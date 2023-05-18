Интимные игрушки, пин-ап дефиле и криминальные истории: куда пойти на «Ночь музеев» в Новосибирске — 35 карточек

В этом году в новосибирском крематории «Ночь музеев» начнется в 17:00 и закончится в 01:00. Как рассказали в группе во «ВКонтакте», в «Музее смерти» в этом году будут новые экспозиции и тематическая экскурсия «Городские легенды», откроется выставка моды костюмов, аксессуаров и головных уборов «В городе воспоминаний», дефиле «Шляпное знакомство». Кроме экскурсионной части организаторы обещают лекторов, которые расскажут о тайнах своих профессий, фотозоны, фуд-корт и сладкие угощения, духовой оркестр и катание на карете с лошадьми.



На территории музея также можно будет сделать татуировку от студии ЕБШ и вступить в Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. В крематорий приедут струнное трио SILENZIUM и иллюзионист Михаил Хам.



Пройдет традиционный розыгрыш призов по входным билетам и главный приз в этом году — 80 тысяч рублей (сумма за минусом налога, в соответствии с законодательством РФ). В конце вечера будет лазерное шоу от COBRA.



Билеты в музей смерти стоят: 1000 рублей полный и 500 рублей льготный (пенсионерам и студентам). Детям до 7 лет бесплатно.

