 1990-х на примере группы "Космонавт"». Теория и практика сибирского перформанса через историю арт-деятельности участников известного объединения.
18:00 — лекция художника Ивана Мазуренко «Взгляд изнутри Ивана Дыркина». Рассказ о художественных практиках и главных выставочных проектах в Новосибирске 2000-х годов.
18:30 — перформативная программа Андрея Курченко «Помоги художнику сделать выставку». Коллективное упражнение по совместному выстраиванию экспозиции художником и всеми желающими в зале-лаборатории на выставке «Образ жизни».
19:00 — обзорная экскурсия по выставке «Архивостроение». Идея, замысел, особенности экспозиции — история появления и развития архива современного искусства в ЦК19.
20:00 — кураторская экскурсия по выставке «Образ жизни». Анастасия Эрмиш поделится собственным видением проекта, расскажет о комплексе авторских практик Андрея Курченко в контексте биографии художника.
20:30 — кураторская экскурсия по выставке «Архивостроение». Архивист и соавтор выставки Михаил Харитонов представит коллекцию материалов ЦК19, продемонстрирует избранные артефакты и расскажет о том, что осталось «за кадром» экспозиции.
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25
Институт археологии СО РАН
В институте археологии «Ночь музеев» пройдет с 17:00 до 23:00. Стоимость билета: 300 рублей, льготный — 100 рублей. В институте пройдут лекции и экскурсии.
Лекции:
17:30 — как появились в Сибири металлические книжные застежки XVII–XVIII веков Московского печатного двора.
18:30 — «Реки Времени» археолога Виталия Епифановича Ларичева.
19:30 — нательные кресты некрополей XVIII–XIX веков в Новосибирской области. Читает кандидат исторических наук Ирина Владимировна Сальникова.
20:30 — древнейшее население Сибири (по материалам Денисовой пещеры на Алтае). Читает кандидат исторических наук Максим Борисович Козликин.
21:30 — как выглядели, что ели и чем болели древние люди по данным палеогенетики. Читает кандидат биологических наук Александр Сергеевич Пилипенко.
Экскурсии (12+):
19:00 — открытие выставки «Остроги Сибири».
17:00–22:00 — иммерсивная площадка «Артиллерийская позиция XVII–XVIII веков» («СибПатриотЦентр»).
21:00 — экскурсия по выставке «Ездовые животные народов Сибири: реалии и мифы».
Мастер-классы для взрослых (12+):
17:00–21:00 — камень в руках человека.
17:00–21:00 — берестяная почта.
17:00–21:00 — реставрационная лаборатория.
18:00–21:00 — древние гончарные технологии.
Мастер-классы для всех возрастов (6+):
17:00–20:00 — конь–огонь (плетение из джута). Стоимость участия — 200 рублей.
17:00–19:00, 20:00–22:00 — бой на мечах. Клуб исторической реконструкции «Северный берег».
17:00–21:00 — походная средневековая кузница. Клуб исторической реконструкции «Северный берег». Стоимость участия: выковать гвоздь — 150 руб., выковать листок — 250 руб., выковать змейку — 300 руб.
17:00–21:00 — технологии лэмпворка. Клуб исторической реконструкции «Усталые лисы». Стоимость отливки одной бусины — 300 руб.
17:00–22:00 — средневековый лучный тир. Клуб исторической реконструкции «Волчий клык». Стоимость выстрела (четыре стрелы) — 200 руб.
18:00–19:00, 20:00–21:00 — пошив кожаного кисета. Клуб исторической реконструкции «Северный берег». Стоимость участия — 380 руб.
18:00–19:00, 20:00–21:00 — плетение пояска «на вилке». Клуб исторической реконструкции «Северный берег».
19:00–20:00 — меч и копьё. Показательное средневековое сражение. Клубы исторической реконструкции «Северный берег» и «Волчий клык».
Квест по научным лабораториям (14+)
17:00–21:00 — участники выполняют задания и набирают баллы в лабораториях изотопного анализа, антропологии, PaleoData и дендрохронологии. По предварительной записи.
Фольклорная программа
18:00–20:00 — «С берегов Байкала»: ёхор — ритуальный танец-хоровод, игра в кости «Шагай наадан». Проводят члены Национальной культурной бурятской автономии «Байкал». Во дворе. 6+
18:00–20:15 — исполнение традиционных песен в Сибири: от звукоизвлечения до психофизиологии. Проводит Ирина Юрьевна Аксёнова (в здании, балкон над выставочной площадкой). Для детей и их родителей.
20:00–22:00 — сибирские народные сказки. Проводит Лидия Олеговна Понедельченко. Во дворе. 12+
22:30–23:00 — моноспектакль по алтайским легендам «Хозяева гор».
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26
Зоопарк
Новосибирский зоопарк имени Шило приглашает жителей в путешествие по ночному зоопарку. Будут показательные кормления и красочная световая программа. Начало в 22:00.
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27
Музей «Гараж Ретро54»: ретровечеринка
В музее «Гараж Ретро54» на улице Инская, 53 организуют вечеринку в стиле 50-х «Стиляги в музее» (0+). Входной билет стоит — 300 рублей, а льготный — 200 рублей.
20:00–21:00 — саксофон.
21:00; 01:00; 02:00 — бесплатные экскурсии для всех желающих.
22:00–00:00 — концерт рокабилли-группы Lux Ducks.
22:00–00:00 — дефиле в стиле пин-ап.
22:45 — конкурс на лучший ретрообраз.
00:00 — викторина по отечественной автоистории (главный приз — прокат автомобиля ЗИМ).
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28
«Сибирь-Хоккайдо»: японский фестиваль с косплеерами и аниме
В «Сибирь-Хоккайдо» будет фестиваль японской культуры. Билет стоит 200 рублей.
14:30 — в главном зале Центра состоится торжественное открытие фестиваля и красочное дефиле от ведущих косплееров Сибири.
15:00 — онлайн-лекция от японской художницы-мангака Томидзава Кирара. Желающим принять участие с собой необходимо иметь твердый планшет с бумагой или скетчбук, простые карандаши, ластик, черную гелиевую ручку.
16:00 — тематические площадки фестиваля:
- мастер-класс по рисованию манга (с собой — твердый планшет с бумагой или скетчбук, простые карандаши, ластик, черная гелиевая ручка).
- мастер-класс по каллиграфии.
- встреча с ведущими косплеерами Сибири в формате Q&A.
- мастер-класс по макияжу в стиле «Лолита» (желающие приносят с собой светлый тон, тени разных оттенков, розовую и красную помаду, бесцветную или светлую пудру, тушь и накладные ресницы).
В музее будут продавать японскую еду и хендмейд товары.
19:00 — аниме-Афтерпати.
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29
Музей природы
В Музее природы на Вокзальной магистрали, 11 «Ночь музея» будет с 16:00 до 00:00. Стоимость билетов: 300 рублей, льготный — 200 рублей, дети до 6 лет бесплатно.
С 18:00 каждый час будут проходить экскурсии «Море рядом с нами». А в 17:00 будет открытие выставки «На дне древнего моря» — о том, кто жил в морях миллионы лет назад. Дети смогут поиграть в квест «Получи паспорт морского жителя».
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30
Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска»
В музее «Городская усадьба Ново-Николаевска» на улице Ленина, 23 будут каждый час с 16:00 проходить обзорные экскурсии. Последняя начнется в 23:00. С 16:00 до 22:00 можно будет поиграть в напольные шахматы на уличной площадке. А в 22:00 начнется уличный показ фильмов «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Самогонщики», «Пес барбос и необычный кросс».
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31
Галерея уличного искусства «100 квадратов»
Галерея уличного искусства «100 квадратов» на Ядринцевской, 37, к. 1 в 18:00 приглашает на граффити-джем, который закончится в 22:00. Вход бесплатный.
— Вместе с выпускниками МШК по диджеингу мы сделаем действительно крутой повод для тебя и твоих друзей забежать к нам в гости и приобщиться к уличной культуре, — обещают организаторы.
18:00–20:00 — Dj-сет от выпускников МШК по диджеингу музыкального пространства «Крыша».
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32
Музей секса
На одну ночь в Новосибирске откроется музей интимных раритетов (18+) на Ленина, 3. В рамках выставки пройдет 5 экскурсий по исторической экспозиции:
18:00, 19:30 — «Эволюция средств и устройств для решения ключевых сексуальных запросов». Лекция-беседа с врачом-сексологом с многолетней практикой Татьяной Владимировной Черняковой.
21:00, 22:30 и 00:00 — обзор исторической экспозиции KAZANOVA Academy «Сексуальные раритеты» с экспертом тренинг-центра «Академия Казановы» Владимиром Хохловым.
В конце экскурсий будут проходить викторины. А также состоится дегустация коллекции вкусовых смазок российского бренда.
— Вы попадёте в атмосферу заинтересованного и творческого отношения к истории и современности adult-индустрии, сможете оценить развитие сексуальной культуры в России за последние 30 лет, — обещают организаторы.
Для посещения необходима предварительная регистрация. На входе каждый посетитель получает подарок: насадку и два германских презерватива MY.SIZE и Vitalis.
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33
Дом на Каинской
Ночь музеев пройдет в Доме на Каинской. Там обещают познакомить с секретами старинного купеческого здания, увидят изделия лучших мастеров со всей Сибири и освоят необычные декоративные техники.
13.30 — 14.00 — экскурсия по жилому дому купца М. А. Рубцова.
В 14:00 пройдет встреча с посткроссерами, людьми, которые меняются открытками со всего мира. Посетители смогут подписать и отправить друзьям по всей стране открытки с изображением Новосибирской области на «Вышитой карте России». Об этом проекте расскажет автор и его участница — мастер традиционной вышивки Лидия Ивановна Полякова.
В 15.00 — участники студии декоративно-прикладного творчества «У Татьяны» откроют мастер-классы по трем направлениям: «джутовая филигрань» (изготовление изделий для интерьера из шпагата и джутовых ниток); «кинусайга» (японская техника создания художественных изделий из разноцветных кусочков ткани); «клеевая гладь» (имитация вышивки в технике гладь с помощью пряжи и клея).
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34
Музей Солнца
Музей Солнца начнет работать в 17:00 и закончит в полночь. Все это время посетители смогут сходить на обзорную экскурсию, покрутить тибетский барабан, сделать фото в костюмах. Организаторы также предлагают поиграть на било, послушать поющую чащу и ударить в солнечный гонг. Билет стоит 150 рублей.
В 19:00 будет мастер-класс «Солнечные символы на камнях». Стоимость отдельно — 180 рублей. Мастер-класс «Писанка» стоит 350 рублей для детей и 400 для взрослых. В 20:00 — на открытом микрофоне выступят новосибирские поэты.
С 23:00 можно будет посмотреть в мощный телескоп на звезды вместе с астрофизиком.
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35
Арт-пространство «Цоколь
Арт-пространство «Цоколь» будет работать в «Ночь музеев» с 20:00 до часу ночи. Темой организаторы сделали Искусственный интеллект (16+).
— AI — свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. В последние годы AI активно врывается в повседневную жизнь искусства, — поделились организаторы.
Стандартный билет стоит 300 рублей, льготный — 200 рублей.
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